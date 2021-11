Baseler Abstimmungskampf Mehr Wohnungen bauen oder Mietende vor Kündigung schützen: Die Argumente zur Wohnschutz-Initiative Basta-Grossrätin Patrizia Bernasconi wehrt sich im Gespräch gegen den Vorwurf, der Abstimmungskampf für die Wohnschutz-Initiative sei zu emotional. LDP-Grossrat Michael Hug will hingegen abwarten, ob das neue Gesetz von Parlament und Regierung funktioniert. Andreas Möckli und Silvana Schreier Jetzt kommentieren 17.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Streitgespräch zur Wohnschutz-Initiative: Michael Hug (LDP) und Patrizia Bernasconi (Basta) sprechen über die bevorstehende Abstimmung. Nicole Nars-Zimmer

Am 28. November stimmen die Baslerinnen und Basler über die Wohnschutz-Initiative ab. Die Vorlage «Ja zum echten Wohnschutz» verlangt strengere Gesetzesgrundlagen, um Luxussanierungen zu verhindern. Bürgerliche monieren, die Verschärfung würde für Gammelhäuser sorgen.

Die bz hat Patrizia Bernasconi und Michael Hug zum Streitgespräch geladen. Bernasconi ist Basta-Grossrätin und Geschäftsleiterin des Mieterinnen- und Mieterverbands Basel. Hug sitzt für die LDP im Grossen Rat und arbeitet als Jurist bei der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Sie beide sind eingemietet. Wie zufrieden sind Sie mit ihrer Mietsituation?

Patrizia Bernasconi: Ich bin zufrieden.

Michael Hug: Ich bin auch zufrieden. Bevor ich im vergangenen April in die Wohnung eingezogen bin, wurde sogar der Mietzins reduziert. Nach Angaben der Verwaltung wurde durch Corona der Bedarf an grösseren Wohnungen kleiner, da weniger Expats in Basel arbeiten. Auch während des Studiums habe ich immer etwas gefunden, aber es hatte nie wahnsinnig viele Wohnungen auf dem Markt. Ich habe das Gefühl, dass sich diese Situation zumindest ein wenig verbessert hat. Das sieht man an der Leerstandsquote.

Trotzdem war die Quote in den vergangenen Jahren nie über 1,5 Prozent.

Hug: Eine logische Herangehensweise wäre, mehr zu bauen. Wenn man Wohnungen in allen Preiskategorien erstellt, verringert das den Druck.

Bernasconi: Man muss zuerst schauen, woraus der Leerwohnungsbestand besteht. Es gibt wahnsinnig viele leerstehende Einzimmerwohnungen und möblierte Apartmenthäuser, die auf die Leerstandsquote einwirken. Da spricht aber niemand darüber, dass die jetzt leer stehen, weil Expats seit der Coronapandemie nicht mehr kommen. Würden wir diese Wohnungen aus der Statistik nehmen – und es sind nicht wenige –, wäre der Leerwohnungsbestand noch tiefer. Das ist ein Problem für Mietende, die Opfer einer Massenkündigung sind. Die finden keine neue Wohnung. Darum ziehen sie weg aus Basel. Das ist eine Tendenz, die wir nicht möchten.

Hug: Am Beispiel Genf oder Berlin sieht man: Die Leute ziehen aus der Stadt weg, behalten aber die Wohnung im Zentrum, die einem Mietzinsdeckel unterstellt ist. Diese wird dann untervermietet oder über Airbnb angeboten. Der Mietzinsdeckel schützt dann gerade die falschen Personen.

Bernasconi: Das ist ein Problem – unabhängig davon, ob es einen Mietzinsdeckel gibt oder nicht.

Würde die Initiative denn das Problem der leerstehenden Apartmenthäuser lösen?

Bernasconi: Die Initiative setzt überall, wo saniert oder abgebrochen wird, den Hebel an. Dort sehen wir das grösste Problem. Gegen die Zweckentfremdung durch Untervermietung als Airbnb muss der Kanton vorgehen.

Der Initiativtext ist sehr komplex. Die Vorlage fordert enorm viel Wissen und Verständnis von der Stimmbevölkerung.

Bernasconi: Ich glaube nicht, dass es eine Überforderung ist. Es ist an sich klar, dass wir keine Renditen jenseits von Gut und Böse nach Sanierungen mehr wollen. Wir wollen anständige Mieten.

Hug: Ich finde nicht, dass es für die Abstimmenden einfach ist, die Initiative im ganzen Ausmass zu verstehen. Das Initiativkomitee kommuniziert oft sehr emotional.

Bernasconi: Entschuldigung, aber es geht für viele wirklich um die Existenz. Es gibt Leute, die ihre Wohnung verlieren.

