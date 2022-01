Zwischennutzung Die Jobfactory zieht vorübergehend mit einem Laden in die ehemalige Basler Hauptpost ein Die Sanierungsarbeiten im 140-jährigen Gebäude an der Rüdengasse starten frühestens im Sommer 2022. Bis dahin werden die imposante Schalterhalle und weitere Räume vom Unternehmen am Dreispitz bespielt. «The Store» eröffnet bereits Ende kommende Woche, wie Recherchen der bz zeigen. Rahel Empl Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Bald kehrt hier wieder Leben ein: Die Jobfactory bespielt ab nächster Woche die Räume der altehrwürdigen Hauptpost. Kenneth Nars

Plötzlich ging alles ganz schnell: Ende 2021 war es letztmals möglich, am Schalter der Hauptpost im Herzen Basels einen Brief oder ein Paket aufzugeben. Das ist nun Geschichte, die Postfiliale unwiderruflich geschlossen. Anfang Dezember teilte die Eigentümerin Axa Anlagestiftung mit, dass das 140-jährige denkmalgeschützte Gebäude saniert werden müsse; beauftragt für eine Neukonzeption wurde das Architekturbüro Herzog & de Meuron. Ein offizielles Baugesuch liegt allerdings noch nicht vor, die entsprechenden Bauarbeiten beginnen frühestens diesen Sommer. Und das schreit schon fast nach einer Zwischennutzung.

Diese Tatsache rief «StadtKonzeptBasel» – ehemals Pro Innerstadt Basel – auf den Plan. «Die Axa wünschte sich einen möglichst lokal positionierten Player, der die eindrückliche Fläche der Schalterhalle in dieser Zeit bespielt und für die Bevölkerung öffnet beziehungsweise neu erlebbar macht», sagt Geschäftsführer Mathias F. Böhm zur bz. Seine Organisation, die mit der Axa Nutzungsvarianten für nach dem Umbau abklärt und entwickelt, erhielt den Auftrag, ein Zwischennutzungsprojekt an Land zu ziehen.

Jobfactory will bekannter werden

Böhm und sein Team mussten nicht lange suchen. Branchenkenner munkelten schon länger, dass die Jobfactory für ihren Laden im blauen Haus am Dreispitz auf der Suche nach einem temporären zweiten Standort im Stadtzentrum war, einem sogenannten Pop-up-Store. Die Motivation: Das kürzlich unter der Verkaufsleitung von Ex-Globus-Mann Roger Rittscher aufgefrischte und vergrösserte Sortiment sowie das soziale Engagement und damit den Zweck des Unternehmens bekannter zu machen. In wenigen Tagen ist man sich einig gewesen, wie Böhm sagt:

«Als sozial orientiertes, in der Region verankertes Unternehmen, das zunehmend Produkte lokaler Brands anbietet, ist die Jobfactory der ideale Partner für die Zwischennutzung der Hauptpost.»

Bereits Ende kommender Woche, voraussichtlich am Donnerstag,

20. Januar, eröffnet der Laden unter dem Namen The Store, wie Paola Gallo, Geschäftsführerin der Jobfactory Basel AG, auf Anfrage sagt: «Als Erstes wird die Schalterhalle mit einem Teil unseres Sortiments bespielt, in einem zweiten Schritt planen wir, deren hinterer Teil, quasi das ehemalige Backoffice der Post, zu öffnen. Hier sollen kleine Manufakturen wie unsere Velo-, Taschen- und Kerzenwerkstatt einen Platz finden.» Roger Rittscher fügt hinzu: «Uns ist wichtig, einen Blick hinter unsere Kulissen zu zeigen, auf die Produktion mit den Jugendlichen.» Und schliesslich ist laut Böhm geplant, ab Frühling den Durchgang zwischen Freie Strasse und Gerbergasse, wo früher die Pferdekutschen vorgefahren sind, zu nutzen, voraussichtlich mit einem kleinen Gastronomie- und «Erlebnisangebot», wie er vage sagt.

Vor Ort tätig sein werden rund vier fixe Angestellte der Jobfactory, jeweils vier der insgesamt zwanzig Lernenden des Betriebs sowie eine noch nicht definierte Anzahl Praktikantinnen und Praktikanten. «Sie freuen sich auf diesen Ortswechsel», so Gallo. Pro Jahr beschäftigt die Jobfactory am Dreispitz im Verkauf, in ihren Werkstätten und im Backoffice rund 250 Jugendliche im Rahmen eines solchen Praktikums.

Marktplatzähnliche Atmosphäre

Die Eröffnung kommende Woche solle ohne grosses Tamtam ablaufen, sagt Rittscher, der erst gestern den Schlüssel zur Schalterhalle erhalten hat: «Wir wollen einfach mal loslegen, mit The Store ein ganzheitliches Shoppingerlebnis bieten im Sinne von: Schöne Dinge finden im Laden in der Stadt, die man eigentlich gar nicht gesucht hat.» Die Kundinnen und Kunden würden in dieser «marktplatzähnlichen Atmosphäre» auf ein sehr heterogenes Angebot treffen, sowohl für Damen, Herren als auch Kinder, aus den Bereichen Mode, Papeterie, Wohnaccessoires, Blumen, Pflanzen und Food. Die Einrichtung und Inszenierung besteht laut Böhm mehrheitlich aus nachhaltigen, wieder verwerteten Materialien.

Wie lange «The Store» von Jobfactory tatsächlich in der Hauptpost bleiben kann, ist noch offen. «Es ist durchaus möglich, dass sich der im Sommer geplante Start der Umbau- und Sanierungsarbeiten in den Herbst oder sogar auf Ende Jahr verschiebt», so Böhm. Laut Gallo wäre das kein Problem: «Wir bleiben hier, solange wir können. Das ist in jeder Hinsicht ein Glücksfall für uns.» Ihr kommt der zusätzliche, temporäre Verkaufsstandort ohnehin entgegen: Das blaue Haus und damit die Verkaufsflächen der Jobfactory sollen laut Gallo ab Sommer saniert und umgebaut werden.

