«10 unter 30» Schlagzeugerin Mélissa Hardegger: «Ich wurde als Mädchen oft unterschätzt» Seit etwas mehr als neun Jahren spielt die 19-jährige Mélissa Hardegger aus Brislach Schlagzeug. Dafür gewann sie bereits den kleinen Prix Walo, einer der wichtigsten Schweizer Preise im Showbusiness. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Auf der Bühne wird sie zur Performerin: Mélissa Hardegger. Nicole Nars-Zimmer

Mélissa Hardeggers Hände fliegen über die Schlagzeugtrommeln, mit jeder Bewegung schwingt ihr langes, braunes Haar mit. Die Stöcke drehen sich bei den Tricks, die sie immer wieder einbaut, zwischen ihren Fingern im Kreis. Die 19-Jährige hat einen konzentrierten Blick aufgesetzt. Dann beginnt der Jubel des Publikums – hörbar überrascht. Und auf ihrem Gesicht breitet sich ein breites Grinsen aus, während die lauten Klänge ihres Schlagzeugs durch den Saal dröhnen.

Wer Videos ihrer Auftritte sieht, etwa beim «Donnschtig-Jass» des Schweizer Fernsehen SRF oder bei der Verleihung des «Prix Walo», merkt schnell: Die Bühne ist der Ort, wo Mélissa Hardegger hingehört. Sie scheint sich wohl zu fühlen hinter ihrem Schlagzeug, wirkt selbstbewusst, wenn sie vor hunderten Menschen spielt. Etwas anders begrüsst sie uns zum Gespräch im Musikraum in ihrem Elternhaus in Brislach. Hier treffen wir die bescheidene 19-Jährige an.

Den kleinen «Prix Walo» hat sie bereits

«Es ist wirklich ein tolles Gefühl, auf der Bühne zu sein», sagt Hardegger selber. «Wenn die Leute so applaudieren, bestätigt das auch meine Begabung.» Angefangen, Schlagzeug zu spielen, hat sie mit neun Jahren, nachdem sie das Instrument in einer Lehrerband an der Primarschule entdeckt hatte. Ihr Talent hätten ihre Eltern bemerkt, als sie im Teenager-Alter begann, Wettbewerbe zu gewinnen.

«10 unter 30» In der Serie «10 unter 30» stellen wir 10 Basler und Baselbieter Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Sport vor, die für ihr Alter Herausragendes erreicht haben.

Unterstützt hätten sie sie immer, berichtet sie heute. Selbst, wenn sie mehrere Stunden täglich in ihrem Musikraum im Keller verbrachte. «Es ist ja eine sinnvolle Art, seine Zeit zu verbringen», sagt Hardegger. Und selbst, wenn die Schule wegen Proben, Musikunterricht und Auftritten mal hinten anstehen musste. «Natürlich nur, als das noch keine grossen Auswirkungen auf meine Noten hatte.»

Gelohnt hat es sich jedenfalls. Bereits mit 19 Jahren kann sie auf Auftritte in Belgien und Paris zurückblicken, hat einen kleinen «Prix Walo» und drei Preise des Nordwestschweizerischen Solisten- und Ensembles-Wettbewerbs auf der Kommode in ihrem Musikzimmer stehen.

Sie holt sich, was sie will

Die Leute seien meistens überrascht, wenn sie ihre Musik hören, sagt die Brislacherin. Denn Hardegger sieht nicht aus, wie sie klingt. Steht die junge Frau mit dem sanften Händedruck vor einem, erwartet man keinesfalls die Solos, die sie auf Instagram und Youtube oder auf der Bühne rausschmettert.

Trotz aller Überraschung: Beweisen müsse sie sich heute nicht mehr, wie dies früher der Fall war.

«Als Mädchen war ich mit dem Schlagzeug immer in der Unterzahl. Ich wurde deswegen oft unterschätzt.»

Doch der Ehrgeiz war stärker. «Jetzt erst recht», dachte sich Hardegger. «Wenn ich etwas wirklich will, dann gebe ich alles», sagt sie. Der damalige Traum: Professionell spielen, in einer Band oder auch solo.

