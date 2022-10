Im Gundeli gibt es viel Konkurrenz in Sachen Cafe und Gipfeli. Man denke nur an die Güterstrasse, viele viele Lokale. Da können nur die besten überleben. Schaffen sie es am eher abgelegenen Eck? Und: Wer kann in all so viele Cafes gehen bei der Rezession? Wünschen trotzdem viel Erfolg.