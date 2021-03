150 Jahre Im Tierpark Lange Erlen scheint es ein schönes Jubiläum zu werden – jeden Tag könnte es weitere Jungtiere geben Im Tierpark Lange Erlen herrscht Vorfreude auf den Wolf – auch wenn es bis da hin noch ein langer Weg wird. Doch mit dem neuen Gehege kann sich der Park selbst ein Geschenk zum Jubiläum machen. Tobias Gfeller 29.03.2021, 18.04 Uhr

Der Tierpark rechnet mit bis zu 24 Storchenpaaren in diesem Frühling. Nicole Nars-Zimmer

Bereits von weit her ist das Klappern der Störche zu hören. Das Klappern der Männchen mit zurückgelegtem Kopf gehört zum Balzritual. Damit locken sie Weibchen an und klappern dann mit diesen gemeinsam in ihrem Horst. Tierparkleiter Bruno Ris rechnet in diesem Frühling mit bis zu 24 Storchenpaaren, die im Tierpark Lange Erlen brüten und Junge aufziehen. Wie viele Junge der Tierpark im Juni zählen kann, hängt vorwiegend vom Wetter ab. Die Zahl der Storchenpaare nimmt seit Jahren stetig zu. Noch stehen bei ihnen aber das Klappern und der Nestbau im Vordergrund.