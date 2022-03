50 Jahre Frauenfussball: Die Geschichte des FC Therwil

50 Jahre Frauenfussball Bend It Like Therwil: Vom Fussballverbot für Frauen in England und Deutschland bis hin zu Bienenschwärmen im Strafraum 1972 gründeten ein paar Schulmädchen und ein Verrückter in Therwil den dortigen Damenfussballclub. Dabei kämpften sie gegen Vorurteile, Rasenfelder voller Hundekot und wildgewordene Bienenschwärme. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fotos aus der Vereinsgeschichte des FC Therwil: Die Frauen wurden schon bald eine Grösse im Schweizer Frauenfussball. zvg

Fünf Jahrzehnte sind eine lange Zeit, da können die Erinnerungen durchaus verblassen. Deshalb sind an diesem Nachmittag vier wackere Frauen auf dem Sportplatz Känelboden in Therwil zusammengekommen, um die fernen Zeiten aufleben zu lassen, als sie im selben Team Fussball spielten. Denn gemeinsam gelingt die Spurensuche besser.

«Weisst du noch, als …?», heisst es in jedem dritten Satz. Es ist ja auch viel, was die vier zusammen erlebt haben beim Damenfussballclub Therwil, der genau heute vor 50 Jahren am 12. März 1972 gegründet wurde – «von einer Schar wackerer Therwiler Mädchen», wie es später in der Verbandszeitschrift der Schweizerischen Damenfussball-Liga hiess. Das Blättchen hat Ursula Fisch mitgebracht.

Alte Fotos, Zeitungsausschnitte und Medaillen

«Fischli», wie sie genannt wird, ist vorhin extra noch schnell in den Estrich gestiegen, «um unsere Erinnerungen etwas aufzufrischen». Mit alten Fotos, mit Zeitungsausschnitten und Medaillen, die sie für ihre sportliche Erfolge erhielten. Und von denen gab es einige.

«Doch vorher mussten wir, was die Resultate anbelangte, zuerst einmal Gras fressen», sagt Cornelia «Conny» Lauener, die sich noch genau erinnern kann, wie alles anfing. Sie und ihre jüngere Schwester Catherine «Bubbi» Kern, die ihr nun draussen am Tisch vor dem Clubhaus gegenübersitzt, besuchen in jenem Jahr die Sekundarschule Therwil.

«Dort tschutteten wir Mädchen in den Pausen mit den Buben mit.»

Irgendwann findet eine Mitschülerin, dass man doch in einer richtigen Mannschaft Fussball spielen könne. Ihr Vater Max Derendinger sei beim FC Therwil dabei, der werde sicher mithelfen, ein Frauenteam zu gründen. Das tut er denn auch, und zwar mit voller Kraft, als Präsident und Trainer. «Es braucht zu allen Zeiten Verrückte, Spinner und Idealisten, die den Karren reissen», hält er in einem Beitrag einmal fest.

«Es brauchte schwierige Verhandlungen mit den Vereinsverantwortlichen»

Einige Exponenten des FC Therwil finden die Idee, eine Frauensektion zu gründen, tatsächlich verrückt. Frauenfussball hat in jener Zeit, wie wir später noch sehen werden, immer noch einen schweren Stand, was sich auch darin zeigt, dass die Neugründung eines Frauenvereins nur als Untersektion innerhalb eines bestehenden (Männer-)Fussballclubs erlaubt ist. «Es brauchte schwierige Verhandlungen mit den Vereinsverantwortlichen», erinnert sich Max Derendinger später, «bis der Damen-Fussballclub Therwil mit allen Segnungen versehen gegründet werden konnte.»

Während die Männer auf dem Sportplatz Känelmatt trainieren dürfen, haben die Frauen wahlweise mit einem Teerplatz oder aber mit einem Rasenstück Vorlieb zu nehmen, auf dem sonst die Hunde ihre Geschäfte verrichten. zvg

Aller Anfang ist schwer: Teerplatz und «Stängeli»

Trotz aller Euphorie ist der Anfang wenig erbaulich, die Fussballerinnen müssen eben, wie es Cornelia Lauener vorhin formuliert hat, Gras fressen. Während die Männer auf dem Sportplatz Känelmatt trainieren dürfen, haben die Frauen wahlweise mit einem Teerplatz oder aber mit einem Rasenstück Vorlieb zu nehmen, auf dem sonst die Hunde ihre Geschäfte verrichten. Catherine Kern winkt ab:

«Manchmal wurde der Rasen auch wochenlang nicht geschnitten.»

