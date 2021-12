Basel Tourismus Daniel Egloff im Interview: «Ich hatte tatsächlich einen easy Job» Im April 2022 tritt der langjährige Basler Tourismusdirektor zurück. Zum Abschied lässt der 50-Jährige bei einem Spaziergang über den Weihnachtsmarkt die vergangenen 20 Jahre Revue passieren, spricht über die Ohnmacht gegenüber Corona, wie es den Hotels vor Ort geht – und warum er Basel mit seiner Familie gen Heimat verlassen wird. Interview: Rahel Empl und Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Blickt auf 20 ziemlich erfolgreiche Jahre als Basler Tourismusdirektor zurück: Daniel Egloff (50). Nicole Nars-Zimmer

Herr Egloff, Ihre Kündigung wurde vor rund zwei Wochen bekannt. Was für ein Gefühl herrscht jetzt vor bei Ihnen?

Daniel Egloff: Eine gewisse Erleichterung. Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, zurückzutreten. Mit der Neupositionierung «This is Basel» sowie der Einführung des elektronischen Logiernächte-Managements konnte ich wichtige Grossprojekte abschliessen. Vor wenigen Tagen wurde auch der Staatsbeitrag des Kantons an Basel Tourismus für die Jahre 2022 und 2023 vom Grossen Rat verabschiedet.

Hat die Pandemie Ihren Entscheid beschleunigt? Im Tourismus zu arbeiten, macht in diesen Zeiten wohl keinen Spass mehr ...

Sicher, die vergangenen zwei Jahre waren herausfordernd – aber auch abwechslungsreich und interessant, trotz der ganzen Dramatik. Wegen Corona bin ich sogar länger bei Basel Tourismus geblieben als geplant. Ich wollte mein Team in dieser Situation nicht alleine lassen.

Inwiefern hat Corona die Perspektive auf Ihren Job verändert?

Von den 20 Jahren, die ich im Amt war, befand sich der Tourismus in Basel 18 Jahre lang im Aufwärtstrend. Während der Coronakrise habe ich erstmals gespürt, was es bedeutet, wenn es mal harzt. Da werden Partner rasch nervös, die Erwartungshaltung steigt im Sinne von: «Mach mal was.» Da habe ich mich hin und wieder ohnmächtig gefühlt. Unser Produkt passte ja, aber auf die Tatsache, dass niemand mehr reisen wollte oder konnte, hatten wir keinen Einfluss. Es ist unangenehm, wenn man nicht aktiv helfen kann.

Spürten Sie Druck namentlich von den Hoteliers?

Nicht direkt, das war mehr so eine diffuse Unzufriedenheit. Weil ich mich derart stark mit dem Job identifiziere, nahm ich das auch persönlich.

Inwiefern konnten Sie und Ihr Team die Krise ein wenig abfedern?

Sogenannte Sales-Reisen meines Teams waren ja gar nicht mehr möglich – also Marketing vor Ort. Rückblickend haben wir aber das Beste aus der Situation gemacht, mit kleineren Kampagnen den nationalen, den nahen Markt bearbeitet. Aktivitäten in Asien oder auch den USA wurden stillgelegt.

Hat diese Strategie gefruchtet?

«Im August 2021 wurden hier so viele Übernachtungen aus der Schweiz wie noch nie verzeichnet.» Nicole Nars-Zimmer

Ja. Sowohl im Sommer 2020 als auch 2021 konnten wir hier sehr gute Zahlen vorweisen. Beispielsweise wurden im August 2021 so viele Übernachtungen aus der Schweiz wie noch nie verzeichnet.

Wie verhält es sich derzeit mit der Anzahl Logiernächte?

Auf dem Niveau von 2019 – damals zählten wir 1,5 Millionen Logiernächte – sind wir noch lange nicht. Aber im Vergleich zu 2020 fand in diesem Jahr eine leichte Erholung statt. Wir werden uns für 2021 im Bereich von 750'000 bewegen, gegenüber einer halben Million im Vorjahr. Im August und September habe ich nur zufriedene Gesichter gesehen, der Freizeittourismus hat sich überraschend rasch erholt. Sogar der Geschäftstourismus zog wieder leicht an.

