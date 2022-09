Zwischennutzung in Basel: Finanzspritze für Erlenmattplatz

Zwischennutzung Projekte am brach liegenden Basler Erlenmattplatz sollen Finanzspritze vom Kanton bekommen Die Regierung beantragt dem Grossen Rat, die Projektkosten für die Bespielung des Platzes über rund 1,5 Millionen Franken zu bewilligen. Es handelt sich dabei um eine Zwischennutzung. Rahel Empl 13.09.2022, 14.25 Uhr

Der Pavillon am Erlenmattplatz in Basel wurden im Juli eröffnet. Juri Junkov

Am Erlenmattplatz soll endlich Leben einziehen. Nachdem bereits im Juli 2022 ein Pavillon – das Initialprojekt von mehreren geplanten Zwischennutzungen – eröffnet wurde, dürfte für die Vorhaben nun auch bald Geld fliessen: Wie die Regierung am Nachmittag mitgeteilt hat, beantragt sie dem Grossen Rat , für die Zwischennutzung am Erlenmattplatz (2023 bis 2027) die Projektkosten von insgesamt 981'500 Franken, die Kosten für die Grundinfrastruktur Kosten in der Höhe von 281'500 Franken und Betriebsbeiträge an eine Betreiberorganisation von insgesamt 290'000 Franken zu bewilligen. Gleichzeitig wird beantragt, die Befreiung von den Nutzungs- und Bearbeitungsgebühren im Umfang von 410’000 Franken zu genehmigen.

Die interessierte Öffentlichkeit am Erlenmattplatz könne bis Herbst 2027 eigene Ideen und Vorhaben umsetzen, so der Regierungsrat Basel-Stadt. «Die Zwischennutzung soll auch Impulse für die Neuplanung am Erlenmattplatz geben und die Möglichkeit für gemeinsame Projekte mit der geplanten temporären Wohnsiedlung für Flüchtlinge aus der Ukraine bieten».

Zwischennutzungen bis 2027

Als Voraussetzung für eine Zwischennutzung sind laut der Regierung insbesondere Startinvestitionen in die Grundinfrastruktur mit Medienpunkten für Strom, Wasser und Toiletten sowie jährliche Betriebsbeiträge an eine Betreiberorganisation erforderlich.

Die Zwischennutzungen am Platz sollen bis im Herbst 2027 bestehen bleiben. Danach plant der Kanton auf der brachliegenden Fläche eine neue Wohnüberbauung.