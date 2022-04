Zum Tod von Walter Marti Der ehemalige FCB-Mannschaftsarzt wurde 102 Jahre alt Über 20 Jahre betreute er als Club-Arzt den FC Basel. Im hohen Alter ist der vielseitig interessierte Walter Marti am 1. April verstorben. Am Sonntag gab es im Joggeli vor dem Spiel eine Schweigeminute. Georges A. Füglistaler Jetzt kommentieren 04.04.2022, 21.20 Uhr

Walter Marti (rechts) mit seinem Sohn Felix Marti. bz Archiv

Welch wunderbares, reiches Leben. Walter Marti ist in Muttenz (Freidorf) als zweitältester Sohn der fünf Kinder (vier Brüder, eine Schwester) aufgewachsen. Der Vater, kaufmännischer Angestellter, Mutter Hausfrau. Die glückliche Jugend war auch begleitet von Sparsamkeit; jede noch so kleine Ausgabe musste die Familie hinterfragen.

Der überaus quirlige, intelligente Schüler besuchte nach der Primarschule als erster «Baselbieter Schüler» erfolgreich das Humanistische Gymnasium in Basel. Ohne Zweifel hat ihn diese Bildung sein Leben lang geprägt. Die Geschichte der Ägypter, der Griechen, der Etrusker und der Römer haben ihn bis ins hohe Alter begleitet.

Das Studium der Medizin war das klare berufliche Ziel, seine Erfüllung und Berufung zugleich. Nach der Ausbildung führte ihn eine Praxisvertretung ins Entlebuch. Als beliebter Dorfarzt lernte er dort seine Liebe, Friedel Unternährer, kennen; die tiefe Liebe konnte nur zur Heirat führen. Der harmonischen Ehe entsprossen vier Töchter und zwei Söhne.

Nothelfer in Hochwald beim Flugzeugunglück

Zurück in Muttenz eröffnete er die Praxis. Über 40 Jahre agierte er als allgemein praktizierender Arzt, teils rund um die Uhr und mit Leib und Seele. Er liebte die Patienten – und die Patienten liebten ihn. Das berühmteste Beispiel seines spontanen Engagements war im April 1973; im Schneegestöber war er einer der ersten Nothelfer beim Flugzeugunglück in Hochwald.

Voller Stolz konnte er die Praxis 1987 Sohn Felix übergeben; Vater und Sohn praktizierten harmonisch noch mehrere Jahre zusammen. Über 20 Jahre betreute er zudem als Club-Arzt den FC Basel. Die Familie – Kinder, Grosskinder, Urgrosskinder – war zeit­lebens sein Ein und Alles.

Walter Marti war in vielen Themen ein wandelndes Lexikon; in der Geschichte kam die humanistische Schulbildung umfassend und fast empirisch zutage. Die klassische Musik war für ihn schöpferische Begleitung, Wissen und Erholung zugleich.

In der Geografie kam sein Wirken als Truppenarzt zum Vorschein. Auf Reisen in Städte und Länder las er die Stadtpläne und Landkarten wie andere ein Buch. Wer die Gelegenheit hatte, mit ihm in die Berge oder auf Reisen zu gehen; ja, das war allemal faszinierende Bildung pur.

Der Verlust der Gattin 2012

Er hatte innerhalb und ausserhalb der Praxis seine pragmatische und humorvolle Kommunikation. Weggis bedeutete für ihn und die ganze Familie die Freizeitmetropole schlechthin. Das schöne Ferienhaus war sowohl für ihn wie auch für seine grosse Familie die zweite Heimat.

Seit Dezember 2012 hat er den Verlust seiner Frau Friedel nach über 65 Jahren Ehe zu beklagen. Seine enorme, langjährige Vitalität, sein vielfältiger Aktionsradius hatten nachgelassen. Über zehn Jahre wurde Walter Marti von seiner Familie liebevoll betreut.

Mental und physisch musste er dem hohen Alter Tribut zollen. Der Umzug ins Alters- und Pflegeheim drängte sich auf. Die umsorgende Pflege der Belegschaft des APH Muttenz war beeindruckend für den betagten Patienten und auch beruhigend für die Angehörigen.

Mit seinem Wissen, seinem Charisma, gepaart mit seiner natürlichen Bescheidenheit, war er bei jeder Begegnung gewinnend und bereichernd zugleich. Als wunderbare Persönlichkeit durfte er mit über 102 Jahren diese irdische Welt verlassen – er ist abends am 1. April für immer eingeschlafen.

