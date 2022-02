Nachruf: Eine prägende Stimme der Evangelisch-reformierten Kirche

Zum Tod von Werner Carl Schatz-Gelzer Eine prägende Stimme der Evangelisch-reformierten Kirche ist verstummt Der Basler Theologe bewies stets Offenheit gegenüber anderen Konfessionen und Religionen. Im 98. Lebensjahr ist Werner Carl Schatz-Gelzer am 11. Februar verstorben. Benedict Schubert 22.02.2022, 05.00 Uhr

Pfarrer Werner Carl Schatz-Gelzer, verstorben Februar 2022 Zvg

In Basel aufgewachsen, studierte er hier und in Paris Theologie. Er wurde Pfarrer in der deutschsprachigen Gemeinde in Vevey; während dieser Zeit vertiefte er seine theologischen Kenntnisse an der Genfer Fakultät bis zur Promotion, die er schliesslich von Basel aus abschloss. Er entdeckte in zukunftsweisender Weise den Dialog mit dem Islam als Thema, das ihn sein Leben lang begleitete. 2007 und 2010 veröffentlichte zwei Bücher zum christlich-mus­limischen Dialog.

Von 1963 bis zu seiner Pen­sionierung 1989 war Werner Schatz Pfarrer an der Peterskirche; er gehörte zu den prägenden, durchaus auch kontroversen Stimmen der Evangelisch-reformierten Kirche. Während seiner Zeit in der Peterskirche engagierte er sich dafür, dass die Silbermann-Lhôte-Orgel eingebaut und die Kanzel von einer hinteren an die vorderste Säule versetzt wurde. Damit wurde die ursprüngliche Ausrichtung der Kirche zur aufgehenden Sonne wieder sichtbar gemacht.

Das war für ihn auch theologisch von Bedeutung. In seiner grossen Offenheit gegenüber anderen Konfessionen und Religionen war er ein reformierter, von Karl Barth geprägter Theologe, der den Glauben an den auferstandenen Christus reflektieren und klug darüber Rechenschaft geben wollte.

Benedict Schubert, Pfarrer an der Peterskirche