Hug: Aber dafür tritt ja Anfang 2022 die neue Wohnschutzverordnung in Kraft.

Michael Hug: «Aber Sie können ja nicht voraussehen, ob die Verordnung nicht funktioniert.» Nicole Nars-Zimmer

Bernasconi: Ja, aber die bringt absolut nichts. Sie besagt, 50 Prozent des Wohnraums sei geschützt, aber faktisch sind es nur 30 Prozent. Wir möchten, dass alle Wohnungen geschützt werden – ausser Luxuswohnungen und Liegenschaften mit weniger als drei Wohnungen. Wir wollen den Mittelstand schützen.

Hug: Aber Sie können ja ohne Realitätstest nicht voraussagen, ob die Verordnung nicht funktioniert. Sie wollen einfach alle Wohnungen staatlich kontrollieren können. Es ist problematisch, wenn langjährigen Mieterinnen und Mietern gekündigt wird. Aber das haben wir ja jetzt mit dem neuen Gesetz geregelt.

Bernasconi: Nein, in 70 Prozent der Fälle greift das Gesetz eben nicht. Da geht es weiter, wie bisher. Darum will unsere Initiative 80 bis 90 Prozent des Wohnraums schützen.

Wir müssen kurz die Zahlen klären. Frau Bernasconi, Sie sagen, nur 30 Prozent der Wohnungen seien in der neuen Verordnung, die am 1. Januar 2022 in Kraft tritt, geschützt. Wie kommen Sie auf diese Zahl?

Bernasconi: Wir haben eine Beschwerde eingereicht. Im Abstimmungsbüchlein heisst es, 50 Prozent der Wohnungen würden geschützt. Aber im Gesetz steht, dass Liegenschaften mit bis zu fünf Wohnungen nicht geschützt werden. Das sind faktisch 20 Prozent der Wohnungen in Basel. Also sind nur 30 Prozent mit dem Gesetz geschützt. Dass die Regierung nicht auf unsere Beschwerde eingeht, ist ein Armutszeugnis.

Hug: Die Initiative will, dass nur noch Liegenschaften mit ein bis drei Wohnungen vom Gesetz ausgenommen sind. Eigentlich wollen Sie mit der Initiative gegen die grossen renditegetriebenen Investoren vorgehen. Aber was Sie vergessen: Das sind eben nicht diejenigen, die kleinere Liegenschaften mit weniger Wohnungen besitzen. Die Initiative schadet damit etwa den kleineren Erbgemeinschaften, die kleine Liegenschaften besitzen.

Bernasconi: Nein, eben nicht. Der Eigentümer kann seine kleine Liegenschaft sanieren und unterhalten, dafür zahlen die Mietenden mit dem Mietzins. Er muss lediglich eine Mitteilung machen, dass Arbeiten vorgenommen werden. Dann gibt es die energetischen Sanierungen: Die Initiative hat festgelegt, wie stark sich der Mietzins je nach Wohnungsgrösse anheben darf. Das läuft im schnellen Bewilligungsverfahren ab. Das heisst, der faire Vermieter, der fair mit seiner Mieterschaft umgeht, erhält eine bevorzugte Behandlung. Im jetzigen Gesetz ist dies anders. Da müssen alle, auch die kleinen Vermieter, alle bürokratischen Schritte erledigen.

Aber die Regierung sagt doch, bei den Mietzinserhöhungen, die die Initiative vorschlägt, besteht die Gefahr, dass es nur noch Pinselsanierungen gibt. Davon hätten die Mieter ja nichts.

Patrizia Bernasconi: «Renditesanierungen müssen wir einfach einen Riegel schieben.» Nicole Nars-Zimmer

Hug: Das ist ein Knackpunkt der Initiative. In der Theorie klingen die in der Vorlage vorgesehenen Mietzinserhöhungen nach Sanierungen, die in der Initiative genannt werden, ja nachvollziehbar. Aber will ich eine Küche und die Leitungen sanieren, zieht dies einen Rattenschwanz an weiteren Arbeiten nach sich. Dieses Paragrafenmonster, das bei Annahme der Initiative droht, akzentuiert diese Situation noch weiter und führt dazu, dass weniger investiert wird und die Mieten dennoch nicht günstiger werden. Danach haben wir dann dasselbe Problem wie Genf, auf lange Sicht sind die Mieten viel höher.

Bernasconi: Es heisst in der Initiative nicht, man darf nicht investieren. Sondern: Es muss fair investiert werden. Renditesanierungen müssen wir einfach einen Riegel schieben.

Hug: Aber die Kosten für die Umbauarbeiten summieren sich so stark, da reichen die Mietzinsanpassungen nicht aus. Das sieht man in Genf. Da gibt es Liegenschaften, sie seit Jahren nicht saniert wurden.

Kurz gesagt: Lohnt es sich bei diesen Mietzinserhöhungen, die die Initiative festschreibt, noch zu sanieren?

Bernasconi: Natürlich genügt dies, um das zu sanieren, was nötig ist. Es geht darum, dass Liegenschaften nicht komplett umgekrempelt werden, nur damit eine höhere Rendite erzielt werden kann.

Hug: Das ist einfach nicht realistisch. Es ist doch Fakt, dass die Menschen immer höhere Ansprüche haben, in was für einer Wohnung sie leben möchten. Neue Küche, neues Badezimmer. Und das beisst sich mit der Initiative. Denn diese führt dazu, dass Wohnungen nicht mehr instand gesetzt werden.

Laut Initiative ist es fast unmöglich, eine Liegenschaft abzureissen, wenn sie nicht mehr den Ansprüchen genügt. Warum?

Bernasconi: Weil dort Leute wohnen, denen die Wohnung genügt. Etwa Studentinnen und Studenten, die sehr zufrieden sind mit dem WC im Gang und der Dusche in der Küche. Für mich hat das eine Berechtigung.

Hug: Sie zeichnen das Bild, dass ohne Initiative gar niemand geschützt wäre und alle verdrängt würden. Aber das ist doch einfach nicht die Realität. Wir haben mit der Umsetzung der vier kantonalen Wohn-Initiative inklusive der Revision des Wohnraumfördergesetzes sowie der Verordnung etliche Instrumente, mit denen wir Mietende schützen und Wohnraum fördern können. Darum sollten wir abwarten, um zu sehen, wie sich diese Massnahmen auswirken.

Bernasconi: Wir wissen schon jetzt, dass es nicht funktioniert. Wir haben gerade diese Woche wieder eine Massenkündigung und eine Renditesanierung verkündet bekommen, an der Heuwaage. Diese beiden Liegenschaften würden laut neuer Verordnung nicht unter Schutz stehen. Nach dem Umbau wird es für die vorherigen Mietenden unmöglich sein, wegen den neuen Preisen dort zu wohnen.

Hug: Basel hat, wie gesagt, bereits viele Instrumente, um solchen Situationen entgegenzuwirken. So werden etwa Mietzinszuschüsse an Geringverdienende gezahlt oder preisgünstiger Wohnraum unterstützt. Die Initiative aber schiesst am Ziel vorbei. Besser wäre es, man würde mehr Wohnraum in allen Kategorien schaffen.

Mehr Wohnraum schaffen oder Bestand schützen: Michael Hug und Patrizia Bernasconi werden sich nicht einig. Nicole Nars-Zimmer

Braucht es denn überall gleich viel Wohnraum?

Hug: Nein, aber es gibt den Sickereffekt. Studien in Deutschland haben diesen schon nachgewiesen. Auch Luxuswohnungen entlasten den Mittelstand. In diese ziehen Einheimische ein, die damit günstigere Wohnungen freimachen. So können teure Wohnungen mehr Angebote für Geringverdiener schaffen. Das funktioniert besser, als wenn man den ganzen Bestand an Wohnraum einfriert.

Bernasconi: Das machen wir nicht. Wir wollen den Wohnungsbestand erhalten. Und das ist günstiger als Neubauten. Wir wollen nicht, dass die Leute unfreiwillig aus ihren Wohnungen ausziehen müssen. Stattdessen soll der Wohnraum auch nach einer Sanierung in der jeweiligen Preiskategorie bleiben. Im Gellert wurden Wohnungen, die schon zuvor eher teurer waren, nach der Sanierung noch teurer. Da müssen auch Leute ausziehen, weil sie es sich nicht leisten können.

Hug: Wir müssen doch aber dafür sorgen, dass der Wohnungsbau nicht behindert wird. Dann befindet sich auch die Leerstandsquote nicht mehr unter 1,5 Prozent und der Markt entspannt sich. Es ist Fakt, dass die Initiative keine neuen Wohnungen schafft, sondern im Gegenteil zu mehr Wohnungsnot führt.

Bernasconi: Welche Wohnungsnot? Die Initiative will ja erreichen, dass die Mietenden in ihren Wohnungen bleiben dürfen.

Hug: Sie schützt diejenigen, die in einer Wohnung leben. Aber was ist mit denjenigen, die eine suchen? Die finden ja keine mehr.

Bernasconi: Wenn jemand freiwillig auszieht, steht eine Wohnung leer und jemand anderes kann einziehen. Aber das soll nicht durch Massenkündigungen oder Vertreibungen geschehen. Ohne Initiative könnte dies bei 70 Prozent der Wohnungen passieren.

Hug: Es braucht einfach mehr Wohnraum, dann hat es Platz für beide.