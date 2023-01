Verspätete ICE sind Hindernis für S-Bahn am Badischen Bahnhof

Zugverkehr Bahnchaos in Basel spitzt sich zu: Passagiere aus verspäteten ICE überlasten nun die S6 Bei Verspätungen von über 15 Minuten wenden ICE aus Deutschland vorzeitig am Badischen Bahnhof. Die gestrandeten Passagiere nutzen meist die S6, um weiterzukommen. Doch diese kann ihre Kapazitäten nicht aufstocken. Schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trifft ein verspäteter ICE kurz vor der S6 am Badischen Bahnhof ein, sei deren pünktliche Abfahrt illusorisch, sagt ein Sprecher der deutschen SBB. Bild: Roland Schmid

Die Intercity-Express-Züge, die von Deutschland her in Basel einfahren, sind notorisch unpünktlich. So verkehrt etwa der ICE 75 zwischen Hamburg-Altona und Zürich mit einer durchschnittlichen Verspätung von elf Minuten. Im Sommer 2022 ergriffen die SBB und Deutsche Bahn erste Massnahmen, um den Fahrplan zu stabilisieren; im Dezember kamen weitere hinzu.