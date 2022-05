Baselbieter Wahlen: Reto Tschudin will SVP-Regierungsrat werden

Baselbieter Wahlen 2023 Trotz Weber-Warterei: Mit Reto Tschudin bringt sich ein erster SVPler als Regierungskandidat ins Spiel Der Lausner Landrat bekundet starkes Interesse an einer Kandidatur - ob mit Gesundheitsdirektor Thomas Weber oder alleine. Mehrere andere Parteigrössen sagen dagegen ab oder zögern noch. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.00 Uhr

Während sich SP und Grüne festgelegt haben, wie sie in die Baselbieter Regierungswahlen 2023 steigen wollen, und bei FDP und Mitte zumindest klar ist, dass die Amtsinhaber Monica Gschwind und Anton Lauber wieder antreten, dominiert bei der SVP Unsicherheit. Weil Gesundheitsdirektor Thomas Weber erst nach Abschluss seines Präsidialjahres Ende Juni bekanntgeben möchte, ob er wieder antritt, zeigen einige prominente Parteiköpfe Hemmungen, ihre eigenen Ambitionen offenzulegen, wie eine Umfrage der bz belegt.

Tschudin hat sich intern bereits an die richtige Stelle gewandt

Nicht so Reto Tschudin. Der Lausner Landrat redet auf Anfrage Klartext: «Mich reizt das Amt des Regierungsrates sehr, und ich habe intern bereits mein Interesse an einer Kandidatur bekundet.» Freilich betont der 37-Jährige, dass er noch nicht offiziell nominiert sei. Es sei selbstverständlich, dass die Partei zuerst Webers Entscheid abwarte. Tritt dieser erneut an, wird weitum erwartet, dass nicht die SVP, sondern die FDP einen zweiten Kandidaten innerhalb des bürgerlichen Wahlbündnisses stellen würde. Doch Tschudin hält sogar fest:

«Ich habe unserer Personalkommission eröffnet, dass ich auch zusammen mit Thomas Weber kandidieren würde, sollte dies unsere Taktik sein.»

Jurist Tschudin, der als Leiter Registerbehörden in der Zivilrechtsverwaltung Baselland die Verantwortung über das Grundbuch-, das Handelsregister- und das Zivilstandsamt trägt, sieht sich «als einer von mehreren potenziellen SVP-Kandidierenden». Doch zumindest öffentlich outet sich bisher noch niemand.

Mehrere Parteigrössen verzichten auf Kandidatur

Im Gegenteil: Gleich mehrere mögliche Köpfe nehmen sich aus dem Spiel. «Ich mache mir null Gedanken zu einer Regierungskandidatur. Ich bin als Mitglied des Parteileitungsausschusses bestens in der nationalen SVP verankert, und als Nationalrätin fühle ich mich zur richtigen Zeit am richtigen Ort», sagt Sandra Sollberger. Die Bubendörfer Malermeisterin ist überzeugt, dass Weber eine vierte Amtszeit anstrebt, und sagt: «Ich werde ihn gerne wieder im Wahlkampf unterstützen.»

Auch der Allschwiler Landrat Florian Spiegel, der schon nach kurzer Zeit im Parlament das wichtige Amt des Präsidenten der Geschäftsprüfungskommission übernahm, sagt: «Eine Kandidatur kommt für mich 2023 nicht in Frage.» Er mache seinen Job als Unternehmer sehr gerne und wolle auch seine Arbeit als Landrat weiterverfolgen. Noch deutlicher wird Jacqueline Wunderer, die im Landrat die Justiz- und Sicherheitskommission präsidiert:

«Das Regierungsamt ist nichts für mich. Ich bin 58 und habe so viele Aufgaben. Dabei merke ich, wie kurz doch das Leben ist, und möchte meine Belastung reduzieren.»

Ist Tschudins Vorpreschen ein Affront?

Dann gibt es jene, die sich noch nicht in die Karten blicken lassen wollen – was eher für ein Interesse spricht als dagegen. Sowohl Parteipräsident Dominik Straumann wie auch sein Vize Johannes Sutter sagen, dass sie sich «zum jetzigen Zeitpunkt» nicht äussern wollen. Sutter hält fest:

«Gegenüber Thomas Weber wäre es ein Affront, sich jetzt schon zu positionieren und ihm so das Wasser abzugraben. Wir sind es ihm schuldig, seinen Entscheid abzuwarten.»

Dass Tschudin vorprescht, tadelt Straumann aber nicht: «Wir vom Büro der Parteileitung müssen uns stärker zurückhalten als er. Ich spüre schon länger, dass Reto Tschudin Regierungsrat werden will. Er ist ambitioniert.» Am Ende werde aber die Personalkommission unter der Leitung von alt Nationalrat Caspar Baader die eingehenden Kandidaturen prüfen.

Tschudin gibt sich derweil betont gelassen und sagt: «Ob ich 2023 oder erst 2027 antreten kann, ist für mich nicht entscheidend. Aber ich stehe zu meinen Ambitionen.»

