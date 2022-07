Das sind die Baselbieter Dörfer mit Wappen geometrischen Formen

2. Teil der Serie Baselbieter Gemeindewappen: Die Ältesten bestehen aus Balken und Quadraten Im Landkanton sind auf vielen Wappen geometrische Formen zu sehen – seien es Streifen, Kugeln oder Sterne. Sie sind wohl die ursprünglichsten der Wappen. Boris Burkhardt Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Einfachste geometrische Formen stellen die ursprünglichsten Wappen dar, wie hier das Therwiler Wappen am Dorfbrunnen. Zvg

Auffällig viele Gemeindewappen im Baselbiet zeigen lediglich geometrische Figuren in unterschiedlicher Tingierung, wie der Heraldiker die unterscheidungsrelevante Farbgebung nennt.

Das Wappen von Böckten. Zvg

Das Wappen von Therwil. Zvg

Paradebeispiele sind Therwil mit einem schwarzen Freiviertel im linken Obereck in Gold (der Heraldiker betrachtet das Wappen immer vom fiktiven Schildträger aus, also von «hinten», sodass rechts und links verkehrt sind.), Anwil mit einem von Schwarz und Silber gespaltenen Schild unter goldenem Schildhaupt, Böckten mit einem von Silber und Blau fünfmal geteilten, Bubendorf mit einem durch Spitzenschnitt von Schwarz und Silber schräg geteilten Schild.

Sie verweisen jeweils auf die Familienwappen der Herren von Therwil, des Truchsesses von Rheinfelden (Böckten) sowie der Herren von Bubendorf im Dienste der Grafen von Froburg.

Das Wappen von Bubendorf. Zvg

Das Wappen von Anwil. Zvg

Im Anwiler Wappen vereinigen sich die Farben der Herren von Kienberg (Schwarz-Silber) mit dem Gold der Grafen von Homburg: Es heisst, die Beamteten des Standes Basel hätten halb weisse, halb schwarze Oberkleider getragen, der Untervogt in Anwil aber noch ein gelbes Futter darunter.

Diese rein geometrischen Formen stellen nach einer Theorie die ursprünglichsten Wappen dar, noch lange vor den prestigevollen Wappentieren wie Löwe und Adler. Nach dieser Theorie sollten die so bemalten Schilde zur Zeit der Kreuzzüge in der Schlacht die Unterscheidung von Freund und Feind ermöglichen.

Klare Regeln bei der Wahl der Farben

Je einfacher die Formen, desto besser waren sie aus der Ferne erkennbar. Daher rühren auch die strengen Farbregeln der Heraldik, dass nie Farbe auf Farbe (Schwarz, Rot, Blau, Grün) und Metall auf Metall (Gold, Silber) treffen dürfen.

Das Wappen von Tenniken. Zvg

Das Wappen von Diegten. Zvg

Das thurgauische Rittergeschlecht von Eschenz führte ganz simpel einen von Schwarz und Silber fünfmal schräg geteilten Schild, ergänzte es aber im gespaltenen Schild um einen schwarzen steigenden Löwen in Gold. Dieses Wappen übernahm ohne Änderung die Gemeinde Diegten.

Das Wappen von Kilchberg. Zvg

Auch Tenniken gehörte einst denen von Eschenz und führt zur Unterscheidung im Wappen statt des Löwen in Gold ein gotisches T für den Ortsnamen. Das Familienwappen der Edelknechte von Steinwurk beziehungsweise das Gemeindewappen von Kilchberg ist schon etwas komplizierter: durch schwarzen Faden schräg geteilt, oben Silber, unten viermal schräg geteilt von Silber und Schwarz.

Sterne bei Binningen, Blauen und Ormalingen

Das Wappen von Binningen. Zvg

Eine weitere beliebte geometrische Form, die deshalb auch als heraldische Figur bezeichnet wird, ist der Stern. In Binningen gehen die drei silbernen Sterne auf schwarzem Pfahl in Silber auf die Basler Bürgerfamilie, die sich nach dem Dorf benannte.

Das Wappen von Ormalingen. Zvg

Das Wappen von Ormalingen, geteilt von Gold mit rotem, sechsstrahligem Stern und Blau, geht zurück auf die Edelknechte von Zielemp.

Das Wappen von Blauen. Zvg

Den schwarzen, fünfstrahligen Stern über schwarzem Balken in Gold der Gemeinde Blauen führt die Legende auf den Übernamen «Gelehrte» der Blauner zurück, weil sie zweimal den Gerichtsstatthalter des Bezirks Delsberg stellten. Wahrscheinlicher geht er aber aufgrund einer Verwechslung auf die Edlen von Rothberg zurück, die allerdings nie über das Dorf herrschten.

Das Wappen von Burg im Leimental. Zvg

Auch Kugeln sind nicht selten, so im Wappen von Burg im Leimental, das in Anlehnung an die Freiherren von Wessenberg derer drei rote mit einem schwarzen Balken in Silber zeigt.

Das Wappen von Ramlinsburg. Zvg

Das Wappen von Ramlinsburg übernimmt mit zwei abgekehrten blauen Sicheln in Gold mit rotem Bord ebenfalls einfache geometrische Formen des Basler Geschlechts Sevogel.

Zum Schluss eine Kuriosität

Eine Kuriosität unter den Baselbieter Gemeindewappen ist das von Rot, Silber und Blau zweimal gespalten Wappen von Gelterkinden. Vom Laien als Blau-Weiss-Rot gelesen, hat es aber keine Verbindung zur französischen Trikolore, sondern ist als Wappen des froburgischen Ministerialengeschlechts der Herren von Gelterkinden, die 1308 ausstarben, bedeutend älter.

Das Wappen von Rickenbach. Zvg

Das Wappen von Gelterkinden. Zvg

Dennoch erzählen die Gelterkinder gerne, dass Napoleon auf der Durchreise durch den Ort so beeindruckt vom Wappen war, dass er es zu den Nationalfarben Frankreichs machte. Einem nicht ganz so spektakulären aber dennoch seltenen heraldischen Vorgang verdankt Rickenbach sein Wappen: Es wiederholt die Farben der kirchlichen Muttergemeinde Gelterkinden mit einem durch silbernen Wellenbalken von Rot und Blau geteilten Schild, wobei die Wellen das Rickenbächli symbolisieren.

