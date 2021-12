Riehen: Warum sich das Dorf weiterhin von Basel bevormundet fühlt

500 Jahre bei Basel Seit 500 Jahren gehört Riehen zu Basel und fühlt sich noch immer bevormundet 1522 kaufte die Stadt Basel das Dorf Riehen. Die Geschichte der beiden Orte ist ein stetiges Auf und Ab des Mit- und Gegeneinanders. Aus zuerst der Stadt unterstellten Leibeigenen sind die Riehenerinnen und Riehener mittlerweile gleichwertige Partner. Doch es harzt noch immer in der ungleichen Beziehung. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Da waren es 400 Jahre unter Basel: Mädchen mit geschmückten Schürzen am Festumzug von 1923. Dokumentationsstelle Riehen

Riehen ging 1522 im Tausch mit der Burg Pfeffingen – Stichwort «Pfeffinger-Handel» – vom Fürstbistum Basel an die Stadt Basel über. Die Städter besetzten 1520 die vom Fürstbistum kontrollierte Burg Pfeffingen und kontrollierten somit den strategisch wichtigen Blattenpass. Unter Vermittlung der eidgenössischen Orte einigte man sich, dass der Bischof die Burg Pfeffingen zurückerhielt, Basel im Gegenzug aber Riehen von ihm erwerben konnte. Fortan gehörte Riehen auch zur Eidgenossenschaft.

Gerne wird in Riehen das Bild gezeichnet, wie die grosse, mächtige Stadt Basel das kleine, dörfliche Riehen bevormundet. Das kam häufig und kommt noch heute immer mal wieder vor – aber bei weitem nicht so oft, wie dies dargestellt wird, betont Stefan Hess, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Dokumentationsstelle Riehen und Projektleiter des kürzlich im Christoph Merian Verlag erschienenen Buchs ­«Basel und Riehen – eine gemeinsame Geschichte».

Wenn gefordert wird, den Kauf von 1522 rückgängig zu machen

Es sei halt für gewisse Riehenerinnen und Riehener ein bequemes Muster und ein zusätzliches Argument, die Karte der Bevormundeten zu spielen, findet Hess. «Ich glaube schon, dass es in Riehen Leute gibt, die das Gefühl ­haben, die Gemeinde werde von der Stadt majorisiert.» Das zeigte sich erst kürzlich im Abstimmungskampf um die Parkplätze beim Friedhof Hörnli. Ein Leserbriefschreiber in einer Basler ­Regionalzeitung forderte gar, dass der Kauf von 1522 wieder rückgängig ­gemacht wird. Den Brief zitiert Hess in seinen einleitenden Worten im Buch.

Jahrbuch «z’Rieche» 1973 mit dem Festumzug 450 Jahre Riehen bei Basel 1972. Stiftung z’Rrieche

Gerade der Friedhof Hörnli zeigt aber, dass das Bild des bevormundeten Riehens punktuell nicht falsch ist, wenn es auch keineswegs für die ganzen 500 Jahre gelten darf. Als der Basler Grosse Rat 1919 entschieden hatte, dass der heute grösste Zentralfriedhof der Schweiz in Riehen errichtet werden soll, wurde der Riehener Gemeinderat nicht von der Basler Regierung im Vorfeld um seine Meinung gefragt, sondern erfuhr erst nachträglich aus den Zeitungen oder von den Grossräten aus Riehen von diesem Beschluss. Ein Miteinander gab es zu dieser Zeit kaum.

Das änderte sich in den folgenden Jahrzehnten, als sich unter anderem der langjährige Riehener Gemeindepräsident Gerhard Kaufmann für die Autonomie der Landsgemeinde starkmachte.

Ausgerechnet: Sympathien für die Landschäftler gegen Basel

Von einem Verhältnis auf Augenhöhe und einem Gefühl der Partnerschaft, wie dies heute zumeist der Fall ist, konnten die Riehenerinnen und Riehener zwischen 1522 und dem 18. Jahrhundert nur träumen, erklärt Stefan Hess. «Die Bürger von Riehen waren als leibeigene Untertanen in ihren Rechten und in ihrer persönlichen Freiheit stark eingeschränkt.» Ab Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelte sich im Dorf ein neues Gedankengut, als Mitglieder der Riehener Oberschicht am Gymnasium in Lörrach – das Gymnasium oder die Universität in Basel durften sie nicht besuchen – neue Ambitionen zu hegen begannen und später auch Sympathien zur Französischen Revolution entdeckten.

Ein Dorf wie aus dem Bilderbuch: Abbildung aus «Riehen. Geschichte eines Dorfes» von 1972. Welche Stelle gezeigt wird, ist nicht mehr eruierbar. Dokumentationsstelle Riehen

Die vorübergehende politische Gleichstellung durch die Basler Revolution 1798 und die Helvetik wurde 1815 teilweise wieder rückgängig gemacht. Die Abneigung zu Basel ging so weit, dass einzelne Riehener in den Auseinandersetzungen vor der Trennung des Kantons Basel 1833 mit den Landschäftlern sympathisierten und sich mit diesen von der Stadt lösen wollten. Doch weil die geografische Anbindung an den Landkanton fehlte, war der Anschluss an den Kanton Baselland für diese Minderheit in Riehen mehr Wunschdenken als Realität.

Zuletzt war es hauchdünn: Riehen wurde fast Teil der Stadt Basel

Mit der Basler Verfassung 1875 erlangten die Einwohner von Riehen und Bettingen die volle politische Gleichberechtigung mit der Stadtbevölkerung. Gleichzeitig nahmen aber auch die ­Aufgaben der Gemeinden stark zu. Riehen war damit rasch überfordert, da es vor allem die gestiegenen Aus- gaben für die Schulen nicht mehr stemmen konnte. Riehen gab deshalb für Schweizer Verhältnisse eigentlich selbstverständliche Rechte einer Gemeinde an den Kanton ab.

Fast wurde Riehen wie Kleinhüningen Teil der Stadt Basel. Die Gemeinde stellte dreimal das Gesuch, sich der Stadt anzuschliessen. Die Autonomie war damals eine Belastung, wie ein Zitat des damaligen Gemeindepräsidenten Heinrich Weissenberger (1840–1908) zeigt. Er sagte:

«Die Autonomie der Gemeinde Riehen ist wenig mehr als eine Last.»

Der vierte Vorstoss in diese Richtung kam von der Kommunistischen Partei. In einer Volksabstimmung votierten 1928 sogar 41 Prozent der Riehener Stimmbürger für die Eingemeindung Riehens. Im ganzen Kanton wurde die Initiative knapp mit 52 Prozent abgelehnt.

In den Folgejahren und insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg ging es Riehen finanziell immer besser. Die Ansprüche und das Selbstbewusstsein gegenüber der Stadt wuchsen. Der Kampf um mehr Autonomie war aber hart, wie die Schilderungen von Gerhard Kaufmann im Buch zeigen. Doch wo stünde Riehen heute, wenn Basel es 1522 nicht gekauft hätte?

Abschliessend könne dies nicht beantwortet werden, meint Historiker Stefan Hess. «Es ist wahrscheinlich, dass der Bischof Riehen aufgrund der exponierten Lange nicht dauerhaft hätte halten können und Riehen heute wohl zu Deutschland gehören würde.»

Mit dem Kauf vor 500 Jahren hat die Stadt Basel Riehen wohl vor mehreren Kriegen bewahrt. Das Gesicht der dörflichen Landgemeinde – mit rund 21 000 Einwohnerinnen und Einwohnern die zweitgrösste Stadt der Nordwestschweiz – wäre heute wohl ein anderes.

Wäre es nach der Stadt gegangen, hätte Riehen heute Rheinanschluss: Pläne von 1924 für einen Bäumlihofhafen. Staatsarchiv BS

Ungelöstes Rätsel: Warum kaufte Basel Bettingen vor Riehen?

Es ist eine Frage, die zwangsläufig aufkommt, wenn man an die Geschichte von Riehens Zugehörigkeit zu Basel denkt: Warum kaufte Basel Bettingen, das Dörfchen oberhalb von Riehen, schon neun Jahre zuvor? Es sind vor allem Mutmassungen, die man bei Expertinnen und Experten auf die vor allem symbolisch wichtige Frage erhält.

Stefan Hess, der die Geschichte von Riehen aufgearbeitet hat, mutmasst, dass vor allem die Kirche St. Chrischona eine entscheidende Rolle gespielt haben muss – und weniger das Dorf Bettingen an sich. In dieselbe Richtung gehen die Analysen von Sibylle Meyrat und Arlette Schnyder im Jahrbuch z’Rieche 2013. Die Autorin und die Historikerin, die 2011 gemeinsam das Buch «Bettingen – Geschichte eines Dorfes» herausgegeben haben, schreiben, gestützt auf Quellen unter anderem aus dem Staatsarchiv, dass Basel viel mehr an der ­Kirche als am Dörflein selber interessiert gewesen sei: «Die Verehrung der heiligen Chrischona hatte nach dem Basler Konzil Mitte des 15. Jahrhunderts stark zugenommen. Zahlreiche Wallfahrende erbaten sich von ihr Hilfe bei Lähmung, Gliederschmerzen und Zahnweh. Geschichten von wunder­samen Heilungen zogen immer mehr Pilger an.»

Als der päpstliche Legat Kardinal Raymund Peraudi 1504 die Gebeine der Heiligen als Reliquien bergen liess, boomte der Wallfahrtsort St. Chrischona. Basel wollte sich dies zunutze machen, glaubt Arlette Schnyder:

«Bettingen war zuvor überhaupt nicht in Richtung Basel orientiert, sondern viel mehr in Richtung Inzlingen.»

Riehen hatte geografische und klimatische Vorzüge Die Stadt Basel zahlte für Bettingen 800 Gulden. Für Riehen blätterte Basel laut Überlieferung 7000 Gulden hin.

Die klimatisch günstige Lage und die landwirtschaftlichen Erträge verschafften Basel wichtige Grundnahrungsmittel wie Feldfrüchte, Fische und vor allem Wein, schreibt Claudius Sieber-Lehmann im Buch «Basel und Riehen – eine gemeinsame Geschichte». Der Kauf Riehens bezweckte aber auch eine Ergänzung der Lieferungen aus dem Oberelsass und verbesserte damit zusätzlich die Nahrungsmittelversorgung der Stadt.

Doch ob günstiges Klima, Wein oder eine gesicherte Nahrungsmittelversorgung aus dem Elsass – all dies konnte die Sehnsucht der Städter nach den scheinbar überirdischen Kräften Bettingens nicht übertreffen. Und obwohl alles auf die Kirche St. Chrischona als Grund hindeutet, weshalb Bettingen neun Jahre vor Riehen dem Bund der Eidgenossen beitrat, will sich Historikerin Arlette Schnyder nicht endgültig festlegen. Warum Bettingen Riehen bevorzugt wurde, bleibt also ein Rätsel.