Die dürftigen Trainingsbedingungen wirken sich auf die Leistungen aus, die nicht minder dürftig ausfallen. Zwei Ligen gibt es zum damaligen Zeitpunkt, die Therwilerinnen steigen in der untersten ein. An die einzelnen Resultate kann sich heute keine der Anwesenden mehr erinnern, was fürs eigene Seelenwohl wohl auch besser ist. Denn man ist sich einig, «dass es für den DFC Therwil in jedem Spiel ein ‹Stängeli› absetzte». Die bedauernswerte Torhüterin habe deshalb das eine oder andere Mal zu weinen begonnen.

Viel beibringen kann Max Derendinger seinen Spielerinnen nicht; er selber wirkte zuvor nicht als Fussballer, sondern als Eishockey-Schiedsrichter. Claudia Higy, die ein wenig später zum Club dazu stösst, beschreibt den Trainer als gutmütigen Menschen, der allzu gerne auf die Wünsche seiner Spielerinnen eingeht: «Wenn wir nicht mehr trainieren wollten, liessen wir uns einfach auf den Boden nieder. Er setzte sich dazu.» Und nicht nur das.

«Er machte eine Rauchpause.»

Derendinger scheut keinen Aufwand, um Spielerinnen für das Team zu gewinnen. Bei Ursula Fisch muss er zu Hause allerdings erst Überzeugungsarbeit leisten, bis sie mittun darf. Einmal ist die Mutter dagegen, dann wieder der Vater. Schon bald geben sie den Widerstand aber auf, auch weil die Tochter unbedingt mitkicken will.

«Ich konnte mit keiner Menschenseele über das reden, was in mir vorging»

Zu jenem Zeitpunkt hütet Max Derendinger ein Geheimnis, dessen er sich erst ein paar Jahre später entledigen wird. Er führt nämlich ein Doppelleben, wie es die Zeitschrift «Annabelle» Anfang der Achtzigerjahre in einem gross aufgemachten «Report» nennt. Denn in ihm schlummert seit jeher eine Frau. «Ich konnte mit keiner Menschenseele über das reden, was in mir vorging», wird er zitiert.

Zu Beginn kassierten die Therwilerinnen mit Coach Max Derendinger (im Bild) ein paar Stängeli, doch schon bald wurden sie eine Grösse im Schweizer Fussball. zvg

Stattdessen schickt er sich lange in das Leben, das die anderen von ihm erwarten. Schliesslich aber outet er sich doch, und aus Max wird nach einer Geschlechtsumwandlung Susanne Derendinger. Sie wandert daraufhin nach Irland aus. «Dort gründete sie ebenfalls einen Frauen-Fussballclub», erinnert sich Cornelia Lauener. Mit diesem Team nimmt Derendinger später am traditionellen Turnier der Therwilerinnen teil. Dass sie in einem früheren Leben einmal ein Mann war, ist kein Thema mehr.

Aufstieg in die oberste Liga trotz widriger Rahmenbedingungen

Als Präsident wirkt Max Derendinger sechs Jahre, als Trainer ist bereits nach drei Jahren Schluss. Denn mittlerweile sind die Ambitionen der Spielerinnen gestiegen. Und so kommt, wie Derendinger in einem Rückblick später festhält, als Trainer «ein 2.-Liga-Fussballer und altgedienter Kämpe, der einen gewissen Charme ausstrahlt».

Allerdings nicht unbedingt im Training. Schon beim ersten Mal zieht Ernst Dollinger die Zügel an. «Wir waren total kaputt», erinnert sich Catherine Kern, «Dollinger aber versprach uns, dass wir in spätestens drei Jahren aufsteigen würden.» Mit dem neuen Mann an der Seitenlinie machen die Therwilerinnen tatsächlich enorme Fortschritte.

Bereits nach zwei Jahren steigen die Therwilerinnen mit einem Torverhältnis von 100:7 in die höchste Spielklasse auf. zvg

Nun sind sie es, die die Gegnerinnen mit einem «Stängeli» verabschieden. Gegen Thalwil führen sie zur Pause bereits zweistellig, die gegnerische Verteidigung ist praktisch inexistent. Dollinger hat Mitleid mit den Thalwilerinnen und verlangt von seinen Spielerinnen in der Garderobe, «dass vor dem Torschuss mindestens fünf von euch den Ball berühren müssen». Am Ende gewinnen sie 17:0.

