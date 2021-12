Staubsauger und Velos geklaut: 39-Jähriger gilt als Härtefall

Staubsauger und Velos geklaut: 39-jähriger Mann gilt als Härtefall, seine Ex hingegen muss die Schweiz verlassen

In einigen Nebenpunkten gab es am Donnerstag Freisprüche, ansonsten aber sah das Dreiergericht in Muttenz die Velodiebstähle als klar nachgewiesen und verurteilte den 39-jährigen Mann aus Basel sowie die 32-jährige Frau aus Ungarn wegen banden- und gewerbsmässiger Diebstähle.