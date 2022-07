Pavillon er

Zwischennutzung Dem Erlenmattplatz soll Leben eingehaucht werden: Ein Pavillon macht den Anfang Am Freitag eröffnet das erste Projekt der Zwischennutzungen auf dem Erlenmattplatz im Kleinbasel. Dass ab nächstem Jahr auch ukrainische Geflüchtete auf dem Areal wohnen sollen, sehen die Projektbeteiligten nicht als Hindernis. Salomé Lang und Zara Zatti Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Soll den brachliegenden Platz beleben: der Erlenmatt-Pavillon. Juri Junkov

Der Erlenmattplatz im Kleinbasel lud bislang nicht zum Verweilen ein: Aufenthaltsmöglichkeiten gab es keine, die Sonne brennt an heissen Tagen ungehindert auf den Platz. Das soll sich nun ändern. Am Freitag eröffnet der Erlenmatt-Pavillon, das erste Projekt der geplanten Zwischennutzungen, die bis im Herbst 2027 bestehen bleiben sollen. Danach plant der Kanton auf der brachliegenden Fläche eine neue Wohnüberbauung.

Beim Pavillon handelt es sich um einen langgezogenen Holzsteg mit verschiedenen Sitzmöglichkeiten. Verstellbare Segel spenden Schutz vor der Sonne oder auch vor Regen. Der Pavillon steht allen Interessierten offen, er kann auch für Feste gemietet werden. Strom und Wasser stehen zur Verfügung.

Realisiert hat das Projekt der Verein Zukunft Klybeck zusammen mit Studierenden des Studiengangs Szenografie und Innenarchitektur von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Der Pavillon ist ein Pilotprojekt: «Wir müssen zuerst einmal schauen, ob er genutzt wird, ob es zu Sachbeschädigungen kommt oder ob er überhaupt dem Wetter standhält», sagt Christian Mueller vom Verein Zukunft Klybeck. Die Bewilligung hat der Verein vorerst einmal bis im Oktober erhalten. Läuft alles nach Plan, will der Verein verlängern.

«Aus der Brache könnte man viel mehr machen.»

Dass der Platz bis jetzt nicht der optimale Aufenthaltsort war, ist Mueller bewusst: «Wenn die Sonne auf den Platz brennt, ist das die Hölle.» Doch er ist sich auch sicher: «Aus der Brache könnte man viel machen.» Entscheidend sei dabei vor allem Schatten. Und schon vor der Eröffnung ziehe der Pavillon Interessierte an: «Die ersten Menschen nutzen ihn bereits.»

Nebst dem Pavillon steht bereits fest, dass zwei weitere Projekte die Aufenthaltsqualität steigern sollen. Im April bepflanzte der Verein «Grün her Schweiz» zusammen mit Schülerinnen und Schülern und der Stadtgärtnerei die Einhausung der Nordtangente. Bis im Herbst soll ausserdem ein «Klima-Lehrpfad» aufgebaut werden.

Was ist mit der geplanten Wohnsiedlung für ukrainische Schutzsuchende?

Neben den Zwischennutzungen steht seit letzter Woche fest, dass auf dem Areal eine Wohnmodulsiedlung für Geflüchtete aus der Ukraine gebaut werden soll. Maximal soll diese für 140 Personen Platz bieten. Für Christian Mueller stehen sich die Zwischennutzungen und die geplante Siedlung nicht im Weg: «Ich denke, dass sich daraus sogar Synergien ergeben können und wir unsere Projekte zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Siedlung nutzen können.»

Dass die zwei Projekte sich nicht in die Quere kommen, sondern vielmehr ergänzen, bestätigt auch die zuständige Abteilung Kantons- und Stadtentwicklung des Präsidialdepartements: Die Zwischennutzung finde auf der Kiesfläche statt, während die Wohnsiedlung für Schutzsuchende auf dem asphaltierten Platz geplant sei. So würden Möglichkeiten für gemeinsame Projekte der ukrainischen Geflüchteten und der Quartierbevölkerung entstehen.

Kanton unterstützt (noch) nicht

Im Jahr 2023 könnten über einen öffentlichen Projektaufruf aus der Bevölkerung weitere Projektvorschläge für Zwischennutzungen eingebracht werden, so die Abteilung weiter. Die Projekte werden von den Initiantinnen und Initianten eigenständig oder mit finanzieller Unterstützung – beispielsweise über Stiftungsbeiträge – auf die Beine gestellt. So trage bei den Initialprojekten der Vereine Zukunft Klybeck und «Grün her Schweiz» die Christoph-Merian-Stiftung die Finanzen.

Der Kanton prüfe nun seinerseits, ob er Grundinfrastruktur wie Toiletten zur Verfügung stellen könnte. Anfang 2021 brach er das geplante Projekt Stadtterminal mit einer Trendsporthalle, einem Jugendtreff und Spielflächen auf dem Erlenmattplatz aufgrund zu hoher Kosten ab – und das drei Jahre, nachdem es hätte realisiert werden sollen. Nun kehrt auf dem lange vernachlässigten Platz wieder Leben ein.

