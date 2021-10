Basel Während Schulausflug festgenommen: Junger Sans-Papiers wird ausgeschafft Eigentlich hält sich die Polizei bei Personen ohne Aufenthaltsbewilligung zurück, wenn diese zur Schule gehen. Dieser Grundsatz existiert seit Jahren. Ein neuer Fall in Basel zeigt nun: Das gilt nur im Schulhaus, draussen wird keine Rücksicht genommen. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Der junge Mann wartete mit Schulkollegen an der Schifflände auf den Rest der Klasse und die Lehrperson. Dann wurde er von der Polizei kontrolliert und abgeführt. Nicole Nars-Zimmer

Tayo M.* besuchte den Unterricht eines Brückenangebots, um Deutsch zu lernen. Jetzt sitzt der 22-Jährige aus Westafrika seit mehreren Wochen im Ausschaffungsgefängnis Bässlergut an der deutschen Grenze. Zum Verhängnis wurden ihm fehlende Papiere – und ein Schulausflug.

Dass Sans-Papiers, wie Tayo M. einer ist, kontrolliert, festgenommen und ausgeschafft werden, ist keine Seltenheit. Die Basler Anlaufstelle für Sans-Papiers, also für Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung, begleitet unzählige solcher Fälle. Auch bei Tayo M. hat sie das Mandat der Rechtsvertretung inne. Besonders an seinem Fall ist jedoch, dass die Polizeikontrolle im Rahmen des Schulunterrichts stattgefunden hat.

Innert weniger Minuten in Handschellen

Anfang September war Tayo M. mit seiner Schulklasse in Basel unterwegs. Die Lehrperson vom Zentrum für Brückenangebote führte sie durch die Stadt, sie waren auf den Spuren der Basler Geschichte. Mit Schulkollegen lief Tayo M. voraus, bei der Schifflände warteten sie dann auf die Lehrperson und den Rest der Klasse. So erzählt er es der bz. Immer wieder stockt er, schüttelt den Kopf.

Ein Polizeiauto habe unvermittelt neben ihnen gehalten. «Sie kamen direkt zu mir», sagt Tayo M. und erinnert sich an die Kontrolle. Er konnte keine Aufenthaltsbewilligung zeigen, schliesslich ist er ein Sans-Papiers. Aufgrund seines illegalen Aufenthalts in der Schweiz wurde er schon mal kontrolliert – und gebüsst. Dies führte nun dazu, dass die Polizei kurzen Prozess machte: Tayo M. wurden Handschellen angelegt.

Die Polizei war mit mehreren Beamtinnen und Beamten vor Ort. Tayo M. wurde von seinen Mitschülern und der Lehrperson abgeschirmt. Nicole Nars-Zimmer

«Warum ich?»

Der Vorfall spielte sich mitten am Tag ab. Etliche Schaulustige zückten an der Schifflände ihre Handys oder blieben stehen. Eine grössere Anzahl Polizistinnen und Polizisten schirmten den festgenommenen Tayo M. von der Menge ab. Als nach wenigen Minuten die Lehrperson mit den übrigen Schülerinnen und Schülern eintraf, gelang es ihr nicht mehr, Tayo M. zu erreichen. Obwohl sie sich klar zu erkennen gab und den Schulausflug betonte, wurde kein Gespräch zugelassen.

Tayo M. sagt nun einige Wochen nach dem Vorfall:

«Warum ich? Warum wurde nur ich kontrolliert?»

Da er sich illegal in der Schweiz aufgehalten hatte, wird er demnächst ausgeschafft.

Der Grundsatz gilt seit Jahren

Doch warum durfte Tayo M. überhaupt in die Schule, wenn er doch illegal in der Schweiz lebte? Auch das ist keine Seltenheit: Seit über 30 Jahren ist es die gängige Praxis – unter anderem in Basel-Stadt –, dass alle in der Schweiz lebenden Kinder unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus in die Schule dürfen. Dies ist eine offizielle Empfehlung der nationalen Erziehungsdirektorenkonferenz. Das heisst: Das allgemeingültige Recht auf Bildung wird höher gewichtet als der Verstoss der Sans-Papiers gegen das Aufenthaltsrecht.

Dieser Grundsatz gilt seit mehreren Jahren in der Schweiz und auch in Basel-Stadt. So gibt es zahlreiche Kinder, die zur Schule gehen und deren Klassenlehrpersonen oder gar die Schulleitung vom fehlenden Aufenthaltsstatus wissen. Denn Lehrpersonen müssen ihre Schülerinnen und Schüler sowie deren Familien nicht an die Behörden melden.

Wenn Verdachtsmomente vorliegen

Warum im Fall von Tayo M. das Recht auf Bildung – er war schliesslich auf einem Schulausflug – nicht respektiert wurde, erklärt Polizeisprecher Adrian Plachesi:

«Ein Schulausflug ‹schützt› insbesondere erwachsene Personen ohne Aufenthaltsrecht nicht vor Strafverfolgung oder Personenkontrollen.»

Die Kantonspolizei gehe jedoch nicht in den Schulunterricht oder führe vor einer Bildungseinrichtung Kontrollen durch. Plachesi: «Trifft sie jedoch im öffentlichen Raum auf Personen, gegen die Verdachtsmomente vorliegen, kann sie eine Personenkontrolle durchführen und ist zu allfällig sich daraus ergebenden Strafverfolgungshandlungen verpflichtet.»

Für die Anlaufstelle für Sans-Papiers in Basel ist diese Aussage «hochproblematisch», sagt Sprecherin Katharina Boerlin.

«Ein diskriminierungsfreier Zugang zu Bildung ist in der Schweiz eigentlich gegeben und das Recht auf Bildung ist ein Grundrecht. Doch wie dieses Beispiel zeigt, scheinen diese nicht für alle Bewohnenden dieses Landes gleich zu zählen.»

Weiter gehörten zur gewöhnlichen Schulbildung auch Ausflüge. Boerlin: «Wenn die Lehrpersonen nun damit rechnen müssen, ihre Schülerinnen und Schüler ohne Papiere könnten währenddessen kontrolliert werden, müssten sie faktisch im Schulhaus bleiben mit ihren Klassen.» Das würde Unsicherheiten von Lehrpersonen zusätzlich verstärken.



* Name von der Redaktion geändert.