Paar muss wegen Diebstählen und Hehlerei vor Gericht

Baselbieter Strafgericht 22 Zweiräder, ein Staubsauger: Crystal-Meth-Paar muss sich wegen Diebstählen und Hehlerei vor Gericht verantworten Es klingt fast wie eine Weihnachtsgeschichte: Ganz nach dem Motto «Miele statt Myrrhe» schenkte ein heute 39-jähriger Mann einer Prostituierten in der Kleinbasler Brantgasse einen Staubsauger. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 20.12.2021, 19.41 Uhr

22 Fahrzeuge soll der Angeklagte zusammen mit seiner Komplizin gestohlen haben. (Symbolbild) bz

Das Problem war nicht das Geschenk an sich, sondern die Tatsache, dass er den Sauger zuvor in einem Pub am Basler Picassoplatz gestohlen und mit einem Elektroroller abtransportiert hatte. Laut Staatsanwaltschaft hatte er sich auch den Roller kurzerhand ausgeliehen.

Die Anklageschrift ist fast zwanzig Seiten dick, und seit Montag muss sich der 39-Jährige im Baselbieter Strafgericht in Muttenz zu insgesamt 22 einzelnen Diebstahlsvorwürfen äussern: Motorräder, Elektroroller, E-Bikes und Velos, allesamt in Riehen, Basel oder im Unterbaselbiet zwischen Frühling und Herbst 2020 geklaut und dann meist auf dem Facebook-Marketplace angeboten.

Bei einer Verurteilung droht ihm ein Landesverweis

Die Staatsanwaltschaft geht von banden- und gewerbsmässigem Diebstahl aus; der Angeklagte soll zusammen mit einer heute 32-jährigen Frau aus Ungarn die Fahrzeuge im Gesamtwert von 62 000 Franken gestohlen, benutzt und dann weiterverkauft haben. Beide wurden im November 2020 verhaftet, der 39-Jährige kam nach sechs Wochen unter zahlreichen Auflagen wieder frei: Er muss bei seinen Eltern wohnen, wöchentlich zum Polizeiposten, sich wegen Drogenproblemen mit Crystal-Meth einer Abstinenzkontrolle unterziehen und seinen Pass hinterlegen.

Der letzte Punkt liegt an seiner türkischen Staatsbürgerschaft, bei einer Verurteilung droht ihm ein Landesverweis. Dasselbe gilt für die 32-jährige Mitangeklagte.

Angeklagte zischte: «Du bist eine miese Ratte»

Zu den Diebstählen äusserten sich die Angeklagten eher konfus, relativ oft konnten sie sich nicht mehr so recht an die Delikte erinnern. Der Mann behauptete, er habe die Velos zuvor günstig gekauft und dann halt weiterverkauft. Den Verkauf der Diebesware soll die Frau koordiniert haben – sie sitzt wegen Fluchtgefahr noch heute in Haft.

Der verheiratete 39-jährige Mann mit zwei Kindern hatte sie im Milieu kennen gelernt, wollte sich am Montag vor Gericht aber nicht so recht festnageln lassen, wie er seine Zukunft sieht. Offenbar ist er derzeit mit einer anderen Frau zusammen. «Vielleicht komme ich mit meiner Ehefrau wieder zusammen», murmelte er. «Und mit ihrer Mitangeklagten?», fragte der Gerichtspräsident. «Eher weniger», meinte er kleinlaut. «Du bist eine miese Ratte», zischte die 32-Jährige daraufhin.

Von einer Polizeipatrouille überrascht

Die Staatsanwältin wies darauf hin, dass er der Frau noch vor einem Jahr aus der Haft Liebesbriefe schrieb und sie bat, seine Frau zu werden. Er entgegnete dazu, er sei damals noch abhängig vom Stoff sowie auf Entzug gewesen. Die 32-Jährige beklagte sich, er habe schon vorher immer wieder damit angefangen, Drogen zu nehmen und ins Puff zu gehen. Er wiederum beteuerte, alle ungarischen Prostituierten würden Drogen nehmen, so habe er ja auch die 32-Jährige kennen gelernt.

Der Mann arbeitete im Spital, verdiente 5600 Franken im Monat und wohnte damals in der Personalwohnsiedlung des Bruderholzspitals; einen Teil der Velos lagerte er im dortigen Velokeller. Als er im nahe gelegenen Wald einmal dabei war, einen Velorahmen farblich umzuspritzen, überraschte ihn eine Polizeipatrouille, er flüchtete daraufhin.

Die drei Richter fällen das Urteil am Donnerstag.

