Basel: Könnte der Rhein wegen Trockenheit und Hitze austrocknen?

Zukunftsszenario Wegen Trockenheit und Hitze: Könnte der Rhein in Basel austrocknen? Der Rhein in Basel ist wärmer und führt weniger Wasser im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Das hat Auswirkungen auf Mensch, Tier und Wirtschaft. Eine Expertin erklärt, noch habe es genug Wasser. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zu Fuss durch den Rhein? Geht es nach einem deutschen Klimaforscher, tritt dieses Szenario bald ein – in Köln zumindest. Kenneth Nars

«Extrem heisse Temperaturen, eine hohe Verdunstung und keine Niederschläge. Dann kann das ziemlich schnell passieren, dass wir zu Fuss durch den Rhein gehen können.» Der deutsche Klimaforscher Mojib Latif beschreibt ein düsteres Szenario, das er für die Stadt Köln für sehr real hält. Die Aussage macht Latif im «Kölner Stadtanzeiger».

Doch was heisst das für den Rhein in Basel? Könnte der Fluss auch hier austrocknen, wenn die Temperaturen weiter steigen? Diese Fragen hat die bz der Abteilung Hydrologie des Bundesamts für Umwelt gestellt. Edith Oosenbrug gibt eine erste Entwarnung: «Das Wasser wird dem Rhein nicht ausgehen.» Und doch hat der Klimawandel auch in Basel seinen Einfluss.

Im Winter mehr, im Sommer weniger Wasser

Der Rhein ist für viele Baslerinnen und Basler ein beliebter Treffpunkt und Abkühlungsort. Juri Junkov

Fast 24 Grad warm ist der Rhein bei Basel momentan. Das liegt deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Mitte Juni überstieg die Wassertemperatur sogar den langjährigen Höchstwert. Auch die Birs bei Münchenstein ist mit 21 Grad deutlich über dem Durchschnitt. Zudem liegt der Pegel von Rhein, Birs und Wiese stark unter dem Durchschnitt. Oosenbrug sagt:

«In den kommenden Tagen ist generell mit weiter sinkenden Pegeln zu rechnen, da kaum Niederschläge fallen werden.»

Könnte der beliebte Badeort, der Transport- und Verkehrsweg tatsächlich in Zukunft austrocknen? Nein, vorerst nicht. Aber: «Es wird zu einer Umverteilung der Abflussmengen kommen», sagt Oosenbrug. Im Winter werde der Pegel tendenziell höher liegen als bisher, da mehr Regen und weniger Schneeschmelze erwartet werde. In den Sommermonaten hingegen sind deutlich tiefere Wasserstände zu erwarten, wenn die Trockenperioden länger anhalten. Diese Tendenz sei seit einigen Jahren erkennbar.

Wassertemperaturen steigen deutlich an

Die Internationale Kommission für die Hydrologie des Rheingebiets informiert über ein neues Forschungsprojekt: Das zeigt auf, dass sich die Niedrigwassersituationen im Rhein von Basel bis zur Nordsee verschärfen werden. Hydrologie-Expertin Oosenbrug präzisiert: «In Zukunft, das heisst gegen Ende des Jahrhunderts, kann es im Sommer im Mittel bis zu 50 Prozent weniger Abfluss im Rhein bei Basel geben als bisher.»

Und das hat zur Folge, dass sich die Flüsse, schneller erwärmen, da sie weniger Wasser führen. Die Prognose von Oosenbrug:

«Die Wassertemperaturen werden gerade in den nächsten Tagen insbesondere in kleineren Gewässern wie der Wiese und der Birs deutlich ansteigen.»

Diese Entwicklung wiederum hat schwerwiegende Auswirkungen auf Wasserlebewesen, für die hohe Temperaturen lebensbedrohlich sein können – vor allem, wenn es keine kühleren Flussabschnitte gibt, in die sie sich zurückziehen könnten. Nicht selten flüchten etwa die Fische aus dem Rhein in die kühlere Birs. In der Vergangenheit haben die Kantone deshalb bereits Fisch- und Badeverbote für die Gewässer ausgesprochen, um die Tiere nicht zusätzlichem Stress auszusetzen.

Rheinhäfen beobachten die Lage

Neben der Natur wird auch der Mensch unter der Veränderung leiden. Die länderübergreifende Kommission beschreibt: «Die Rheinschifffahrt und mit ihr der wichtige Gütertransport werden beeinträchtigt, Kraftwerke und Stromversorger können weniger Strom produzieren und Trinkwasserversorger müssen sich auf häufigere Wasserknappheit vorbereiten.» Zuletzt könnte auch das Wasser in landwirtschaftlich stark genutzten Gebieten fehlen.

Simon Oberbeck sagt: «Die Schweiz ist angewiesen auf die Güter, die über den Rhein transportiert werden.» Kenneth Nars

Simon Oberbeck, Sprecher der Schweizerischen Rheinhäfen, sagt auf Anfrage, noch laufe der Betrieb in den Häfen wie gewohnt. Man beobachte jedoch die Situation besorgt, so Oberbeck, der sich gut an die Verhältnisse von 2018 erinnert. Damals war der Rheinpegel über längere Zeit so tief, sodass die Rheinschiffe anstelle der 3000 Tonnen nur noch rund 600 Tonnen laden konnten. Dies steigerte nicht nur die Kosten, sondern auch die Anzahl Schiffe, die auf dem Rhein unterwegs waren, um dieselbe Menge transportieren zu können. «Denn die Schweiz ist angewiesen auf diese Güter», so Oberbeck.

Koordiniertes Wassermanagement nötig

Als Massnahme wurde bis 2019 die Schifffahrtsrinne korrigiert, aber dies müsste laut Oberbeck entlang der gesamten Wasserstrasse geschehen. Zudem würden die Reedereien in den Bau leichterer Schiffe investieren.

Dass es sich hierbei um eine reine Symptombekämpfung handelt, scheint klar zu sein. Darum betont die Internationale Kommission für die Hydrologie des Rheingebiets auch: «Auch wenn sich die Wassernutzungskonflikte meist lokal zeigen, muss das Wassermanagement entlang des Rheins koordiniert und grenzüberschreitend angepasst werden.»

Dreiland verbietet Wasserentnahme Das Lörracher Landratsamt reagiert am Mittwoch auf die niedrigen Pegelstände. Aus den Bächen, Flüssen und Seen im gesamten Landkreis darf ab sofort kein Wasser mehr für Bewässerung entnommen werden, teilt das Amt mit. Ausgenommen vom Verbot ist der Rhein. Die Regelung gilt bis Mitte August. Auch das «Préfet du Haut-Rhin» hat beschlossen, dass in einigen Gebieten kein Wasser mehr entnommen werden darf. Die Massnahmen dauern bis in den Oktober hinein. (sil)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen