Baselland Laufentaler Landräte überzeugen (fast) alle: Laufner Notfall ein Jahr länger gesichert Das Parlament spricht zusätzliche 850'000 Franken und verlängert den 24-Stunden-Notfall im Gesundheitszentrum Laufen bis 2025. Nur die Grünen wollten erst schauen, ob es überhaupt Bedarf gibt. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 10.02.2022, 20.24 Uhr

Voraussichtlich 2023 zieht das ambulante Gesundheitszentrum vom alten Laufner Spitalgebäude ins Birs Center (Bild). Kenneth Nars

Marc Scherrer (Mitte), Linard Candreia (SP), Martin Dätwyler (FDP) und Ermando Imondi (SVP) sind politisch aus ganz unterschiedlichem Holz geschnitzt. Doch etwas verbindet sie – und macht sie stark: Sie alle stammen aus dem Laufental. Am Donnerstag kam dieser «L-Faktor» voll zum Tragen. Der Landrat stimmte einem Antrag Scherrers zu, die Finanzierung des 24-Stunden-Notfalls am Gesundheitszentrum Laufen um ein Jahr bis 2025 zu verlängern. Um die dafür nötigen 850'000 Franken erhöhte der Landrat die Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen (GWL) des Kantonsspitals Baselland (KSBL). Für die Jahre 2022 bis 2025 fallen demnach Kosten von total 43,3 Millionen Franken an.

Nur die Grünen stimmten gegen Laufentaler Antrag

Mit 68 Ja- zu 11 Nein-Stimmen bei 4 Enthaltungen fand der Laufentaler Antrag breite Zustimmung. Einzig die Fraktion Grüne/EVP war mehrheitlich dagegen. Es dürfte kein Zufall sein, dass just diese Fraktion die einzige ist, in der es keine Laufentaler gibt. Auch die einzige Gegenstimme (Rahel Bänziger, Binningen) sowie sechs Enthaltungen bei der Schlussabstimmung zu den GWL-Geldern stammten von den Grünen, während 75 Landrätinnen und Landräte die Vorlage absegneten.

Marc Scherrer, Mitte-Landrat aus Laufen. Zvg

Marc Scherrer wars egal. Er war im Anschluss stolz auf den Erfolg und es war offensichtlich, dass er und die anderen Laufentaler Parlamentarier im Vorfeld viel Überzeugungsarbeit geleistet haben müssen. Das Anliegen war aber auch leicht zu begreifen: Ohne die zusätzlichen 850'000 Franken wären die GWL-Abgeltungen, die spezifisch für die Aufrechterhaltung des Notfalls im Gesundheitszentrum Laufen gedacht sind, 2024 ausgelaufen und damit ein Jahr früher als die Gelder des Kantons für die restlichen GWL des KSBL. Scherrer rief in den Saal:

«Wir haben ein Gesundheitssystem und nicht eines für Baselland und eines fürs Laufental.»

Rahel Bänziger wollte zuerst eine Bedarfskontrolle

Für Linard Candreia war es ein Antrag «mit Symbolkraft», ein Zeichen für die Laufentaler, dass sie dazugehören. Und der Zwingner Ermando Imondi betonte in breitem Berndeutsch: «Mir sin keini Grännisieche.» Marco Agostini, der als Pfeffinger noch der geografisch nächste Grüne ist, redete hingegen Klartext: «Wir müssen aufhören, uns vorzugaukeln, dass alle Baselbieter die gleich gute Gesundheitsversorgung erhalten. Sonst müssten alle in einem Spital wohnen.»

Grünen-Landrätin Rahel Bänziger. Nicole Nars-Zimmer

Wie die einsame Gegenstimme bei der Schlussabstimmung zeigt, kämpfte Rahel Bänziger am vehementesten gegen die GWL-Vorlage an. Die Landrätin forderte beim Gesundheitszentrum Laufen erst eine Bedarfskontrolle, bevor die Beiträge verlängert werden: «Brauchen die Laufentaler überhaupt einen eigenen Notfall?», fragte sie ins Plenum. Scherrer erwiderte, dass das Gesundheitszentrum wohl erst 2023 an seinen definitiven Standort im Birscenter umziehe. Müsste bereits 2024 über eine Verlängerung der Kantonsgelder diskutiert werden, wäre eine seriöse Bedarfserhebung erst recht nicht möglich.

Nächste Hürde: Die grosse Differenz zu Basel-Stadt bei den GWL angehen

Neben dem Laufentaler Antrag rückte die Debatte zu den restlichen 42 Millionen Franken fast etwas in den Hintergrund. Das lag auch daran, dass die Vorlage zu den GWL – also Leistungen, die nicht von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung bezahlt werden wie eben die Notfallversorgung in der Nacht und an den Wochenenden – so transparent wie nie daherkam. Welche Leistung, die der Kanton beim KSBL bestellt, wie teuer ist und weshalb, wurde erstmals im Detail für den Landrat aufgeschlüsselt.

Die GWL bleiben aber ein heisses Eisen: Für die nächste Leistungsperiode 2026 bis 2029 strebt Baselland eine Harmonisierung mit Basel-Stadt an. Im Landrat machte Gesundheitsdirektor Thomas Weber kein Geheimnis daraus, dass die Differenzen noch gross sind: Während sämtliche GWL verschiedener Bereiche Baselland rund 100 Millionen Franken für vier Jahre kosten, zahlt Basel-Stadt eine Viertelmilliarde.

