Zum Tod von Bernhard Thommen Er war die Seele des «Schiefen Eck» – und ein Kleinbasler Unikat Der Wirt der Traditionsbeiz «Schiefen Eck» ist mit 67 Jahren verstorben. Das Kleinbasel trauert um «Berni» Thommen, leidenschaftlicher Jasser und Menschenfreund. Willi Erzberger 28.09.2022, 05.00 Uhr

67 Jahre alt, 39 Jahre Wirt, Gastgeber, Kumpel in ein und derselben Beiz. Bernhard «Berni» Thommen, gelernter Werkzeugmacher aus Oberdorf, hat 1983 die Seiten gewechselt, nachdem sein Vater das «Schiefe Eck» in Miete übernehmen konnte. Es war auch sein Vater, der 1978 mit seinem früheren Angestellten Ueli Leuthold die Vorest AG gründete. Mit seinen zwei Söhnen Bernhard und Markus im Verwaltungsrat. Das Trio war zuständig für die Gastronomie, als Führungskraft in der Verwaltung war Leuthold, der sich später mit seiner Berest AG selbstständig machte.