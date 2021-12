Linke fluten Baselbieter Landrat mit Vorstössen, SVP sehr passiv

Baselbieter Landrat 370 Vorstösse noch unerledigt: SP und Grüne bringen Kanton an Anschlag, SVP inaktiv wie keine andere Partei Erstmals weist Baselland aus, welche Parteien wie viele Vorstösse eingereicht haben. Die Differenzen sind eklatant. Doch was ist besser: Hyperaktivismus oder Passivität? Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Keine Partei hat in den vergangenen sechs Jahren im Landrat mehr Vorstösse eingereicht als die SP. Archiv: Nicole Nars-Zimmer

Der Kanton Baselland sitzt auf einem Berg. Und er wächst unaufhaltsam. Seit 2020 hat er sogar nochmals einen kräftigen Wachstumsschub erhalten. Einen Coronabooster sozusagen. Die Rede ist vom Pendenzenberg der parlamentarischen Vorstösse. Jede Landrätin und jeder Landrat weiss, dass es ihn schon lange gibt. Doch nun steht seine Grösse genau fest. Und dafür bedurfte es natürlich eines Vorstosses.

In einer aktuellen Regierungsantwort auf eine Interpellation der SVP-Fraktion «Wie viel kostet die Vorstossflut im Baselbieter Landrat?» heisst es, dass per Stichtag 1. Oktober total 434 Vorstösse pendent gewesen seien. Auf Nachfrage der bz aktualisiert die Landeskanzlei, dass es per 10. Dezember immerhin noch 370 seien. Konkret 56 noch nicht vom Landrat beratene und 29 überwiesene, aber in der Verwaltung unerledigte Motionen sowie bei den Postulaten deren 98 und 145. Dazu noch 42 nicht erledigte Interpellationen.

474 von 1541 Vorstössen stammen von der SP

In der Regierungsantwort steckt aber noch deutlich mehr. Erstmals wurde die Zahl der eingereichten Vorstösse seit Beginn der vorherigen Legislatur 2015 bis zum 1. Oktober 2021 nicht nur insgesamt erfasst, sondern auch nach Parteien aufgeschlüsselt. Somit wissen wir, dass von den 1541 Motionen, Postulaten und Interpellationen 474 auf das Konto der SP gehen, gefolgt von 300 der Grünen, 269 der FDP, 177 der SVP, 150 der CVP, 54 der Grünen-Unabhängigen, 48 der EVP, 27 der GLP, 15 parteilosen, 10 der BDP, 9 fraktionsübergreifenden und 8 Kommissionsvorstössen.

Doch was bedeutet diese Rangliste der Vorstosskönige? Die Regierung warnt, dass die Anzahl Vorstösse «sich nicht für Rankings oder gar als Indikator für die erzielte Wirkung heranziehen lässt». Und auch SVP-Landrat Markus Graf, der die Interpellation im Namen der Fraktion eingereicht hat, betont: «Die Rangliste sollte nicht wertend sein.» Nur um nachzuschieben, dass rund 70 Prozent aller Vorstösse von Mitte-Links kämen. Grafs Stossrichtung ist klar:

«Der Landratsbetrieb muss effizienter werden. Wir müssen zu unseren Kernaufgaben zurückkehren, wie dem Erarbeiten von Gesetzen und der Oberaufsicht von Regierung und Gerichten.»

Zahl der Vorstösse pro Kopf zu begrenzen ist ein No-Go

Bei der SP klingt es freilich anders: «Ich freue mich, dass wir eine so aktive Fraktion haben», sagt Fraktionschef Roman Brunner. Man habe eben den Anspruch, den Kanton mitzugestalten. Allerdings verweist er darauf, dass eine Berechnung pro Kopf die Zahlen etwas relativiere, da die SP die grösste Fraktion sei. Das stimmt auch. Nimmt man die aktuelle Sitzverteilung, so bleibt die SP mit 21,5 Vorstössen pro Person zwar die Nummer eins, die Grünen kommen aber mit 21,4 sehr nah, gefolgt von CVP mit 18,8, FDP mit 15,8, EVP mit 12 und GLP mit 9. Die SVP steht hier sogar ganz am Schluss der Tabelle mit 8,4 Vorstössen pro Landrat.

Auch wenn eine gewisse Unschärfe entsteht, da die Sitzverteilung 2019 änderte, so bleibt es dabei, dass die linken Parteien das Instrument der Vorstösse stärker nutzen. Brunner sagt dazu:

«Das zeigt, dass Baselland ein tiefbürgerlicher Kanton ist und die rechten Parteien weniger Grund haben, etwas zu ändern, unsere Vorstösse aber oft blockieren.»

Graf hält dagegen: «Wir sind sicher nicht faul. Die SVP ist sich aber der Kostenfolge eines Vorstosses bewusst.» Ausserdem hätten linke Parlamentarier, bei denen Staatsangestellte überproportional vertreten seien, offenbar mehr Zeit.

In einem sind sich Graf und Brunner einig: Der Pendenzenberg ist ein Problem. Keine Lösung könne es aber sein, die Vorstosszahl und damit die parlamentarischen Rechte zu beschränken. Der Berg dürfte also vorerst weiterwachsen.

