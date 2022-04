Baselland, Basel-Stadt, Solothurn Ärzte, Ingenieure und Mechaniker: Diese Berufe sind in der Region gefragt Basierend auf Daten der Kantone Baselland, Basel-Stadt und Solothurn wurde ermittelt, welche Berufe in der Region besonders gefragt sind. Es sind dieselben wie in den vergangenen vier Jahren. Laura Pirroncello 26.04.2022, 15.05 Uhr

Ärztinnen und höher ausgebildete Krankenpflegekräfte sind weiterhin gesucht. Gaetan Bally / Keystone

2020 wurde mittels Daten aus den Kantonen Baselland, Basel-Stadt und Solothurn erhoben, in welchen Berufen ein Mangel an Fachkräften besteht. Es stellte sich heraus, dass besonders Fachkräfte im Gesundheits- und MINT-Bereich gesucht werden, heisst es in einer Mitteilung des Regierungsrates Baselland.