Velohochbahn zeigt: Baselland braucht strengere Filz-Regeln

Baselland Vetternwirtschaft bei der Velohochbahn? Untersuchung sieht keinen Missbrauch, fordert aber strengere Richtlinien Über ein Jahr lang untersuchte die Geschäftsprüfungskommission des Landrats das abgebrochene Projekt der Velohochbahn zwischen Pratteln und Augst. Der Bericht dürfte Kritiker nur bedingt besänftigen. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 28.01.2022, 18.04 Uhr

Im September 2020 wurde das «Pilotprojekt Velobahn Nordwestschweiz» vorgestellt. Der Prototyp eines Bahnelements musste damals genügen, um zu überzeugen. Kenneth Nars

Schon diesen Frühling soll sie gebaut sein, die innovative Velohochbahn aus einheimischem Holz. Allerdings werden auf ihr im Sommer keine Schwingfans mit ihren E-Bikes nach Pratteln ans Eidgenössische radeln. Die Teststrecke der Urb-X AG entsteht nun auf dem Wolf-Areal in Basel und wird bloss 450 Meter lang. Nachdem die Baselbieter Regierung das prestigeträchtige Projekt am 22. September 2020 – bloss 13 Tage nach dessen öffentlicher Präsentation – abgebrochen hatte, orientierte sich das Start-up von Grünen-Landrat Klaus Kirchmayr neu und will nun mit der kürzeren Teststrecke auf Basler Boden auswärtige Investoren anlocken.

Doch noch lässt die einst geplante 2,5 Kilometer lange Pilotstrecke zwischen Augusta Raurica und dem Prattler Schwingfestgelände die Beteiligten nicht los. Zu sehr hatten die Vorwürfe der Vetternwirtschaft und der freihändigen Vergabe einer Machbarkeitsstudie das Baselbiet aufgerüttelt, als dass die Politik nach dem Übungsabbruch einfach zur Tagesordnung hätte übergehen wollen. Stattdessen wurde die landrätliche Geschäftsprüfungskommission (GPK) aktiv und leitete Ende Oktober 2020 eine Untersuchung ein. Am Freitag veröffentlichte sie den Bericht dazu.

Nähe Ja, Filz Nein

Zuerst das Positive: Die GPK fand keine Hinweise, dass die Corporate Governance-Richtlinien, das Beschaffungsgesetz, die Deklarationspflicht der Interessenbindungen oder die Ausstandsregeln von den Beteiligten nicht beachtet wurden. Und wohl die wichtigste Feststellung:

Waren im Herbst 2020 noch frohen Mutes (v.l.): Regierungsrat Isaac Reber (Grüne); Martin Urwyler (Astra); Klaus Kirchmayr, Grünen-Landrat und Urb-X AG; Christoph Häring (SVP), Häring Holzbau; Regierungsrat Thomas Weber (SVP). Archiv: zVg/Andreas Zimmermann

«Weiter gibt es keine Hinweise darauf, dass die Parteizugehörigkeiten der involvierten Personen Einfluss auf die Vergabe der Machbarkeitsstudie hatten.»

Zur Erinnerung: Im Herbst 2020 war kritisiert worden, dass Grünen-Landrat Kirchmayr 2019 selbst per Motion ein Veloschnellroutennetz für Baselland gefordert hatte. Dass er dann ein Jahr später mit der eigens entwickelten Hochbahnkonstruktion zu seinem Parteifreund, Baudirektor Isaac Reber, ging und dieser das Projekt unter die Kantonsfittiche nahm, stiess manchem sauer auf. An Bord der Urb-X AG war auch der damalige Grünen-Kantonalpräsident Bálint Csontos. Als Partner gewann Urb-X alt SVP-Landrat Christoph Häring mit seinem Holzbauunternehmen. Da sich auch SVP-Regierungsrat Thomas Weber als OK-Präsident des Schwingfests einspannen liess, entstand so eine spezielle Partnerschaft von Grünen und SVPlern, die in der Vergabe der Machbarkeitsstudie zur Pilotstrecke für 145'000 Franken an die Häring AG mündete.

Sind alle Zweifel damit aus der Welt geschafft und alle Kritiker eines Besseren belehrt? Nicht ganz, denn die GPK erachtet es als stossend, dass ihr weniger Dokumente zur Verfügung gestellt wurden als der Bau- und Planungskommission. In den Hearings machten Reber und Kirchmayr zudem kein Geheimnis daraus, dass der enge Zeitplan bis zum Schwingfest Mitte 2022 nur eingehalten werden konnte, «wenn sehr schnell und nicht auf die gewöhnliche Art vorgegangen werde».

Regierung soll Corporate Governance-Regeln überarbeiten

Für die finale Umsetzung der Hochbahn signalisierte der Kanton zwar, dass eine offene Ausschreibung in Frage gekommen wäre. Doch aus dem GPK-Bericht geht klar hervor, dass der Zuschlag fast zwingend an Urb-X und Häring hätte gehen müssen. Dies auch, weil Kirchmayr ein europäisches Patent angemeldet hatte. Dem Kanton wirft die GPK nun vor, diesen Patentschutz nicht abgeklärt zu haben. Die wohl wichtigste Erkenntnis der Untersuchung ist eine andere: Es fehle Baselland an Corporate Governance-Regeln, «welche die Erteilung von Leistungsaufträgen an aktive oder ehemalige Landratsmitglieder sowie Parteimitglieder stärker reglementiert». Die GPK empfiehlt der Regierung, die Richtlinien zu überarbeiten.

Auf Anfrage präzisiert GPK-Präsident Florian Spiegel (SVP):

«Wir sagen damit nicht, dass man so etwas nicht mehr zulassen soll. Aber die Regierung muss sich fragen, ob und wie sie den Landrat oder die entsprechende Kommission früher informiert.»

Spiegel hält es für nachvollziehbar, dass der Kanton das Projekt unter hohem Zeitdruck vorantrieb. Doch: «Dann muss die Regierung umso früher und transparenter informieren und alle Eventualitäten einplanen. Sie hat aber die Bedeutung des demokratiepolitischen Entscheidungsprozesses vernachlässigt.» Für Spiegel endet nun die Aufarbeitung der Velohochbahn-Affäre. Und etwas betont er: «Gegen die Innovation einer Velohochbahn an sich habe ich persönlich nichts. Das könnte nach wie vor eine Lösung fürs Baselbiet sein.»

