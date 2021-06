Zu wenig Parkplätze Wie weiter mit der Veloflut in der Basler Innenstadt? Veloabstellplätze in der Innenstadt sind Mangelware. Linke und Bürgerliche ringen um das richtige Rezept. Jonas Hoskyn 03.06.2021, 19.14 Uhr

Zweiräder so weit das Auge reicht.

Bild: Kenneth Nars

Ein neuer Vorstoss aus der SP bringt das Thema Veloparkplätze in der Innenstadt wieder auf die politische Traktandenliste. In einer schriftlichen Anfrage will Grossrat Tim Cuénod wissen, wie die Situation rund um den Barfüsser- und den Marktplatz verbessert werden kann. Durch die Coronapandemie habe der Veloverkehr stark zugenommen und weiter: