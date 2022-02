Mirjam Würth und Christof Hiltmann treten aus dem Landrat zurück

Baselland Gleich zwei Rücktritte: Mirjam Würth (SP) und Christof Hiltmann (FDP) verlassen den Landrat Mit Juso-Schweiz-Chefin Ronja Jansen rückt schon im März ein prominenter Kopf für Würth nach. Im Juni folgt dann der Muttenzer Gemeinderat Alain Bai auf Hiltmann. Michael Nittnaus 10.02.2022, 12.21 Uhr

Mirjam Würth (SP) und Christof Hiltmann (FDP) treten aus dem Landrat zurück. Archiv

14 Jahre sind genug: Die Frenkendörfer SP-Gemeinderätin Mirjam Würth zieht sich per Ende Februar aus dem Baselbieter Kantonsparlament zurück. Dies teilte die SP Baselland am Donnerstagmorgen mit. Würth möchte sich demnach künftig auf den Gemeinderat und ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin des Vereins z'RächtCho Nordwestschweiz konzentrieren. Seit 2008 politisierte Würth im Landrat und setzte dabei ein Schwergewicht auf ihre Arbeit in der Finanzkommission, auf Integrationsfragen und Flüchtlingspolitik sowie auf die Bekämpfung von Neophyten. 2015 scheiterte Würth im SP-internen Auswahlverfahren für die Regierungswahlen. Da maximal vier Legislaturen am Stück erlaubt sind, hätte Würth 2023 nicht mehr zu den Landratswahlen antreten dürfen.