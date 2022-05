50 Jahre Stiftung Sucht Jede Woche einen Joint weniger: Romain Boesch will im Beinwiler Chratten mit dem Kiffen aufhören Der 33-Jährige lässt sich in der Einrichtung im Schwarzbubenland wegen seiner Cannabisabhängigkeit behandeln. Er ist zuversichtlich, die Droge hinter sich lassen zu können. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 06.05.2022, 18.25 Uhr

«Ich erhalte hier Einblick in die unterschiedlichsten Bereiche»: Manchmal arbeitet Romain Boesch in der Küche des Chratten. Kenneth Nars

Von einem auf den anderen Tag mit dem Konsum aufzuhören, ist nicht das Ziel im Chratten. Stattdessen sollen die Drogenabhängigen nach und nach von der Substanz loskommen. Für Romain Boesch bedeutet das: Er darf zwar kiffen, aber nur einen Joint pro Tag. In jeder Woche kommt ein Tag hinzu, an dem er ganz auf Cannabis verzichtet.

Seit drei Wochen lebt der Franzose in der Beinwiler Abgeschiedenheit. Er sagt:

«Bisher funktioniert das Programm sehr gut. Hier gibt es eine Tagesstruktur, die mich deutlich weniger daran denken lässt, Drogen zu konsumieren.»

In Basel, wo er wohnt, war dies völlig anders. «Zu Hause lebte ich einfach vor mich hin und hatte nichts zu tun. Deshalb habe ich sehr häufig gekifft.» Der ausgebildete Abwart arbeite lange als Gärtner. «Eines Tages wurde mir gekündet. Danach hat sich meine Drogenabhängigkeit verstärkt.» Ebenso sei seine Ehe in die Brüche gegangen und er habe den Kontakt zu den beiden Kindern verloren.

Die Geburt des Esels hat er verschlafen

Aus dem Abwärtsstrudel will sich Boesch im Chratten befreien. Begleitet wird er von seiner Siamkatze, die ein wenig Vertrautheit bieten soll. Haustiere mitzubringen, ist den Klientinnen und Klienten explizit erlaubt. Die Freude an Tieren schlägt sich auch im Schwarzbubenland nieder. «Oft bin ich draussen bei den Eseln», sagt er. «Ich miste den Stall, füttere die Tiere und mache beim Eseltrekking mit.»

Die kürzliche Geburt eines Jungtieres hat Romain Boesch jedoch nicht miterlebt. Mit vergnügter Stimme sagt er: «Als es passierte, habe ich leider noch geschlafen. Das wurmt mich schon ein bisschen.»

Bevor wir ihn zum Gespräch treffen und er bereitwillig Auskunft gibt, war er für den Küchendienst eingeteilt. «Ich erhalte hier einen Einblick in die unterschiedlichsten Bereiche.» Gerne sei er in der Schreinerei und vor allem im Garten tätig. Mit den anderen Bewohnenden verstehe sich der 33-Jährige ohne Ausnahme gut.

Die Umgebung, die viele Möglichkeiten für längere und kürzere Wanderungen bietet, habe er bereits einige Male besucht. Dazu gehörte auch, als er in einem nahen Waldstück die erlaubten Joints rauchte. Denn: Drogen müssen an Orten konsumiert werden, wo die anderen Klientinnen und Klienten nichts davon mitkriegen.

Will vorerst nicht in die Stadt zurück

Der Franzose zeigt sich zuversichtlich, bald nicht mehr in den Wald gehen zu müssen, um dort zu kiffen. «Ich denke, dass ich im Chratten von Cannabis loskomme.» Wichtig sei es jedoch, nach dem Aufenthalt nicht wieder rückfällig zu werden. Boesch ist bewusst:

«Wenn ich in Basel bin, ist die Gefahr gross, in alte Muster zurückzufallen.»

Deshalb habe er vor, vorerst nicht in die Stadt, sondern wahrscheinlich in eine der Wohnungen des Chratten in Breitenbach zu ziehen.

Damit er auch künftig einen geordneten Tagesablauf hat, will er unbedingt arbeiten. «Ich möchte gerne wieder als Gärtner tätig sein», sagt er. Der Chratten hat eine grosses Netzwerk, zu dem auch Gartenbauunternehmen in der Region gehören. Läuft alles so, wie es sich Romain Boesch erhofft, ist er bald drogenfrei, hat einen neuen Job und kann sich vielleicht auch den grössten Traum erfüllen: «Ich möchte meine Kinder wiedersehen.»