Aufstieg nach zwei Jahren mit einem unglaublichen Torverhältnis

Der Trainer hat nicht zu viel versprochen. Bereits nach zwei Jahren steigen die Therwilerinnen mit einem Torverhältnis von 100:7 in die höchste Spielklasse auf. Obwohl die Bedingungen für die Spielerinnen immer noch schwierig sind. «Ich musste der Mannschaft oft hinterher reisen», erzählt Claudia Higy, «weil ich am Sonntagmorgen noch ganz normal in der Bäckerei arbeitete.»

Auf eine fussballspielende Angestellte nimmt in den Siebzigerjahren kein Arbeitgeber Rücksicht, auch wenn sie dies auf höchstem Niveau tut. Der Frauenfussball befindet sich zu jener Zeit noch mitten im Kampf um Anerkennung. In vielen Ländern ist er zuvor jahrzehntelang verboten gewesen. Ausgerechnet in England, dem Mutterland des Fussballs, wird den Vereinen nach angeblich zahlreichen Beschwerden wegen der Fussballerinnen unter Androhung von Bussen ab 1921 untersagt, ihre Fussballplätze den Frauen zur Verfügung zu stellen.

Deutschland zieht 1955 nach, «weil Körper und Seele unweigerlich Schaden erleiden» und Fussballerinnen «Schicklichkeit und Anstand» verletzen würden – abgesehen davon, dass der Sport ihre Gebärfähigkeit beeinträchtige.

Richtig ernst nimmt sie anfangs niemand

In der Schweiz werden zwar keine Verbote erlassen, aber richtig ernst nimmt man die Fussballerinnen lange nicht. Und dies, obwohl bereits in den Zwanzigerjahren über fussballbegeisterte Sportlerinnen in Genf berichtet wird. Es sollte noch vierzig Jahre dauern, bis die ersten Frauen immerhin offiziell als Schiedsrichterinnen anerkannt und eingesetzt werden, wobei einzelne (männliche) Exponenten im Fussballverband ihr «ungenügendes Laufvermögen, das wohl von den hohen Absätzen im Alltag herrührt», kritisieren.

«Man sagte uns, dass wir alles selber machen müssten, vor allem finanziell gebe es keinerlei Unterstützung», erinnert sich Catherine Kern. zvg

1970 wird schliesslich die Schweizerische Damenfussball-Liga gegründet und startet sogleich den Spielbetrieb – noch ohne Mannschaft aus der Region Basel. Das ändert sich zwei Jahre später, als sich fünf regionale Teams, darunter auch der DFC Therwil, für die Meisterschaft anmelden.

Im Stammverein sind die Therwilerinnen zu Beginn eher geduldet, mehr nicht. «Man sagte uns, dass wir alles selber machen müssten, vor allem finanziell gebe es keinerlei Unterstützung», erinnert sich Catherine Kern. Zwar haben die Frauen 1971 das Frauenstimmrecht erhalten, doch gesellschaftlich ringen sie weiterhin um Anerkennung, auch im Fussball.

«Das bringt es auf den Punkt»

«Ins Gespräch kommt der Frauenfussball nur, wenn Nationalligavereine für ihre Spiele einen Blickfang suchen und Vortreffen mit tschuttenden Mädchen organisieren», schreibt ein Sportjournalist noch Ende 1976, «Fussballspiele unter Mädchen sind eine reine Plauschangelegenheit (ja – zu Grümpelturniereinsätzen, nein – zu Meisterschaftsrunden), auch wenn dieses oder jenes langbeinige Girl gekonnt zu schiessen versteht.»

Und am Ende: «Mein siebenjähriges Meitschi möge dereinst nicht als Backfisch hinter dem runden Leder nachjagen, denn Fussball ist Männersport!» Die anderen lachen herzhaft, als Ursula Fisch diese Zeilen vorliest. «Das bringt es auf den Punkt», sagt Cornelia Lauener, «so dachten damals nicht wenige.»

Die Therwilerinnen lassen sich davon jedoch nicht stoppen, erst recht nicht nach dem erwähnten Aufstieg. Es folgen unvergessliche Auslandreisen («Wisst ihr noch, wie die Holländerinnen becherten und trotzdem gewannen?»), Spitzenränge in der Meisterschaft und schliesslich 1980 der Höhepunkt: Der Damenfussballclub Therwil steht in Bad Ragaz im Cupfinal. «Leider ohne ‹Fischli›, unseren Libero», bedauert Catherine Kern immer noch.

«Ich habe trotzdem einen Stiefel zusammengespielt»

Ursula Fisch hat sich im Halbfinal alles gerissen, was das Knie ausmacht: Kreuzband, Meniskus, Innenband. Es ist das Ende ihrer Karriere bei Therwil. Bei Wallbach versucht sie zwar noch ein Comeback, doch ohne grossen Erfolg. Ihre drei Kolleginnen hingegen gehen nie fremd, tragen stets den Dress der Therwilerinnen.

Den Cupfinal gegen den DFC Bern verlieren sie übrigens mit 1:3. «Und das, obwohl ‹Bubbi› sich optimal vorbereitet hat», witzelt ihre Schwester, «sie rauchte nicht und ging früh ins Bett.» Sonst sei sie eine Discogängerin, schreibt eine Zeitschrift über sie in einem Porträt. «Ich habe trotzdem einen Stiefel zusammengespielt», stimmt die Kurzzeit-Asketin ins allgemeine Gelächter ein.

Obere Spielklassen sind schon rein finanziell kein Thema mehr

Heute sind die vier Frauen dem Verein, der 1978 die Damen wegliess und zum Frauenfussballclub Therwil wurde, immer noch eng verbunden; alle wurden sie zu Ehrenmitgliedern ernannt. «Schliesslich waren wir es, die den Karren weiterzogen, als abseits des Spielfelds Not an der Frau war.»

Alle waren in wechselnden Funktionen tätig, Cornelia Kern und Claudia Higy amtierten gar als Präsidentinnen. Sie erinnern sich, wie ihnen der Stammverein die Leibchenreklame verbot, weil er fürchtete, dass die Frauen ihnen die Sponsoren abspenstig machen könnte. Bis sie sich durchsetzten und die Restaurants von Jeffery Sandragesan als ersten Trikotsponsor verpflichten konnten. «Das war ein Coup», sagt Claudia Higy.

Die vier Grössen von damals, von links: Cornelia «Conny» Lauener, Ursula «Fischli» Fisch, Catherine «Bubbi» Kern und Claudia Higy. Kenneth Nars

Viel weniger erfreulich war hingegen die Krise Anfang der Neunzigerjahre. Kurz vor Saisonbeginn kündigt der Trainer überraschend, sodass der Club in seiner Not erstmals einen Coach engagiert, also mit einem richtigen Vertrag ausstattet. Es kommt der ambitionierte Deutsche Christoph Ebner, der später einmal das Nationalteam von Togo trainieren wird.

Der Blick interessiert sich erstmals für den Dorfverein

Er lässt drei statt zwei Mal pro Woche trainieren oder verlangt, dass die Spielerinnen am eigenen Turnier nur spielen, aber nicht mithelfen, um sich zu schonen. Einmal, so hat es Ursula Fisch in Erinnerung, «sagte er mir, dass ich als Spiko-Präsidentin das Maul halten soll». Irgendwann haben die Vereinsverantwortlichen genug und entlassen den Coach vorzeitig.

Dieser aber vermag die Spielerinnen auf seine Seite zu ziehen, es kommt zur Revolte, zu bösen Briefen, der «Blick» interessiert sich erstmals für den Dorfverein und berichtet über die streikenden Frauen. «Da mussten wir die Reissleine ziehen», sagt Cornelia Lauener, «und lösten die Mannschaft mitten in der Saison auf.»

Tempi passati. Heute spielen die Frauen des FFC Therwil in der 2. Liga, der vierthöchsten Liga, im gesicherten Mittelfeld mit. Eine Rückkehr in die oberen Spielklassen ist nicht mehr denkbar, schon rein aus finanziellen Gründen. «Das waren andere Zeiten früher», sagt «Bubbi» Kern. Dann steigen die vier Fussball-Pionierinnen wieder tief in den Keller ihrer Erinnerungen: «Wisst ihr noch, wie unsere Goaliefrau Rosi Oehl mitten im Spiel wegen eines Bienenschwarms ihr Tor verliess und der Schiedsrichter den Treffer trotzdem gab?»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen