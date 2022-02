Basel: Es hat noch letzte freie Plätze für die Vorfasnacht

Basel Zwischenbilanz: Es hat noch letzte freie Plätze für die Vorfasnacht Das Kinder-Charivari läuft, das Drummeli steht noch aus. Ein Blick auf die Ticketverkäufe für die Basler Vorfasnachtsveranstaltungen zeigt: Einige Plätze sind noch zu haben. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 14.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Ticketverkäufe laufen bei den Vorfasnachtsveranstaltungen für einmal nicht so gut. Waren früher sämtliche Plätze schon früh vergeben, hat es 2022 noch einige Tickets übrig. (Im Bild: Källerstraich.) Roland Schmid

Für nächste Woche gibt es beim Kinder-Charivari noch Plätze. Wie sieht es aber bei den anderen Vorfasnachtsveranstaltungen aus? «Wir sind sehr zufrieden», freut sich Robert Schärz über die Auslastung des Drummeli. Letzte Tickets seien noch zu haben. «Es wäre im Musical Theater anders herausgekommen», räumt er ein. Der Umzug des Drummeli ins Küchlin-Theater bedeutet beinahe 1000 Sitze weniger pro Vorstellung. Dafür wurden zwei Vorstellungen zusätzlich angesetzt.

Conzärtlipräsident Benjamin Sarasin bezeichnet den Ticketverkauf für das Zofinger Conzärtli «gemäss den Erwartungen». Die Studentenverbindung sieht einen «einigermassen gut gefüllten Saal» an den drei Vorstellungen Ende der Woche. Es würden weniger Eintritte als sonst verkauft, aber keinen Grund für eine Panik.

Vorverkauf läuft, aber nicht so wie früher

Rund 87 Prozent der Tickets hat das Charivari bis Ende vergangener Woche an die Leute gebracht, heisst es in einer Medienmitteilung der Vorfasnachtsveranstaltung. Die Macher freuen sich, dass ihr Programm sehr gut ankommt, und rühren nochmals kräftig die Werbetrommel.

Läggerli-Gastgeber Patrick «Almi» Allmandinger ist schlicht «glücklich, dass wir spielen». Der Vorverkauf habe zwar angezogen, aber nicht so wie in den Vorjahren. «Es gibt noch Tickets für alle Vorstellungen.» Die werden trotz der Erkrankung der Hauptdarstellerin stattfinden. Almi und sein Team haben das Programm umgeschrieben, sodass sie das Läggerli nun zu zweit spielen können.

«Zuspruch motiviert uns zusätzlich»

Kurz nach seinem Vorverkaufsstart war «E Bsuech im Fasnachtshuus» bereits ausverkauft. «Wir sind überwältigt von den Reaktionen», sagt Fauteuil-Theater-Leiter Claude Rasser erfreut, denn das Pfyfferli ist «mehr oder weniger ausgebucht». Dasselbe gilt für die andere Vorfasnachtsproduktion im Hause, das Rämpläm: «Dieser Zuspruch freut uns natürlich ausserordentlich und er motiviert uns zusätzlich», sagt Macher Martin Bammerlin.

Daniel Jansen freut sich ebenfalls, da auch der Källerstraich beinahe ausverkauft ist. «Täglich gehen noch fünf bis zehn Billette weg.» Er ergänzt, dass es interessant werden werde, ob alle, die ein Ticket gekauft haben, auch wirklich kommen. Es bleiben meist einzelne Sitze leer, sogenannte «No-Shows».

Zuletzt zeigt ein Blick auf die Internetpräsenz des Theaters Arlecchino, dass es für die beiden Vorfasnachten Fasnachtsbändeli und Schissdräggziigli jeweils noch Plätze gibt. Wer sich auf die Fasnacht einstimmen möchte, hat also genügend Auswahl. Etwas, was in den vergangenen Jahren nicht mehr vorkam.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen