Das sind die Baselbieter Wappen mit religiösem Ursprung

4. TEIL DER SERIE Baselbieter Gemeindewappen: Viele Wappen haben religiösen Ursprung Schlüssel und Schwert als Symbole von Petrus und Paulus sind im Kanton weit verbreitet – der vierte teil der Serie widmet sich Wappen mit religiösem Ursprung. Boris Burkhardt Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Der Drudenfuss auf der Gemeindetruhe von Giebenach ist ein vorchristliches Schutzzeichen. Zvg

Wappen von Allschwil. Zvg

Viele Gemeindewappen zeigen Motive der örtlichen Kirchenpatrone. Schlüssel und Schwert sind die Symbole der Apostelfürsten Petrus und Paulus. Die häufigste Position, beide Attribute darzustellen, wählte Allschwil: in Blau gekreuzt ein goldener Schlüssel und ein silbernes Schwert.

Das Wappen von Oberwil. Zvg

Oberwil stellte hingegen die Attribute neben einen senkrechten silbernen Wellenpfahl, der den Birsig darstellt, in Rot, wie die Kantonsfarben.

Ausschliesslich den Schlüssel Petri zeigen Niederdorf und Oberdorf, jeweils schräg geteilt von Silber und Rot beziehungsweise Silber und Blau, mit gewechselten Tinkturen. Im Schlüsselgriff ist jeweils der Buchstabe N und O eingearbeitet. Die heute selbstständigen Gemeinden beziehen sich auf die Talkirche, die Petrus geweiht ist. Der schräggeteilte Schild erinnert hingegen an den Bergsturz 1295, der zur Trennung des Dorfes Onoltzwil führte. Das bekannteste Schlüsselwappen ist übrigens jenes von Bremen.

Die Wappen von Oberdorf (l.) und Niederdorf.

Ganze Heilige in typischer Tätigkeit

St. Nikolaus von Myra: Sie sind im Wappen von Lausen im Verhältnis eins zu zwei angeordnet auf schwarzem Schildhaupt, darunter in Rot zwei gekreuzte goldene Spitzhacken. Die Spitzhacken stehen vermutlich für den Bergbau, der im Ort betrieben wurde. Reinach ordnete die drei Kugeln im gespaltenen Schild hinten in Blau an und fügte vorne in Silber einen roten Bischofsstab hinzu.

Die Wappen von Lausen (l.) und Reinach.

Andere Heilige werden als ganzer Mensch in «typischer Tätigkeit» gezeigt: So erschlägt St. Georg im Wappen von Rümlingen den schwarzen Drachen in Gold und St. Martin von Tours teilt im Wappen von Titterten seinen roten Mantel in Gold. St. Georg ist sowieso ein prominenter Wappenheiliger und schmückt das Staatswappen Litauens und das Stadtwappen Moskaus.

Die Gemeindewappen von Rümlingen (l.) und Titterten.

Das Wappen von Dittingen. Zvg

Weniger häufig ist St. Wendelin: Er wird im Wappen von Dittingen als ein auf grünem Boden zwischen zwei Bäumen mit roten Stämmen schreitender, schwarz gekleideter Mönch mit goldenem Glorienschein, goldenem Stab, goldener Tasche und goldenen Sandalen dargestellt.

Agnus Dei, das Lamm Gottes, ist kein häufiges Wappenbild und leitet sich sowohl in Langenbruck als auch in Bennwil in Blau vom Kloster Schönthal ab, das im Oberen Hauenstein von grosser Bedeutung war. Im Langenbrucker Wappen steht das Lamm zusätzlich auf schwarzem Boden unter einer aus goldenen Kugeln geformten Prügelbrücke, die als redendes Wappenteil zu verstehen ist.

Die Wappen von Langenbruck (l.) und Bennwil.

Das Wappen von Ettingen. Zvg

Bemerkenswert weist unter den Baselbieter Wappen nur das von Ettingen ein Kreuz auf, ein eigentlich häufiges Wappenbild: Geviert von Blau und Silber, im linken Obereck ein durchgehendes rotes Kreuz. Das Kreuz erinnert an das Kloster Reichenau.

Baslerstab taucht «nur» drei Mal auf

Das Wappen von Laufen. Zvg

Das bekannteste Symbol geistlicher Herrschaften in der Region ist aber selbstverständlich der Baslerstab, der sich bis Delémont und weit nach Südbaden hinein findet: Die Stadt Laufen übernahm schon im 14. Jahrhundert das Basler Wappen in umgekehrter Tinktur, also silberner Stab auf Schwarz.

Das Wappen von Liestal. Zvg

Liestal führte ebenfalls im 14. Jahrhundert zunächst den Stab rot auf Silber. Bald kamen aber sieben Krabben (Siebedupf) und ein roter Bord hinzu. Der Kanton übernahm dieses Wappen ohne den Bord; und der Liestaler Gemeinderat wählte 1921 das in Silber und Rot geteilte Wappen mit dem wachsenden Baslerstab, das ebenfalls in einem Siegel aus dem 15. Jahrhundert belegt ist.

Das Wappen von Grellingen Zvg

Interessanterweise trägt aber nur noch eine weitere Baselbieter Gemeinde den Baslerstab im Wappen, und zwar Grellingen rot auf Silber (ohne Krabben) vorne im gespaltenen Schild, hinten das Pfeffinger Lilienwappen.

Das Wappen von Giebenach. Zvg

Als einzige Gemeinde führt Giebenach ein nicht-christliches religiöses Symbol im Wappen: der Drudenfuss, das Pentagramm (wohlgemerkt nicht auf dem Kopf!), silbern auf Blau. Der Drudenfuss ist lange vor der Annahme des Wappens 1939 auf Grenzsteinen belegt. Giebenach hat neben Frenkendorf das einzige Wappen unter den Baselbieter Dörfern, das vor dem 20. Jahrhundert als Gemeindezeichen verwendet wurde. Der Drudenfuss ist ein vorchristliches Schutzzeichen gegen die als Druden bezeichneten schädlichen Geister auf Mensch und Tier.

Die bz stellt in einer Sommerserie mit sechs Folgen die Wappen der 86 Baselbieter Gemeinden vor. Bereits erschienen: «Baselbieter Dörfer mit Wappen-Dubletten» (7. Juli), «Die ältesten Wappen bestehen aus Balken» (14. Juli).

