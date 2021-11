Baselbieter Strafgericht Messerstich in den Nacken war versuchter Mord: 51-Jähriger muss für 15 Jahre ins Gefängnis Der Fall ereignete sich vor knapp drei Jahren und wurde nun am Strafgericht Baselland verhandelt. Der Angeklagte muss hinter Gitter.



Patrick Rudin Jetzt kommentieren 04.11.2021, 14.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 51-Jährige muss ins Gefängnis und wird des Landes verwiesen. Juri Junkov

Die fünf Richter gingen deutlich über die Anträge der Staatsanwaltschaft hinaus: Sie verurteilten den 51-jährigen Mann zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren und verhängten einen anschliessenden Landesverweis von zwölf Jahren. Knapp drei Jahre seiner Freiheitsstrafe hat der Mann bereits in Untersuchungshaft und dem vorzeitig angetretenen Vollzug abgesessen.

Die Richter stuften den Angriff mit dem Messer im Dezember 2018 im Laufner Stedtli auf seine Ex-Frau als versuchten Mord ein. Er hatte kurz zuvor im Migros ein Universalmesser gekauft. Als nach einem kurzen Streit klar war, dass die Frau nicht zu ihm zurückkehren werde, packte er das Messer aus und stach ihr von hinten sieben Zentimeter tief in den Nacken. «Du hast das gewollt», sagte er daraufhin und liess sie blutend liegen. «Er hat in klarer Tötungsabsicht zugestochen», kommentierte Gerichtspräsident Robert Karrer am Donnerstag.

Genugtuung für gelähmte Frau

Dazu kamen zahlreiche Schuldsprüche wegen Nötigungen, Drohungen und Beschimpfungen sowie wegen mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen.

Der Mann muss seiner Ex-Frau eine Genugtuung von 100'000 Franken bezahlen, die Frau ist gelähmt und sitzt heute im Rollstuhl. Der Tochter sprach das Gericht eine Genugtuung von 10'000 Franken zu. Die gesamten Anwalts-, Gerichts- und Verfahrenskosten von total über 100'000 Franken nahm das Gericht direkt auf die Staatskasse, da der Betrag sowieso nicht einbringlich ist.

Kontakt- und Annäherungsverbot wurde ständig unterwandert

Der 51-Jährige hatte während der Verhandlung kaum Empathie gezeigt und bei den Richtern mehrmals mit teils absurden Ausreden für Kopfschütteln gesorgt. So begründete er eine frühere Flucht aus der Psychiatrie in Liestal damit, dass er bloss einen Spaziergang gemacht habe.

Aufgegriffen hatte ihn die Polizei damals allerdings in Laufen.

Auch das permanente Unterwandern des damals geltenden Kontakt- und Annäherungsverbotes zu seiner Ex-Frau kam beim Gericht schlecht an: Der nur schlecht deutschsprechende Mann hatte behauptet, er habe gedacht, das Kontaktverbot gelte nicht für das Mobiltelefon. Das Gericht wertete dies als blosse Schutzbehauptung, das schriftliche Verbot sei klar formuliert gewesen.

Fall kann noch weitergezogen werden

Dem 51-Jährigen wurde eine dissoziale Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, ein Gutachter sah allerdings keine Einschränkung der Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit. Entsprechend ging das Gericht von einer vollen Schuldfähigkeit aus. Vollzugsbegleitend ordnete es auch eine Therapie an.



Bei diesem Strafmass muss das Gericht zwingend eine schriftliche Urteilsbegründung erstellen, danach kann der Beschuldigte den Fall noch ans Kantonsgericht weiterziehen.