Liestal: Wie sich die Brennholzproduktion verändert hat

175 Jahre Forstbetrieb Vom Liestaler Wald in die Stube: Wie sich die Brennholzproduktion der Bürgergemeinde verändert hat Mit dem Aufkommen von Öl- und Gasheizungen hat der Verkauf von Brennholz abgenommen. Doch seit einigen Jahren steigt er wieder an, besonders dieses Jahr ist die Nachfrage enorm. Wie der Liestaler Forstbetrieb mit den Veränderungen umgeht. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Sechs bis acht Tage statt über ein Jahr: Mit der neuen Anlage kann Brennholz viel schneller getrocknet werden. Juri Junkov

Am Rand des Waldwegs, der zur Holzspaltanlage der Liestaler Bürgergemeinde unterhalb des Lindenstocks führt, reihen sich über eine Länge von mehreren hundert Metern Holzunterstände aneinander. In den hüttenförmigen Kisten wird Liestaler Holz mindestens ein Jahr getrocknet, bevor es als Brennholz verkauft werden kann. Doch nur 200 der insgesamt rund 1500 Ster, welche die Bürgergemeinde jährlich verkauft, werden hier luftgetrocknet. Und selbst diese Unterstände sind zu rund zwei Dritteln leer, denn aktuell boomt der Brennholzverkauf.

Das war nicht immer so. Während der Brennholzbedarf zu Beginn der Liestaler Forstverwaltung – 1847 wurde diese gegründet, die Bürgergemeinde feiert am Samstag das 175-jährige Jubiläum auf der Sichtern (siehe unten) – gigantisch war, änderte sich das mit dem Aufkommen von Öl- und Gasheizungen, wie Peter Hersberger erklärt. Hersberger ist bei der Bürgergemeinde Leiter Sachgüterproduktion, Wohlfahrt, Kultur und Brauchtum und damit auch für das Brennholz zuständig.

Einige Tage statt ein ganzes Jahr

Erst seit den frühen 2000ern sei der Brennholzverkauf wieder langsam angestiegen, dieses Jahr ist die Nachfrage besonders stark gewachsen. Die Bürgergemeinde hat also richtig entschieden, als es 2015 darum ging, ob man die Brennholzproduktion überhaupt weiterführen will. «Wir mussten uns fragen: Hören wir auf, oder machen wir weiter, aber auf andere Art?», so Hersberger. Denn damals konnte die Bürgergemeinde nur rund 500 Ster Holz pro Jahr produzieren – rund ein Drittel der heutigen Menge. Ein Spaltautomat wurde gekauft, doch bereits 2019 kam die Produktion wieder an ihren Anschlag.

Die Spaltanlage im Liestaler Wald. Juri Junkov

Die Bürgergemeinde hat nach deren Versammlung deshalb 2020 die heutige Spaltanlage angeschafft, ein Jahr später die Holztrocknungsanlage. In ersterer landen die Bäume, nachdem sie im Liestaler Wald oder einem Partner-Forstrevier, für welches die Bürgergemeinde Brennholz produziert, gefällt wurden.

In der Anlage können pro Tag bis zu 60 Ster Holz zugeschnitten werden, an der Bandsäge waren früher 15 Ster täglich möglich. Die Holztrocknungsanlage mit Platz für 40 Ster kann so in einem Tag gefüllt werden. Dank ihr verkürzt sich der Trocknungsprozess von über einem Jahr auf sechs bis zehn Tage, erzählt Hersberger beim Besuch der Anlage.

Stoll (links) und Hersberger bei der Trocknungsanlage. Juri Junkov

Zu finden ist sie bei der Deponieanlage Elbisgraben. Und sie ist kleiner, als man erwarten würde: Zwei grosse Container beherbergen je 20 Ster Holz, zwei kleinere Container die Heizanlage. Rund 80 Grad warm ist die Luft, die in die Holz-Container bläst und das Holz von unten erwärmt.

Doch ist es ökologisch überhaupt sinnvoll, Energie für die schnellere Trocknung von Brennholz aufzubringen? «Wir betreiben die Anlage mit Pellets, diese werden aus Restholz wie Sägemehl und Hobelspänen hergestellt, das ist ökologisch sicher vertretbar», erklärt Hersberger.

«Noch sinnvoller wäre es, wenn das Restholz, welches in der Spaltanlage wenige hundert Meter entfernt entsteht, dafür genutzt werden könnte.»

Erste Gedanken dazu bestehen, das Ganze befindet sich aber noch in der Entstehungsphase.

Der Wald wird nicht abgeholzt

Blicken Peter Hersberger und Hanspeter Stoll, Bürgerrat und Liestaler Waldchef, auf die letzten Jahre zurück, sind sie sicher, mit der Anschaffung der Anlagen und der Modernisierung der Brennholzverarbeitung die richtige Entscheidung getroffen zu haben. «Und ich bin sicher, dass dieses Jahr auch die Bürgerinnen und Bürger zufrieden sind, die an der Versammlung unsicher waren, ob das die beste Lösung ist», meint Stoll.

Doch die schnellere und günstigere Brennholzproduktion sowie die gestiegene Nachfrage würden keinesfalls bedeuten, dass der Liestaler Wald – das Forstrevier verfügt über rund 1026 Hektaren Wald – nun schonungslos abgeholzt werde. Geholzt werde immer noch nach denselben, strengen forstgesetzlichen Grundlagen, sagen Stoll und Hersberger.

Letzterer ist sich sicher, dass die Nachfrage nach Brennholz zwar höher als früher bleibe, aber nicht auf dem aktuellen Niveau verharren werde. Und Stoll fügt an: «Früher haben wir beispielsweise mehr Holz in die Industrie verkauft. Das machen wir heute weniger, dafür geht mehr in die Brennholzproduktion.»

Jubiläum: 175 Jahre Forstbetrieb Am Samstag feiert die Liestaler Bürgergemeinde von 9 bis 17 Uhr das 175-jährige Jubiläum des Forstbetriebs. Mit einem Shuttlebus kommen die Besuchenden zwischen 8.45 und 17.15 Uhr vom Bahnhof auf die Sichtern. Dort sind 15 Attraktionen geplant, so gibt es etwa Baumfällungen zu beobachten, Jungbäume werden gepflanzt oder Stämme zersägt. Um 15 Uhr wird der neue Waldpavillon eingeweiht. Für die Aussengestaltung dessen sucht die Bürgergemeinde überdies noch eine Graffitikünstlerin oder einen -künstler, die oder der eine Wand des Pavillons verschönert.

