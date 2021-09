175-Jahr-Jubiläum Einer der ältesten Chöre: Die Männerstimmen aus Buus jubilieren Der Männerchor Buus ist einer der ältesten Gesangvereine in der Region. Seit 175 Jahren gibt es ihn schon. Nun holen die Männerstimmen ihre verschobene Feier nach. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.00 Uhr

Sie präsentieren die Fahne von 1905 (vorne) und die jetzige aus dem Jahr 1959: Vereinspräsident Beat Sägesser (von links), Christian Kaufmann, OK-Präsident des Jubiläumsanlasses, Hugo Brodbeck, das älteste Aktivmitglied des Männerchors Buus, sowie Fähnrich Markus Berger. Kenneth Nars (Buus,

15. September 2021)

Zu seinem 175-jährigen Bestehen schenkt sich der Männerchor Buus eine neue Fahne, welche diejenige von 1959 ersetzt. Enthüllt wird sie am Samstagabend während eines Festakts in der Mehrzweckhalle – wegen Corona ein Jahr später als geplant. «Mit der neuen Fahne wollen wir ein Signal aussenden, dass wir an die Zukunft unseres Vereins glauben», sagt Präsident Beat Sägesser.