Baselland will Steuern für Vermögende senken

Baselland Vermögenssteuer-Senkung: Kanton will Ausfälle der Gemeinden grosszügig kompensieren Raus aus der Steuerhölle: Die Baselbieter Regierung will die Steuern für Vermögende senken. Die bz weiss: Für die Gemeinden, die hohe Einnahmeausfälle befürchten, hält Finanzdirektor Anton Lauber ein Zückerli bereit – Kompensationszahlungen des Kantons in Millionenhöhe. Hans-Martin Jermann 22.03.2022

Grosse Unterschiede auf kleinem Raum: Vermögende müssen in Arlesheim wesentlich höhere Steuern abliefern als auf der anderen Seite der Kantonsgrenze in Dornach. Kenneth Nars (23. Februar 2022)

Am Mittwoch wird der Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber (Die Mitte) vor den Medien die detaillierten Pläne für eine Vermögenssteuerreform vorstellen. Baselland soll nicht länger das Schlusslicht der Kantone bleiben: Bei einem Reinvermögen von einer Million Franken ist er der drittteuerste aller Kantone, bei zwei Millionen sogar der teuerste. Das soll sich ändern: Die Regierung will dank einer Senkung der Vermögenssteuern wenigstens ins hintere Mittelfeld der Kantone aufrücken.

Zusätzlich fühlt sich der Kanton durch die OECD-Steuerreform unter Druck gesetzt. Diese sieht einen globalen Mindestsatz bei den Gewinnsteuern vor. «Tiefere Vermögenssteuern sind eine mögliche Massnahme, wenn es darum geht, negative Auswirkungen höherer Unternehmensteuern auf unsere Standortattraktivität abzufedern», sagt Lauber.

Lauber muss die Gemeinden für die Steuersenkung gewinnen

Als Ausgleich für die tieferen Vermögenssteuern sollen im Baselbiet die bisher im Vergleich sehr tiefen Steuerwerte für Wertschriften sowie für Liegenschaften angehoben werden. Unter dem Strich resultieren gleichwohl Einnahmenausfälle. Laut Finanz- und Kirchendirektion müsste der Kanton auf 27 Millionen, die Gemeinden kumuliert auf 15 Millionen Franken pro Jahr verzichten. Das kann für Lauber zum politischen Problem werden. Würde die Vorlage nicht «nur» vom linken Lager bekämpft, das Steuersenkungen generell skeptisch beurteilt, sondern auch von den Gemeinden, dann wäre eine Volksabstimmung schwer zu gewinnen.

Der Schlüssel zu einer mehrheitsfähigen Vorlage liegt daher bei den Gemeinden. Der Reinacher Gemeindepräsident Melchior Buchs (FDP) betont:

«Wir müssen bei den Vermögenssteuern etwas tun. Baselland muss attraktiver werden.»

Aus der Sicht Reinachs sei die Nähe zum Kanton Solothurn, der bei den Vermögenssteuern zu den attraktivsten überhaupt zählt, ein Problem. «Zieht ein Treuhänder für einen vermögenden Kunden einen Standortvergleich mit dem benachbarten Dornach, so hat Reinach schlechte Karten», räumt Buchs ein.

Auch bei Unternehmenssteuern leistet der Kanton Kompensationszahlungen

Kanton und Gemeinden stecken in einem Dilemma: Sie müssen Wegzüge von Vermögenden verhindern und gleichzeitig ihr Steuersubstrat (und damit ihre Einnahmen) absichern. Viele Gemeinden verfügten kaum mehr über finanziellen Spielraum, klagt Buchs. Seine Schlussfolgerung: «Die Senkung der Vermögenssteuern ist sinnvoll. Die Einnahmenausfälle der Gemeinden müssen aber zumindest teilweise kompensiert werden.» Recherchen der bz zeigen: Finanzdirektor Lauber sieht in seiner definitiven Vorlage solche Zahlungen an die Gemeinden vor.

Lauber selbst will sich vor der Medienkonferenz nicht konkret äussern. Was er aber bestätigt:

«Es wird eine Anpassung im Bezug auf die finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinden geben.»

Im Rahmen der Steuervorlage 17, der Senkung der Unternehmenssteuern, habe man gemeinsam mit den Gemeinden ebenfalls nach einer für beide Seiten zufriedenstellenden Lösung gesucht – und diese auch gefunden: So hat der Kanton für das Jahr 2020 zwölf Millionen Franken überwiesen als Kompensation für den erwarteten Kapitalsteuerminderertrag von total 18 Millionen. Für rund zwei Drittel der Ausfälle kam demnach der Kanton auf. Im Jahr 2021 hat der Kanton gar Kompensationszahlungen von 13 Millionen Franken geleistet.

«Wir erwarten, dass sich die Gemeinden an der Finanzierung dieser Reform beteiligen», sagt Regierungsrat Anton Lauber. Kenneth Nars

Dem Bild leerer Gemeindekassen, das einige Vertreter der Kommunen zeichnen, widerspricht Lauber: Selbst im schwierigen Coronajahr 2020 hätten 60 der 86 Gemeinden einen Überschuss erzielt. Insgesamt verfügten die Gemeinden über Eigenkapital von über einer Milliarde Franken. «Wir erwarten, dass sich die Gemeinden an der Finanzierung dieser Steuerreform beteiligen. Schliesslich kommt diese letztlich auch ihnen zugute», sagt er.

Auch der Kanton sei finanziell gut unterwegs. Der Bund habe bei den Steuern für 2021 bereits eine ungebremste Entwicklung vermeldet. Dies gelte wohl auch für den Kanton Baselland, fügt Lauber an. Seine Botschaft ist klar: Kanton und Gemeinden können sich das vorliegende Steuersenkungspaket leisten. Er werde am 4. April einen positiven Rechnungsabschluss 2021 präsentieren können, verrät er.

Gemeinden fordern mehr Einfluss auf die Besteuerung

Der Verband Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) hat in der Vernehmlassung einen Systemwechsel eingebracht: Demnach sollen Kanton und Gemeinden losgelöst voneinander die Vermögen besteuern können. Heute können die Gemeinden die Vermögenssteuertarife nicht selber bestimmen und bloss über den Steuerfuss Einfluss auf die Höhe nehmen. Der Arlesheimer Gemeindepräsident Markus Eigenmann wünscht sich etwa stärkere Einflussmöglichkeiten der Gemeinden auf die Besteuerung. Finanzdirektor Lauber hingegen rät von dieser Lösung ab. Aus seiner Sicht würde damit die angestrebte Attraktivitätssteigerung für den Wohnstandort Baselland nicht erreicht.