Und dann kam der November und mit ihm wieder steigende Infektionszahlen und die Hiobsbotschaft zu Omikron.

Das ist ein Riesenfrust. Wir dachten, jetzt ist das Gröbste vorbei, und dann waren die Bücher Ende Monat wieder zur Hälfte leer, Stornierungen zuhauf, das war brutal. Innerhalb von vier Wochen hat sich das Blatt komplett gewendet. Man sieht wieder kaum Touristen in der Stadt, das ist auch hier am Weihnachtsmarkt zu spüren. Die Entwicklung ist völlig unberechenbar. Das Gute daran ist aber: Sobald sich die Situation wieder beruhigt, geht es erstaunlich schnell wieder aufwärts.

Sind Sie sicher, dass sich die Coronadelle so leicht ausbügeln lässt? Gerade der Geschäfts- und Kongresstourismus reagieren stark verzögert auf neue Entwicklungen. Und diese Segmente sind für den Standort Basel enorm wichtig.

Die Frage nach dieser Perspektive war für mich in den vergangenen zwei Jahren zentral. Ich komme zum Schluss: Die menschliche Interaktion liegt in unseren Genen, im Geschäftsbereich wird man in Zukunft nicht nur auf virtuelle Meetings setzen, sondern wieder auch auf den persönlichen Austausch. Solche Signale erhalte ich etwa von den Pharmakonzernen Roche und Novartis.

Wie schätzen Sie die aktuelle Ausgangslage für Messen ein? Mit dem Wegfallen wichtiger Messen wie der Baselworld sieht es düster aus.

Ich glaube daran, dass sich der Messestandort aus den vorgängig genannten Gründen erholen wird. Es ist nicht möglich, alles digital abzufeiern, denken wir etwa an die Art Basel. Gewisse Messen werden langfristig Bestand haben. Wir haben ja auch die Infrastruktur für mögliche neue Veranstaltungen.

Wie schätzen grössere Hoteliers die Zukunftsaussichten ein?

Ähnlich. Sofern sich die pandemische Lage wieder beruhigt, gehen sie davon aus, dass gerade der für sie wichtige Geschäftstourismus bereits im kommenden Jahr wieder stark anzieht.

Trotzdem: Bis sich die Zahlen auf dem Niveau von vor der Krise bewegen, kann es eine ganze Weile dauern. Und das Angebot passt sich bekanntlich der Nachfrage an ...

Meines Wissens stehen aktuell keine Hotelschliessungen bevor. Und der Fall des Swissôtel Plaza, das im November 2020 seine Pforten geschlossen hat, zeigt, dass die Tourismusstadt Basel für Investoren immer noch attraktiv ist. Eine deutsche Hotelgruppe hat das Hotel ja übernommen und will es 2022 als Marriott wiedereröffnen. Keiner investiert Millionen an einem Standort, der keine Zukunft hat.

Im Frühling lancierte Basel Tourismus die eingangs von Ihnen erwähnte Kampagne «This is Basel», die jüngere Reisende ansprechen soll. Lassen Sie damit die ältere kultur- sowie kunstaffine und vor allem kaufkräftige Zielgruppe damit nicht einfach links liegen? Ziemlich riskant.

Links liegen lassen ist der falsche Ausdruck. Aber auf diese Zielgruppe 55 plus mit Akademikerhintergrund wurde jahrelang fokussiert und ich denke, hier hat sich Basel einen gewissen Bekanntheitsstatus erarbeitet, der keiner gross angelegten Kampagne mehr bedarf.

Ist es richtig, auf weniger kaufkräftige junge Reisende zu setzen? Entscheiden sich diese nicht lieber für einen Trip nach London oder Paris, wo das Angebot für Leute dieses Alters deutlich attraktiver ist?

Mit jüngeren Menschen sind solche ab 35 Jahren gemeint, die über ein gewisses Einkommen und Interesse an kulturellen Angeboten verfügen; es handelt sich also nur um einen leichten Shift hinsichtlich der Zielgruppe. Zum Beispiel eine Gruppe von Freundinnen, die mal den Mann oder die Kinder zu Hause lassen und Spass haben will; ein, zwei Ausstellungen besuchen und dann noch toll essen gehen. Das ist eine Zielgruppe, bei der es sich lohnt, dran zu bleiben. Es handelt sich oftmals um Trendsetter.

