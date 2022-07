Carvolution-Gründerin Léa Miggiano in Sommerserie

10 unter 30 Carvolution-Gründerin Léa Miggiano: «Am Anfang hatte ich keine Ahnung von Autos» In der Serie «10 unter 30» stellen wir 10 Basler und Baselbieter Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Sport vor, die für ihr Alter Herausragendes erreicht haben. Teil 1: Léa Miggiano, Gründerin von Carvolution. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Léa Miggiano hat vor vier Jahren Carvolution gegründet. Roland Schmid

Léa Miggiano geht durch die Räumlichkeiten von Carvolution im bernischen Bannwil, hält in der Küche an, um einen Kaffee zu machen und wäscht für den Besuch kurzerhand ein Glas von Hand ab, als sie kein sauberes findet. «Hallo, Léa!», ruft eine Mitarbeiterin beim Vorbeigehen in die Küche. Ein weiterer grüsst mit der Hand, als er auf dem Trottinett von der Auto-Einstellhalle zur Garage fährt.

Die klassische Chefin-Angestellten-Beziehung, wie man sie aus vergangenen Zeiten kennt, gibt es hier nicht. In der Firma, welche die Gelterkinderin vor vier Jahren gerade einmal 23-jährig gründete und deren Chief Marketing Officer sie heute ist, ist der Umgang ein familiärer.

Angefangen mit einer Handvoll Angestellten und 20 Autos, arbeiten heute rund 100 Mitarbeitende bei Carvolution und der Tochterfirma Farie. Dabei entsprang die Idee, die Miggiano im Jahr 2020 auf die Forbes-«30 under 30»-Liste für die Schweiz, Deutschland und Österreich brachte, eigentlich fast einem Zufall. Sie hatte 2017 eben das Bachelorstudium in Betriebswirtschaftslehre an der Universität St.Gallen absolviert und war unsicher, wo ihr beruflicher Weg hinführen würde. «Ich wusste aber, dass es Zeit für ein eigenes Auto ist», erzählt die 27-Jährige.

Gegründet, als sie selber ein Auto suchte

Aber: Kauf und Leasing waren zu kompliziert und teuer. Sie stiess auf ein Modell, das es in den USA gab: ein Auto im Abo. Einlösen, Steuern, Versicherung, Reifenwechsel und Service sind inbegriffen. «Das sollte es auch hier geben, dachte ich mir», erinnert sie sich. Bei den meisten würde dieser Gedanke wohl nicht zum selben Schluss führen. Doch nach drei Jahren BWL-Studium und viel Zeit in der Start-up-Szene entschied sich Miggiano kurzerhand, mit Carvolution ein Schweizer Gegenstück zu gründen.

Ganz so einfach, wie sich das anhört, sei es jedoch nicht gewesen. Einen fixen Plan hatte die Gelterkinderin nicht, als sie mit der Idee begann. Sie hatte zwar vom Beispiel aus dem Ausland den «Proof of Concept» – den Beweis, dass das Konzept funktionieren kann – musste aber erst Mitgründer und Investorinnen finden. Auch Wissen über Autos musste sich Miggiano erst aneignen, denn, wie sie lachend zugibt:

«Ich hatte absolut keine Ahnung von Autos.»

Die Mobilität hingegen sei eine ihrer Leidenschaften, und darum gehe es bei Carvolution.

Sie ergänzt, dass sie zwar einen Vorteil hatte, da sie aufgrund verschiedener Praktika bereits gut in der Start-up-Szene verankert war.

«Aber irgendwann ist dieses Vorschussvertrauen aufgebraucht. Dann braucht man einfach Zahlen, und die müssen aufgehen.»

Das taten sie. Miggiano hat im richtigen Moment das richtige Angebot gefunden, von dem die Nutzerinnen und Nutzer wohl gar nicht gewusst hatten, dass sie es brauchen, meint sie: «Es ist ein bisschen wie bei Netflix oder Spotify. Niemand ist aufgestanden und hat sich beschwert, wie kompliziert es ist, Musik oder Filme physisch auszuleihen.» Sobald es die Angebote aber gab, habe man gemerkt: Das geht ja viel einfacher – und die Nachfrage zieht an.

Eine der grössten Flotten der Schweiz

Dass sie das Projekt innert vier Jahren an den Punkt bringen würde, an dem sie heute steht, hätte sie sich selber nicht vorstellen können. «Ich schaue vielleicht nicht oft genug zurück. Aber wenn ich es mache, dann bin ich schon etwas stolz auf das, was wir erreicht haben», sagt sie heute. Wie viele Kundinnen und Kunden und Autos die Firma heute hat, gibt Miggiano nicht bekannt. Aber: Es handle sich um eine der grössten Flotten der Schweiz.

Von den «Bestseller-Autos», die Miggiano vor vier Jahren vor dem Kauf der ersten Tranche noch recherchieren musste, ist die Auswahl mittlerweile auf diverse Modelle angewachsen. Mieten kann man die Autos zwischen 3 und 36 Monaten, vom Kleinwagen bis zum SUV ist alles zu finden, was im Alltag Sinn macht – teure Sportwagen gibt es nicht. Was mit steigender Nachfrage aber seinen Platz gefunden hat, sind Elektrofahrzeuge. Rund ein Drittel des Angebots sei mittlerweile elektrisch, so Miggiano.

Ebenfalls aus der grossen Nachfrage ergeben hat sich die Gründung der Tochterfirma Farie, mit welcher Gebrauchtwagen komplett online ge- und verkauft werden. Denn nicht nur hätten neue Kundinnen und Kunden oft ein gebrauchtes Auto gehabt, das sie noch verkaufen mussten, bevor sie auf das Abo umsteigen konnten. Auch sonst sei die Digitalisierung im Occasion-Bereich längst überfällig gewesen, so Miggiano. Auf Farie werden auch die Autos verkauft, die bei Carvolution ein Abo verlassen.

Zwischen Zürich, Zug und dem Baselbiet

Seit dem Einzug in den Hauptsitz in Bannwil – man habe einen Ort gesucht, an dem es genug Platz für die Autos, aber auch die Büros gibt, und der schweizweit zentral liegt – haben sich zu diesem Büros in Zürich gesellt, wo Miggiano einige Tage pro Woche arbeitet. Die 27-Jährige lebt mittlerweile zwischen einer WG in Zürich und ihrem Zuhause in Zug. Das hört man auch am Dialekt: Ins Baselbieterische haben sich Einflüsse aus Zürich und der Umgebung eingeschlichen.

Dennoch ist auch das Baselbiet noch ein bisschen ihre Heimat. «Ich habe bei meiner Mutter noch ein Zimmer», erzählt sie, «und mein Pferd ist auch noch dort.» Das Reiten sei ihr Ausgleich zum stressigen Alltag. «Früher habe ich noch Turniere bestritten, dafür habe ich aber leider keine Zeit mehr.» Heute ziehe es sie auf Ausritten in den Wald. Das helfe ihr, Achtsamkeit zu üben.

Generell versucht Miggiano, obwohl sie in ihren eigenen Worten «schon ziemlich viel» arbeitet, genügend Balance zwischen Freizeit und Arbeit zu finden: Die vielen Überstunden und Wochenenden voller Arbeit, von denen man in der Start-up-Szene oft hört, seien für sie keine langfristig durchhaltbare Lösung.

«Ich bin der Meinung, dass man lieber mal sechs Stunden voll konzentriert arbeiten und dann nach Hause gehen soll, als acht Stunden halbpatzig im Büro zu sitzen.»

Nur so sei es möglich, dranzubleiben.

Dranbleiben will sie auch in Zukunft. Wie in den Anfängen von Carvolution hat Miggiano zwar keinen festen Plan für die nächsten Jahre, keine definierten Meilensteine, die sie unbedingt erreichen will. Sie sei am liebsten dort, wo sich etwas tut, wo sie mitanpacken und Neues kreieren kann. Heisst das, dass Carvolution schon bald dem nächsten Projekt weichen wird? «Nein, ich bleibe sicher noch eine Weile», sagt sie lachend. «Aber Ideen hat man natürlich immer.»

Kurz & prägnant Sportbolide oder Kleinwagen?

Kleinwagen Stadt oder Land?

Ein bisschen von beidem Duzen oder Siezen?

Duzen Homeoffice oder Büro?

Büro Realistin oder Träumerin?

Realistin

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen