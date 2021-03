Zwischennutzung Beachvolleyball, Boule und Bier auf dem Lysbüchel-Areal Für das Entwicklungsgebiet ist in den kommenden drei Jahren eine Zwischennutzung der besonderen Art vorgesehen. Leif Simonsen 04.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dieser Parzelle sollen in den nächsten drei Jahren Sport getrieben und Feste gefeiert werden. Bild: Kenneth Nars

Es herrscht Geisterstadt-Stimmung an der Lysbüchelstrasse im Norden Basels. Von weit her hört man den Strassenverkehr des Autobahnzubringers, dann und wann ein Hämmern aus einem der angrenzenden Handwerksbetriebe. Bald soll aber dort, wo jetzt eine Brache liegt, Leben einkehren - noch ehe im Rahmen des grossen Entwicklungsprojekts VoltaNord Wohnungen entstehen.

Bereits ab 1. Juli dieses Jahres wollen drei Jungunternehmer um Luca Salerno das Gelände zwischen der Bell-Fabrik und den Bahngeleisen zwischennutzen. Ihr Konzept sieht eine Mischung aus Sportmöglichkeiten und gemütlichem Beisammensein vor. Für rund 130'000 Franken ist Sportinfrastruktur geplant. Angedacht sind zwei Boulebahnen und ein Beachvolleyball-Feld, welche gratis benutzt werden können sowie zwei Padel-Tennisplätze, die man für 25 Franken pro Stunde mieten kann. Salerno ist überzeugt, dass eine Nachfrage besteht.

Auch Flohmärkte und Konzerte sollen stattfinden

In Basel gibt es nur einen Padel-Platz - entsprechend lange sind die Wartezeiten. Ebenfalls herrscht Knappheit bei den Beachvolleyball-Feldern. Da die Indoor-Felder in Arlesheim geschlossen werden, könne man voraussichtlich eines übernehmen, so Salerno. Die Sportplätze sollen die ganze Woche benutzbar sein. Daneben soll eine Buvette dafür sorgen, dass so etwas eine Zwischennutzungs-Stimmung wie etwa im Hafen aufkommt. Diese soll von der kleinen Gastro-Gruppe Squadra Violi betrieben werden, wo Salerno als Geschäftsführer amtet. Er ist überzeugt, dass dank dem Projekt eine «gemütliche Atmosphäre» entstehen werde.

Man habe sich deshalb für den Namen «Lido» entschieden. Zunächst sind für die Buvette Öffnungszeiten von Donnerstag bis Samstag vorgesehen. «Vorerst haben wir vor, die Buvette an diesen drei Tagen zu öffnen. Bei Bedarf können wir das aber auch anpassen», sagt Salerno. Das Buvettenangebot umfasst beispielsweise Wein und Bier zu moderaten Preisen (ein Chopfab für fünf Franken) sowie einfache Snacks. Der Ort werde ausserdem «eine Plattform für die Verwirklichung diverser Ideen aus dem Quartier sein», wie dem Konzept zu entnehmen ist: Konkret schweben den Machern Konzerte, Public Viewings, Openair-Kinos und Flohmärkte vor.

Buvette soll drei Saisons offen bleiben

Klar ist: Das Projekt hat ein Ablaufdatum. Die Zwischennutzung ist spätestens im Frühling 2024 zu Ende. Salerno rechnet mit drei Sommersaisons, die für die Buvette zur Verfügung stehen. In drei Jahren werden hier Wohnungen entstehen. Danach treten mit den SBB die Grundeigentümer des betreffenden Baufelds 2 auf den Plan. Noch in diesem Jahr soll die Ausschreibung an Genossenschaften erfolgen, welche dereinst rund 280 günstige Wohnungen erstellen sollen. Insgesamt entsteht auf dem Areal Raum für 2000 bis 2500 Arbeitsplätze sowie Wohnraum für rund 1500 bis 2000 Einwohnerinnen und Einwohner, davon insgesamt mindestens zwei Drittel preisgünstig.

Bereits in diesem Jahr sollen, unweit der Zwischennutzung, die ersten Wohngebäude auf der Parzelle der Stiftung Habitat erstellt werden. Salerno und sein neu gegründeter Verein Padelys machen sich derweil Gedanken darüber, wie sie auch nach dem Spatenstich für die Genossenschaftswohnungen im Quartier tätig sein können. Man wolle im Hinblick auf 2024 «frühzeitig den Dialog mit der SBB, Immobilien Basel-Stadt und der Stadtentwicklung suchen», heisst es im Konzept. Sollte dies nicht klappen, liesse sich die Sportinfrastruktur auch leicht abbauen und woanders wieder aufstellen. Als «Plan B» nennt Padelys eine Weiterführung des Angebots auf den Entwicklungsarealen Klybeck oder Dreispitz.