Sie haben die Tourismusstadt Basel in den vergangenen 20 Jahren in die Spur gebracht, die Logiernächte sind Jahr für Jahr gestiegen. Wie viel davon ist hausgemacht und wie viel den äusseren Umständen zu verdanken wie etwa, dass Easyjet hier eine Basis eröffnet hat?

Es ist insbesondere der Dynamik der Stadt – und nicht nur Easyjet – zu verdanken, dass Basel einen solchen Boom erlebt hat. Für mein Team war es ein Leichtes, dies kommunikativ zu begleiten. Ja, rückblickend gesehen hatte ich tatsächlich einen easy Job. Als Lob an mein Team kann ich aber sagen und betonen, dass wir in dieser Situation die Segel richtig gestellt haben, um touristisch voran zu kommen, diese Dynamik zu nutzen. Das muss man ja auch noch schaffen.

Der Erfolg gibt Ihnen sicher eine gewisse Genugtuung.

Wie meinen Sie das?

Als Sie 2001 nach Basel kamen, wurden Sie von vielen nicht gerade warm empfangen. Ein erst 30-jähriger Skilehrer als Tourismusdirektor, und dann erst noch ein Zürcher – da rümpften viele die Nase. Sie hatten keinen leichten Start.

Ich habe nach dieser tatsächlich schwierigen Anfangsphase fast nur Wertschätzung meiner Arbeit gegenüber registriert und bin stets auf offene Ohren gestossen, wenn es um touristische Anliegen geht. Und ganz ehrlich, ich konnte die Skepsis auch ein wenig nachvollziehen. Es war ein mutiger Entscheid des damaligen Vorstands, auf die Karte Egloff zu setzen. Ich war ziemlich unerfahren, und das brachte – logisch – ein gewisses Risiko mit sich. Umso mehr freut es mich, dass man mir die Chance gegeben hat.

Nun haben Sie die Basler DNA verinnerlicht – wir nehmen an, Sie bleiben der Stadt nach ihrem Abtreten als Tourismusdirektor erhalten?

«Es war ein mutiger Entscheid des damaligen Vorstands, auf die Karte Egloff zu setzen.» Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Ich werde mich selbstständig machen und als Berater Kooperationen zwischen verschiedenen Tourismusanbietern der Schweiz entwickeln und begleiten, vor allem im digitalen Bereich. Der Geschäftssitz wird Basel sein – beruflich bleibe ich der Stadt also erhalten. Privat zieht es mich an den Zürichsee nach Thalwil, wo ich mein Elternhaus übernehmen konnte und nun mit meiner Familie in einem Generationenhaus mit meiner betagten Mutter leben werde.

Viele lokale Tourismusdirektoren wechseln zu Schweiz Tourismus ins obere Kader. War das bei Ihnen nie ein Thema?

Doch natürlich. In mir wuchs aber auch der Wunsch, mich selbstständig zu machen. Zudem: Der Posten des Direktors von Schweiz Tourismus ähnelt meiner Tätigkeit in Basel sehr. Ich hätte mich nicht gross weiterentwickeln können, das wäre dasselbe gewesen in weiss-rot. Zudem besteht dieser Job zu einem grossen Teil aus repräsentativen Aufgaben – ich bin aber wahnsinnig gerne kreativ und möchte Projekte umsetzen.

Zurzeit ist eine Findungskommission auf der Suche nach ihrem Nachfolger – oder Ihrer Nachfolgerin. Bekommt Basel nun seine erste Tourismusdirektorin?

Basel wäre sicherlich bereit dafür, aber der Entscheid liegt letztlich beim Vorstand. Am Ende sollte jene Person den Zuschlag erhalten, die zu diesem Posten passt und die dieses Feuer hat für den Tourismus – unabhängig vom Geschlecht.

Die berühmten Abschiedsworte von Daniel Egloff an Basel?

Basel macht das super, hat ganz Vieles richtig gemacht. Das muss mal gesagt sein. Wir alle tendieren dazu, zu streng mit unserer Stadt zu sein.

