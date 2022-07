Das sind die Baselbieter Dörfer mit redenden Wappen

3. Teil der Serie Baselbieter Gemeindewappen: Kein Babypferd in Füllinsdorf – aber die Haselnuss in Nusshof Der dritte Teil der Serie widmet sich den redenden Wappen, die sich oft auf falsch interpretierte Namen berufen. Boris Burkhardt Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Das Füllinsdörfer Gemeindewappen ziert auch den Kreisel im Schönthal. zvg

Von Redenden Wappen spricht der Heraldiker, wenn das Wappenbild versucht, den Namen des Trägers bildlich darzustellen. Das geschieht häufig bei Familiennamen, deren Bedeutung heute noch problemlos erfassbar ist, aber auch bei Ortsnamen. Prominente Beispiele sind Bern und Berlin, die ihren gemeinsamen Namensbestandteil als Name des Tieres interpretieren.

Hier zeigt sich das Problem dieser Wappen: Oft beruft sich die Darstellung auf eine volksetymologische, nach oberflächlichen Merkmalen falsch interpretierte Namensdeutung. Dass sich Bern von einem keltischen Wort für Kluft ableiten lässt und Berlin von einem slawischen Wort für Sumpf, war schon im 13. Jahrhundert den Bernern und Berlinern nicht mehr bewusst: Sie orientierten sich an der ähnlichen Lautung.

Wappen von Füllinsdorf Zvg

Im Baselbiet ist Füllinsdorf das Paradebeispiel für diese Art missinterpretierter Ortsnamen. Die heutige Namensschreibung mag entfernt dem springenden silbernen Füllen in Blau mit goldenen Hufen, goldener Zunge und Bewehrung ähneln, das im heutigen Wappen dargestellt wird und sich im 17. Jahrhundert belegen lässt. Aber die älteren Namensformen Firinisvilla (825) und Fulisdorf (1338) sowie die Dialektform Füllschdrf lassen sofort erkennen, dass hier nie ein Pferd gemeint war.

Der Wolf von Lupsingen

Wappen von Lupsingen Zvg

In fast allen Fällen gehen im alemannischen Raum die vermeintlichen Tierortsnamen auf die Namen der alemannischen Gründer der Siedlung zurück, auch wenn ausgerechnet bei Füllinsdorf der Gründername nicht eindeutig rekonstruiert werden kann. Das ist auch bei Lupsingen so: Den blauen Wolf in Gold mit roter Zunge, Klauen und Geschlechtsteil kann man jedenfalls nur mit Basislateinkenntnissen der Gemeinde im Oristal zuordnen, die 1946 den lupus zum Wappentier erkor.

Wappen von Häfelfingen Zvg

Als sicher gilt, dass Häfelfingen im frühen Mittelalter von einem Hevilo oder Hefwulf (Hevelingen 1358) gegründet wurde. Mit dem schwarzen Häfel (Hafen, Topf, Pfanne) in Gold unter schwarzem Schildhaupt auf dem Wappen von 1946 hat der Ortsname nichts zu tun.

Wappen von Thürnen Zvg

Den schwarzen Turm in Gold auf grünem Dreiberg mit Ringmauer, flankiert von zwei offenen Eingangspforten, leitete Thürnen vom vorlutherischen Dativ Plural für «bei den Türmen» ab und orientierte die Gestalt des Turms 1944 an der Rekonstruktion der frühmittelalterlichen Fluchtburg auf dem Burgenrain. Die tatsächliche Bedeutung ist nicht rekonstruierbar, könnte «bei den Dornen» gewesen sein (Durnun, 1101).

Nicht immer auf den ersten Blick erkennbar

Wappen von Münchenstein Zvg

Daneben gibt es durchaus Ortsnamen, die richtig interpretiert werden, meist, weil sie jüngeren Datums als die alemannischen Gründungen sind. So trug Münchenstein vor 1295 den anders lautenden Namen Kekingen oder Geckingen und bekam seinen heutigen vom bischöflich Ministerialgeschlecht Münch. Folgerichtig zeigt das Gemeindewappen seit den Dreissigern in Silber einen schwarzen, barhäuptigen, rot beschuhten Mönch.

Wappen von Nusshof Zvg

Auch Pflanzen sind oft Bestandteil Redender Wappen: Schönenbuch hat sich 1945 etymologisch korrekt für die rote Buche in Silber auf grünem Dreiberg entschieden, Nusshof im selben Jahr für den zweiblättrigen grünen Zweig mit drei roten Haselnüssen in Silber.

Wappen von Rothenfluh Zvg

Die rote Fluh von Rothenfluh findet sich im Wappen in Gold auf grünem Dreiberg, beseitet von zwei grünen Tannen mit roten Stämmen, wieder. Tatsächlich trug auch diese Gemeinde bis ins 12. Jahrhundert den anderen Namen Loglingen. Die beiden Tannen verweisen auf den ausgedehnten Waldbesitz der Bürgergemeinde.

Wappen von Biel-Benken Zvg

Das Wappen von Biel-Benken mit seinen fünf silbernen Wecken (Rhomben) schräglinks in Rot hätte man vermeintlich eher der vorherigen Folge über geometrische Formen zuordnen sollen. Hier liegt die redende Bedeutung hinter zwei Ecken verborgen: Das Wappen war nämlich das des Basler Rittergeschlechts der Schaler, die Benken bis 1526 besassen und den Namen ihres Hofes «zur Leitern» vom lateinisch-italienischen gleichbedeutenden Scalarii herleiteten. Die «Wecken» sollen diese Leiter darstellen. Die Gemeinde Biel übernahm 1947 das Schalerwappen in umgekehrten Farben. Seit der Fusion 1972 gilt das originale Wappen für beide Gemeindeteile.

Die bz stellt in einer Sommerserie mit sechs Folgen die Wappen der 86 Baselbieter Gemeinden vor. Bereits erschienen: «Baselbieter Dörfer mit Wappen-Dubletten» (7. Juli), «Die ältesten Wappen bestehen aus Balken» (14. Juli).

