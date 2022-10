Chef-Patissier Serge Kaufmann arbeitete schon bei Tanja Grandits

«10 unter 30» Patissier Serge Kaufmann: «Ich durfte schon für Weltstars Desserts anrichten» Die Gastronomie-Branche schreckte Serge Kaufmann zuerst ab. Er erzählt, wie er dann doch in den Küchen der gehobenen Restaurants landete. Rahel Zimmermann Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Patissier Serge Kaufmann nimmt letzte Handgriffe an seinem Walddessert vor. Nicole Nars-Zimmer

«Im Berufswahlunterricht war mir immer langweilig. Ich wusste schon genau, was ich einmal werden will.» Dass Serge Kaufmann Konditor wurde, war kein Zufall. Dass er bei Starköchin Tanja Grandits landete, hingegen schon.

Mit einer schnellen Handbewegung öffnet Serge Kaufmann den grossen Gefrierschrank in der Küche des Hotels Bad Bubendorf. Er nimmt eine graue Box heraus. «Selbstgemachtes Birnensorbet», sagt er und läuft zur Arbeitsfläche. Mit einem Teelöffel formt er sorgfältig eine ovale Kugel und legt sie auf den dunkelblauen Dessertteller.

Serge Kaufmann arbeitet seit diesem August im Hotel Bad Bubendorf als Chef-Patissier. Der 28-Jährige ist in Brislach im Laufental aufgewachsen. Schon zuhause habe er viel mit seiner Mutter gebacken. Als einziger in seiner 5-köpfigen Familie arbeitet er heute mit Lebensmitteln. Er hatte die Lehre als Bäcker-Konditor in der Confiserie Schiesser in Basel-Stadt gemacht.

Von der Confiserie ins Restaurant

Nach seiner Ausbildung arbeitete er noch zwei Jahre in der Confiserie Schiesser. Dann verlor er seine Anstellung und musste sich etwas Neues suchen. So kam er zur Gastronomie. Er habe gesehen, dass der Predigerhof auf dem Bruderholz einen Patissier sucht. Ein Patissier kreiert wie der Bäcker-Konditor Desserts und Backwaren, nur dass er diese in einem Restaurant oder Hotel zubereitet. Kaufmann sagt:

«Ich wollte eigentlich nie in der Gastronomie arbeiten. Die Arbeitszeiten schreckten mich ab.»

Trotzdem gab er dem Job eine Chance. Jetzt könne er sich nicht mehr vorstellen, in eine Bäckerei zurückzugehen. Kaufmann rückt sorgfältig den Teller zurecht und begutachtet ihn mit kritischem Blick.

Der Dessertteller erinnert an eine Waldszene im Herbst: ihn zieren eine Quittenroulade in Form eines Baumstamms, oder eine Meringue, die aussieht wie ein Waldpilz. Kaufmann sagt: «Ich bin sehr naturverbunden und gerne im Wald. Deshalb habe ich mir ein Walddessert überlegt.»

Erfahrungen an Lehrlinge weitergeben

Auf dieses Dessert ist er besonders stolz. Es ist das erste, das er auf einem gehobenen Niveau kreieren konnte und das von der Idee bis zur Umsetzung nur von ihm stammt. «Dieser Teller ist das Ergebnis aus den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren sammeln konnte.»

Seine Erfahrungen gibt Kaufmann gerne weiter. Deshalb machte er die Berufsbildnerausbildung: «Ich unterstütze die Kochlehrlinge sehr gerne. Sei das in der Küche oder bei schulischen Fragen.» Zudem bleibe er so auf dem aktuellen Wissenstand. Er sagt: «Es ist mir wichtig, mich selbst immer weiterzubilden.» Er schaut auf seinen imitierten Waldboden, überlegt kurz und sagt:

«Einen Teller anzurichten, ist wie ein Bild malen.»

Patissier sei ein künstlerischer Beruf. Und sehr vielseitig. Einerseits müsse der Geschmack stimmen, andererseits die Optik. Kreativ sein: Das ist es, was Kaufmann besonders an seinem Job gefällt. Und: dass er bald einmal ein Ergebnis habe. Jeden Tag neue Ziele zu erreichen, sei sehr befriedigend. Er könne sich nicht vorstellen, monatelang an derselben Sache zu büffeln. Neben der Kreativität brauche ein Patissier Motivation.

«Wer keine Lust hat, zur Arbeit zu gehen, der zaubert auch keinen schönen Teller auf den Tisch.»

Ausserdem sei der Arbeitsplatz der Ort, wo man die meiste Zeit seines Lebens verbringe. «Es muss mir gefallen, wo ich arbeite», sagt Kaufmann. Wenn es ihm in einem Betrieb nicht mehr behage, dann wechsle er lieber.

Tanja Grandits als grosses Vorbild

Ein Gast huscht an der Küche vorbei. Kaufmann sieht im nach. Natürlich brauche ein Patissier auch ein Gefühl für seine Gäste. Das Klientel sei in jedem Restaurant verschieden.

«Im Hotel Bad Bubendorf kann ich nicht so gewagte Sachen machen, wie im Restaurant Stucki, wo wir viel mit Gemüse gearbeitet haben.»

Zwischen seinem Job beim Predigerhof und dem im Hotel Bad Bubendorf arbeitet Kaufmann zwei Jahre im Restaurant Stucki auf dem Bruderholz. Zum Restaurant der Sterneköchin Tanja Granits kam er durch einen Zufall. Eine Kollegin habe gesehen, dass dort eine Stelle als Patissier frei wurde. Kaufmann bewarb sich. «Ich rechnete mit einer Absage. Schliesslich ist es eine Sternenküche und ich hatte keinerlei Erfahrung in der gehobenen Gastronomie.» Doch dann kam der Anruf: Kaufmann hatte die Stelle. Zwei Jahre arbeitet er bei Tanja Grandits.

Heute ist sie sein grosses Vorbild. Er habe viel von Grandits gelernt. Beispielsweise, dass man nie zu viele Geschmäcker auf einem Teller mischen soll. Man soll sich auf ein Gemüse oder eine Frucht beschränken und ein Gewürz dazunehmen.

«Bei Hektik befinde ich mich in einem Tunnel»

An Tanja Grandits bewundert Kaufmann nicht nur ihre Kochkünste, sondern auch ihre Gelassenheit in Stresssituationen «Sie strahlt eine Ruhe aus, wie ich es bei keinem anderen Menschen je gesehen habe.» Stress und Hektik gehören zum Gastroalltag dazu. «Wenn es hektisch ist, befinde ich mich in einem Tunnel. Ich konzentriere mich einfach auf das, was ich machen muss.» Man müsse lernen, mit dem Stress umzugehen.

An seinem jetzigen Arbeitsplatz, dem Hotel Bad Bubendorf, bedient Kaufmann mehrere Restaurants, plus Catering. Da sei es nicht leicht, die Übersicht zu behalten. Weites Vorausplanen und rechtzeitiges Produzieren sei unumgänglich.

Auch negative Kritik von Gästen gehört zum Beruf. Natürlich sei nicht jeder Gast zufrieden und reklamiere bei den Köchen oder Patissiers. Doch Kaufmann scheint gut damit umgehen zu können. Er überlegt nicht lange und sagt:

«Man muss die Kritik aufnehmen. Entweder kann man etwas verbessern oder das Gericht traf einfach nicht den Geschmack des Gastes.»

Auf der anderen Seite sei es umso schöner, wenn sich Gäste bedanken und schätzen, was er mache. «Das macht Freude», sagt Kaufmann. Er grinst verschmitzt und fügt an: «Ausserdem ist es toll, wenn man für Berühmtheiten kochen darf. Ich durfte schon für Weltstars Desserts anrichten.» Welche das sind, will er nicht sagen. Er müsse bei seinen Gästen schliesslich diskret bleiben.

Schoggikurse für Freunde

Obwohl Kaufmann in der Welt der Reichen und des Luxus arbeitet, scheint er unkompliziert.

«Für mich allein habe ich gar keine Lust zu kochen. Dann darf es auch mal Pasta mit Sauce sein.»

Doch umso mehr liebt er es für seine Freunde und Familie zu kochen. Er koche an Feiertagen wie Weihnachten für seine Familie oder mache Schoggikurse für seine Freunde.

Eines Tages möchte Serge Kaufmann selbstständig werden. Er habe eine Idee, die er schon sehr lange verfolge. «Doch mehr will ich noch nicht verraten», sagt er und lächelt.

Sie sind jung und haben Herausragendes erreicht. Die bz stellte zehn junge Menschen aus Basel und dem Baselbiet vor. Mit Serge Kaufmann endet die Serie.

Kurz & prägnant Süss oder salzig?

Salzig Nudeln oder Kartoffeln?

Nudeln, aber selbst gemacht! Reisen oder Zuhause?

Reisen Logik oder Bauchgefühl?

Bauchgefühl Sommer oder Winter?

Winter

