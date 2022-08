Lewin Lempert, Ex-Kampfjetbekämpfer, wird Binninger Einwohnerrat

«10 unter 30» 50 Millionen Franken sind für ihn «gerade mal ein halber Kampfjet» – doch in der Lokalpolitik ist er ein Neuling Der 26-jährige Lewin Lempert begann seine Karriere mit grossen Auftritten auf der nationalen Bühne. Jetzt ist er nach Binningen gezogen – und lanciert als SP-Einwohnerrat seine politische Karriere neu. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Politisiert jetzt in Binningen: Lewin Lempert. Nicole Nars-Zimmer

Strassensanierungen, die Müllabfuhr, und wenn es hochkommt mal ein Neubau für einige Millionen: Das sind die Themen, mit denen sich Lewin Lempert im Binninger Einwohnerrat jetzt beschäftigen muss. Für einen 26-jährigen Jungpolitiker wie ihn wäre es ganz normal, zuunterst in der Lokalpolitik anzufangen, und da geht es nun mal selten um Weltbewegendes.

Doch Lempert ist sich ganz anderes gewohnt. Vor zwei Jahren stand er wochenlang im Rampenlicht der nationalen Politik. Als Sekretär der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) kämpfte er gegen den Kauf von Kampfflugzeugen. Legendär sein Auftritt in der «Arena» von SRF, als er gestandenen Politikern Paroli bot, rhetorisch geschickt und bestens informiert. Nachdem der Kampfjet-Initiative nur 8000 Stimmen zum Durchbruch gefehlt hatten, titelte der «Blick»:

«Er brachte den Kampfjet fast zum Absturz.»

Wenig später stand der damals 24-Jährige wieder an vorderster Front, als die Schweiz über den Export von Militär­material abstimmte. Die Initiative scheiterte deutlicher, doch auch hier machte Lewin eine gute Figur, das anerkannten sogar seine Gegner. So bezeichnete ihn der Aargauer FDP-Ständerat Thierry Burkart als «gewieften Taktiker» und «sehr ernst zu nehmenden Gegner».

Es schien klar: Mit Lewin musste Bern auch in Zukunft rechnen. Zwei Jahre später sitzt er auf einem Mäuerchen am Dorfplatz von Binningen, seit bald zwei Jahren sein Wohnort. T-Shirt, Turnschuhe, Stoppelbart, er posiert gerne für die Fotografin und blickt auf die «tolle Zeit» 2020 zurück, wie er sie nennt.

«Es machte Spass und ich habe sehr viel gelernt. Aber es ist auch voll okay, dass ich jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit stehe.»

Diese Gefahr ist nicht so gross – zumindest so lange er nur Binninger Einwohnerrat ist. Denn der Verdacht liegt in der Luft, dass Lempert Anlauf nehmen will zu einer politischen Karriere, die ihn noch weit bringen könnte.

Darauf angesprochen, winkt er ab. Er sei ja noch nie in einem Parlament gesessen, betont er ganz bescheiden. Dabei ist er eigentlich bereits mittendrin in der klassischen Karriere eines «SP-Parteisoldaten», wie er sich selber mit einem Lächeln bezeichnet.

Seine Grosseltern politisierten ihn

Beim Militärflughafen Meiringen aufgewachsen, kriegte er früh mit, dass sogar gestandene Bürgerliche mit dem Fluglärm der Armee haderten. Politisiert wurde er von seinen Grosseltern, die beide traumatische Kriegserlebnisse aus Deutschland hatten und diese auch dem kleinen Lewin erzählten.

Bald las er die Abstimmungsunterlagen seiner Eltern. Auf die Palme brachte ihn die Minarett-Initiative, «weil in der reichen Schweiz eine Minderheit drangsaliert wurde». Mit 16, inzwischen mit seiner Familie in die Stadt Zürich gezogen, waren die Managerboni und die 1:12-Initiative das «Megathema», wie er heute sagt.

«In unserem Wirtschaftssystem wird Leistung nicht mehr belohnt. Das sollte eigentlich auch aus liberaler Sicht kritisiert werden.»

Zu jener Zeit politisierte er bei den Jusos und dann auch bei der SP, für die er später für den Zürcher Gemeinderat kandidierte. Mit 18 wurde er GSoA-Sekretär, «weil dort grade die Stelle frei war», so seine lapidare Erklärung. Sein Talent zum Politisieren wird ihm wohl geholfen haben, aber er meint: «Letztlich war es ein austauschbares Business, das fast jeder hätte erledigen können.»

Dreifachbelastung im Abstimmungskampf

Zwischen seinen Medienauftritten zu den beiden Initiativen arbeitete er zu 40 Prozent beim Kanton Zürich als Spezialist für nicht anerkannte Religionsgemeinschaften, und er studierte parallel dazu Religionswissenschaften an der Uni in Zürich. Die Belastung während der beiden Abstimmungskampagnen war enorm.

Ende 2020, nach den beiden Abstimmungskämpfen, kündete er nach sechs Jahren bei der GSoA. Er wollte anderes sehen als Sicherheitspolitik. Heute will er sich nicht mehr erinnern können, ob er dann Stellenangebote von Organisationen aus dem linken Kuchen erhielt. «Vielleicht war da schon was», sagt er ausweichend.

«Aber für mich war schon immer klar: Ich wollte nur bei der SP arbeiten.»

Und das gelang ihm auch, er ist seit knapp einem Jahr bei der SP Schweiz mitverantwortlich für nationale Kampagnen. Im Hintergrund zieht er vor Abstimmungen die Fäden. Gleichzeitig macht er jetzt den Master in Religionswissenschaften in Basel. Schon ein Jahr vorher hatte ihn die Liebe nach Binningen gezogen. Er ist mit der Baselbieter SP-Nationalrätin Samira Marti liiert.

Sein neues Mandat nimmt er ernst

Binningen als Wohnort war ein Kompromiss. Inzwischen findet er es «ganz nett hier». Selbstverständlich wechselte er in die lokale SP-Sektion. Für den Einwohnerratssitz brauchte er Glück: Bei einer Vakanz wollte niemand nach­rücken, weshalb er von seiner Partei nachnominiert wurde. Im Juni, vor seiner ersten Sitzung, erhielt er die Traktandenliste des Einwohnerrats – und musste doch etwas schmunzeln, worum es da alles ging.

Dabei steht Binningen gerade jetzt vor der grössten Ausgabe aller Zeiten, rund 50 Millionen Franken für Schulbauten – für ihn «gerade mal ein halber Kampfjet». Er lacht und stellt gleichzeitig klar: Mit seinem neuen Mandat meint er es ernst. In Binningen sieht er Handlungsbedarf bei fehlenden günstigen Wohnungen und Kinderbetreuungsmöglichkeiten.

«Und ich finde es merkwürdig, dass mitten durch Binningen eine viel befahrene Strasse führt.»

Wobei er anfügt: «Das müsste man wohl auf einer höheren Ebene regeln.» Da passt es, dass er bereits seine Fühler zur kantonalen SP ausgestreckt hat. Er kenne da schon einige und ist auch schon gesetzt auf der SP-Liste für die Landratswahlen im Februar. «Es freut mich, dass man mich angefragt hat», sagt er –, um grade zu ergänzen, dass er nicht mit einer Wahl ins Kantonsparlament im ersten Anlauf rechnet.

Nicht zwingend in einer Partei tätig

Er werde auf dem Wahlzettel als Berufsbezeichnung jedenfalls nicht «Ehem. GSoA-Sekretär» angeben. «Ich bin ja noch nicht pensioniert, das Leben geht weiter.» Trotzdem wieder die Frage, diesmal bohrender: Mischt er in zehn Jahren gross in der Baselbieter Kantonspolitik mit, fühlt er sich zu Höherem berufen? Und wieder eine etwas gequälte Antwort:

«Irgendwie engagieren werde ich mich vermutlich mein Leben lang. Aber nicht zwingend in einer Partei.»

Sich noch nicht festlegen wollen, die Dinge auf sich zukommen lassen: Bei aller politischen Abgeklärtheit bleibt Lewin Lempert ein ganz normaler 26-Jähriger, der noch nicht auf alles eine Antwort haben muss.

Kurz & prägnant Jean Ziegler oder Alain Berset? Alain Berset Yoga oder Rennvelo? Rennvelo Proletarier oder Bildungsbürger? Gebildeter Proletarier Wanderschuhe oder Badehose? Wanderschuhe FCB oder FCZ? FCZ

