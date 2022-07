«10 unter 30» Para-Sportlerin Ellen Walther im Porträt: «Ich kann besser Snowboardfahren als Laufen» Die 23-Jährige hat bei den Weltmeisterschaften im norwegischen Lillehammer drei Medaillen errungen. Die Lobby für ihren Sport ist in der Schweiz sehr schwach. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Ellen Walther möchte in vier Jahren an den Paralympics in Mailand weit nach vorne kommen. Roland Schmid

Schweizer Wintersportstars, die bei internationalen Wettbewerben auf dem Podest stehen, müssen oft Autogramme geben. Wenn Ellen Walther in ihrem Wohnort Basel unterwegs ist, wird sie jedoch sehr selten erkannt. Dabei hat die 23-Jährige bei den Para-Schneesport-Weltmeisterschaften in Lillehammer richtig abgeräumt.

«10 unter 30» In der Serie «10 unter 30» stellen wir 10 Basler und Baselbieter Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Sport vor, die für ihr Alter Herausragendes erreicht haben. Teil 2: Ellen Walther, Para-Snowboarderin.

Im Januar holte die Laufentalerin in Norwegen auf dem Snowboard für die Schweiz drei Bronzemedaillen. In den Disziplinen Boardercross, Banked Slalom und im Team-Event musste sie der Konkurrenz kaum den Vortritt lassen. Dass sie eines Tages im Schnee für Furore sorgen wird, war für Walther lange Zeit völlig undenkbar. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass sie es in ebenjener Sportart an die Weltspitze schaffte, die sie an den Rollstuhl fesselte. Durch einen tragischen Unfall vor drei Jahren änderte sich ihr Leben auf einen Schlag.

Sie stand schon mit zwei Jahren auf den Skiern

Die Begeisterung für den Wintersport wurde Ellen Walther beinahe in die Wiege gelegt. «Meine Mutter stammt aus Norwegen, mein Vater aus Roggenburg», erzählt sie in einem spanischen Restaurant am Tellplatz. Im Gundeli lebt sie noch wenige Tage, bevor sie in eine grössere WG in der Spalenvorstadt umzieht. «Ich möchte ausprobieren, wie es ist, im ersten Stock zu wohnen.» Aussagen, wie diese zeigen, dass die junge Frau nicht mit ihrem Schicksal hadert, sondern eine Kämpferin ist.

«Das war ich schon immer. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt hatte, trainierte ich so lange, bis ich es konnte.»

Aufgewachsen in Roggenburg, stand sie schon mit zwei Jahren auf den Skiern. Oft fuhr sie den Hügel neben dem Elternhaus runter. «Wir besuchten häufig meine Grosseltern in Norwegen und machten dort Langlauf. Zudem gingen wir regelmässig nach Österreich in die Winterferien.» Mit zehn Jahren wechselte sie aufs Snowboard, weil sie das damals cooler fand.

Während Jahren fuhr Walther begeistert Snowboard. «Der Sport war für mich ein tolles Hobby und Ausgleich zur Schule», sagt sie. An einem Wintertag im Dezember 2019 wurde ihr das Brett zum Verhängnis: Auf einem Ausflug mit Freunden im Wallis fiel sie am Pistenrand und stürzte in den Hang.

«Ich prallte mit dem unteren Rücken auf die pickelharte Piste. Es fühlte sich an, als hätte ich eine Tonne tote kalte Ameisen in meinen Beinen.»

Als der Helikopter anflog, sei ihr die Tragweite des Unfalls langsam bewusst geworden.

Nach einer siebenstündigen Notoperation im Spital in Sion erhielt sie die niederschmetternde Diagnose: inkomplette Paraplegie. «Beim Sturz wurde mein erster Lendenwirbel zertrümmert. Die Splitter bohrten sich ins Rückenmark.» Durch zwei Metallstangen und acht Schrauben wurden die geschädigten Stellen entlastet. «Die Waden- und Fussmuskulatur sind nicht mehr vorhanden.» Ihre Oberschenkel spürt sie noch, weshalb es ihr auch möglich ist, kürzere Strecken zu laufen. «Meine Freunde sagen scherzhaft, ich sähe dabei aus wie ein betrunkener Pinguin», sagt Ellen Walther und lacht. Mit dem Gehstock des Grossvaters lernte sie in der Reha sich vorwärtszubewegen. Dort machte sie auch eine Bekanntschaft, die ihre sportliche Karriere lancieren sollte.

Wieder auf dem Snowboard zu stehen, fühlte sich für Ellen Walther wie eine Befreiung an. Goran Basic

Die Abschlussarbeit drehte sich um die Reha

Vor allem aber musste sich Walther an ein Leben herantasten, das völlig anders ist als jenes, das sie zuvor kannte. «Ich stand damals ein Jahr vor dem Abschluss an der Fachmaturitätsschule Basel mit Schwerpunkt Tanz, Theater und Musik.» Da die Reha absolute Priorität genoss, schloss sie die Schule im Heimstudium ab. In ihrer Abschlussarbeit, bei der es sich um eine Soloperformance aus Tanz und Text handelt, verarbeitete sie ihre Rehabilitation. Am Basler Wildwuchs-Festival führte sie das Werk auf.

Der Alltag im Rollstuhl beinhaltet für Ellen Walther etliche Entbehrungen. Schmerzlich musste sie erkennen:

«Ich kann nicht mehr so viel unternehmen.»

Noch immer gehe sie gerne an Konzerte, aber suche sich diese gezielter aus. Sie müsse sich vor dem Ausgang jeweils Fragen zur Toilettensituation vor Ort oder zu den Schmerzen stellen, die der Besuch einer Veranstaltung verursacht. Das Zugfahren sei schwierig geworden, da viele Züge nicht rollstuhlgängig seien.

Gemeinsam mit der Sissacherin Romy Tschopp wagte sie sich wieder auf das Snowboard. «Ich lernte Romy in der Reha kennen», sagt Walther. Die Oberbaselbieterin kam mit einem offenen Rücken zur Welt und leidet ebenfalls an einer inkompletten Querschnittslähmung. Die beiden Freundinnen sind zusammen mit der Bündnerin Luzia Joller die einzigen Frauen des Para-Snowboard-Nationalteams.

Der Weg dorthin war für Ellen Walther überraschend kurz. Rund ein Jahr nach dem Unfall besuchte sie ein Übungswochenende der Organisation Plusport Behindertensport Schweiz. Wieder auf dem Snowboard zu stehen, fühlte sich für sie an wie eine Befreiung.

«Ich kann besser Snowboardfahren als Laufen. Stehe ich auf dem Brett, muss ich weniger denken als im Alltag.»

Mithilfe des Oberkörpers und der Oberschenkel kann sie sich auf dem Snowboard fortbewegen. Ihre Schuhe sind durch Powerstraps verstärkt.

Für eine Bronzemedaille an der WM gibt es 300 Franken

Innert kurzer Zeit gelang ihr der Sprung ins neu gegründete Para-Snowboard-Team von Swiss Paralympic. «Unser Team ist klein und die Lobby sehr schwach.» Das musste sie in den letzten zwei Jahren feststellen. Selbst bei internationalen Wettbewerben und bei Weltmeisterschaften fristet der Behindertensport ein Schattendasein. Für ihre Bronzemedaillen an der WM erhielt Walther erstmals überhaupt eine Siegesprämie: 300 Franken pro Medaille.

Swiss Paralympic übernimmt 50 Prozent der Kosten für die Teilnahme an Weltcup-Rennen. Um künftig noch mehr Rennen fahren zu können, sucht sie nach Sponsoren. Sie möchte regionale Firmen um Unterstützung bitten.

Von all den Widerständen lässt sich die lebensfrohe Ellen Walther nicht unterkriegen. Sowohl sportlich als auch beruflich hat sie ein Ziel vor Augen:

«Ich möchte 2026 an den Paralympics in Mailand teilnehmen.»

Gleichzeitig bewirbt sie sich an Schauspielschulen. Die Bühne ist ihr Traum.

Gelingt es ihr, ihre Ziele umzusetzen, dürfte sie bald auch auf der Strasse erkannt werden. Und sicherlich muss sie dann das eine oder andere Autogramm geben.

Kurz & prägnant

Radio Städtetrip oder Meer?

Meer Rock oder Hip Hop?

Rock, am liebsten Metal Elefant oder Tiger?

Elefant Bier oder Cola?

Bier