Doch lieber Wirtschaft als Musik

Heute jedoch zögert Hardegger, wenn sie von ihrer Zukunft als Schlagzeugerin spricht:

«Corona hat mir gezeigt, wie wichtig ein zweites Standbein ist.»

Während der Pandemie konnte sie selber nicht auftreten. Müsste sie von der Musik leben, wäre das zum Problem geworden. Nach der Matur möchte sie daher nicht mehr Musik studieren, wie sie es einst geplant hatte, sondern Wirtschaft. Hardegger, deren Mutter aus Djibouti und Vater aus der Schweiz kommt, spricht vier Sprachen, ihr Schwerpunkt am Gymnasium ist Spanisch.

Aufgeben will sie die Musik wegen einer anderen Berufswahl aber keineswegs. Ihr Traum ist es noch immer, in einer guten Band zu spielen – mit Stilrichtung Funk, Pop oder Rock, betont sie. «Eher als Jazz», fügt sie an und lacht. Das Genre sei nicht ihre Stärke. An ihren Jazz-Fähigkeiten arbeite sie gerade in der Musikschule in Basel, die sie einmal wöchentlich besucht.

Auch wenn es ihr wenig Spass macht, will sie eine bessere Jazz-Musikerin werden – da drückt der Ehrgeiz durch. Am besten gefallen ihr aber die Stilrichtungen, in denen sie performen kann, denn das mag die 19-Jährige: Ihre eigenen Kompositionen kreieren und dem erstaunten Publikum vorstellen, ihre eigenen Tricks einbauen – auch wenn letzteres erfordert, dass sie ein Stück bereits tadellos spielen kann.

Eine weitere Stunde verbringt Hardegger wöchentlich im Klavierunterricht. Das zweite Instrument, das sie noch nicht ganz so lange spielt wie das Schlagzeug, erwähnt Hardegger ganz beiläufig. «Ich mache das , weil mir die Abwechslung Spass macht», meint sie. Neben der Musik bleibt aber so kaum Zeit für anderes. Momentan ist ihre restliche Freizeit hauptsächlich von Vorbereitungen für die Matur besetzt.

In den sozialen Medien kommt sie gut an

Wenn diese vorbei ist, könnte sie sich aber vorstellen, etwas mehr Zeit in ihre Social-Media-Accounts zu investieren. Denn die Videos, die sie, sofern sie Zeit findet, auf Youtube und Instagram teilt, erfordern viel Aufwand.

Im Hintergrund ist dabei jeweils ein Lied zu hören, jedoch ohne den Schlagzeug-Teil. Diesen spielt Hardegger selber, auf ihre eigene Art und Weise, mit diversen Tricks – «Die sehen einfach cool aus», sagt sie. «Ich muss aber jedes Lied immer und immer wieder üben, das ganze Schlagzeug mikrofonieren, beim Filmen dann keinen Fehler machen und schliesslich das Video schneiden», erklärt sie. «Es steckt enorm viel Zeit dahinter.»

In den Kommentaren zu ihren Videos sammeln sich entsprechend die Komplimente an: «Amazing, love it», schreibt ein User, «Wahnsinn!!», meint eine andere. «Einfach absolut genial!!! Phil Collins kann einpacken», findet sogar ein User.

Und bei diesen Videos kommt ein ähnliches Gefühl auf wie bei denjenigen ihrer Live-Auftritte: Die ersten Beats erklingen, und sie ist in ihrem Element. Der fokussierte Blick kehrt in ihr Gesicht zurück, und nach wenigen Takten wirbeln bereits zum ersten Mal die Stöcke durch die Luft. Zwischen Bass-Drum, Snares und Hi-Hats kommt die Brislacherin aus sich heraus, verwandelt sich. In die Performerin durch und durch.

Kurz & prägnant Party oder Konzert? Konzert Youtube oder Instagram? Youtube Mathe oder Deutsch? Deutsch Fernsehen oder Radio? Fernsehen Dave Grohl oder Phil Collins? Phil Collins

