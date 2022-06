Zusätzliche Modernisierung «Attraktiver und markttauglicher»: Joggelihalle soll für 7,5 Millionen Franken nochmals umgebaut werden Nach der Sanierung wurde die St. Jakobshalle im Oktober 2018 eröffnet und der Betrieb aufgenommen. Nun werden nach Angaben der Basler Regierung weitere Modernisierungsmassnahmen nötig. Die Umsetzung ist auf 2023 und 2024 angesetzt. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 28.06.2022, 15.45 Uhr

Aufgrund der Erfahrungen und Erkenntnisse aus der ersten Betriebsphase sollen zusätzliche Massnahmen umgesetzt werden. Archivbild: Kenneth Nars

Über 130 Millionen Franken hat die Sanierung der St. Jakobshalle gekostet – rund 25 Millionen Franken mehr als ursprünglich vom Basler Parlament bewilligt worden war. Nach der Eröffnung im Oktober 2018 wurde bekannt, dass die Brandschutzmassnahmen und die etappenweise Sanierung bei der St. Jakobshalle zu Mehrkosten von 8,7 Millionen Franken geführt haben.

Am Dienstag teilt der Basler Regierungsrat nun mit, dass weitere Anpassungen an der Halle nötig sind. Wie einer Mitteilung zu entnehmen ist, beantragt er beim Grossen Rat 7,5 Millionen Franken für die Umsetzung zusätzlicher Modernisierungsmassnahmen. Als Grund dafür nennt der Kanton die Erfahrungen und Erkenntnissen aus der ersten Betriebsphase. «Damit soll unter anderem den veränderten beziehungsweise neuen Kunden- und Nutzerbedürfnissen Rechnung getragen werden», so der Regierungsrat.

Auch im Austausch mit den Nutzenden der Halle habe sich gezeigt, dass Bedarf an weiteren Optimierungsmassnahmen besteht. Ziel sei es auch, die «Attraktivität der Halle und damit ihre Markttauglichkeit» weiter zu verbessern.

Erneuerung älterer Bauteile

Eine externe Firma hat die Optimierungsmassnahmen einer Analyse unterzogen und auf ihre Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit überprüft. Die bei der Analyse herauskristallisierten betrieblich unmittelbar notwendigen Massnahmen (Ersatzbeleuchtung in der Arena, neue Vorhänge, Anpassung der Sicherheitsfunktionen der LKW-Ausfahrtstore) wurden im Mai 2021 vom Regierungsrat als gebundene Ausgabe bewilligt und sind bereits umgesetzt, heisst es in der Mitteilung weiter. Nun folgt die Erneuerung älterer Bauteile, die am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind.

In Bezug auf die Kunden- und Nutzerbedürfnisse sollen beispielsweise die Akustik im Foyer verbessert und die Tragstruktur der Arena erhöht werden, damit für Events ausreichend Geräte (wie Lautsprecher, Videowände, Dekoration) installiert werden können. Auch soll der Backstagebereich erweitert werden und die Lüftung sowie die Leistungskapazität der Küche verbessert werden.

Besserer Zugang für mobilitätseingeschränkte Personen

Weiter soll die Zugänglichkeit von der Eingangshalle ins Foyer im ersten Obergeschoss für mobilitätseingeschränkte Personen optimiert werden. Dafür strebt der Kanton den Einbau eines zusätzlichen Lifts oder einer Rolltreppe zu den bestehenden vier Aufzügen an. Für bessere Sichtverhältnisse beim Einlass und der Ticketkontrolle soll zudem eine Aussenbeleuchtung im Eingangsbereich eingebaut werden.

Die Umsetzung der Massnahmen ist – in Absprache mit der St. Jakobshalle und unter Rücksichtnahme auf den Eventbetrieb – in den Jahren 2023 und 2024 geplant. Noch muss der Grosse Rat über die Mittel in der Höhe von fast 7,5 Millionen Franken entscheiden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen