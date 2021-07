5G-Antennen Doch keine Pioniergemeinde: Regierung verbietet Zunzger Mobilfunk-Moratorium Für die nächsten fünf Jahre wollte die Bevölkerung von Zunzgen den Bau von Antennenanlagen komplett verbieten. Das geht so nicht, urteilt die Regierung und gibt der Swisscom recht. Doch der Widerstand könnte weitergehen. Michael Nittnaus 09.07.2021, 05.00 Uhr

Im 2600-Seelen-Dorf Zunzgen mit seinem prägnanten Hügel Büchel wollte man fünf Jahre lang keine neuen Mobilfunkantennen mehr erlauben.

Hätte der Baselbieter Regierungsrat anders entschieden, Kritiker der Mobilfunktechnologie 5 G hätten im ganzen Kanton gejubelt. Denn der Entscheid zu Zunzgen wäre wegweisend gewesen. Stattdessen setzt es für Antennen-Gegner einen Dämpfer: Die Regierung hiess am 29. Juni mehrere Beschwerden – unter anderem von Swisscom, Sunrise und Salt – gut. Sie hob den Beschluss des Zunzger Gemeinderates auf, mittels einer Planungszone für die kommenden fünf Jahre auf dem gesamten Gemeindegebiet den Bau von Mobilfunkanlagen zu verbieten. Dies teilte die Gemeinde am Donnerstag auf ihrer Webseite mit und publizierte es im Amtsblatt.

«Wir nehmen es mit Bedauern zur Kenntnis. Es ist eine Niederlage für die Zunzger Bevölkerung»,

sagt Gemeindepräsident Hansruedi Wüthrich zur bz. Er wählt die Worte bewusst, denn: «Der Gemeinderat hat bloss den Auftrag der Gemeindeversammlung umgesetzt.»

Der Gemeinderat will es von Anfang an gewusst haben

Der Auftrag, eine Planungszone zu erlassen, geht auf einen GV-Entscheid vom Herbst zurück. Mit 30 zu 25 Stimmen hatte die GV einen Antrag von sechs Stimmbürgern angenommen – und schon damals hatte der Gemeinderat Zweifel vorgebracht, ob das Vorgehen rechtlich korrekt ist.

Jetzt sagt Wüthrich: «Der Entscheid kommt nicht überraschend. Für uns war klar, dass keine gesetzliche Grundlage besteht, um eine Planungszone zu erlassen.» Das Grundproblem schildert Andres Rohner, Leiter der Abteilung Recht der kantonalen Bau- und Umweltschutzdirektion:

«Eine Planungszone zu erlassen, ohne dass eine Planung oder auch nur eine Planungsabsicht der Gemeinde vorliegt, ist sehr heikel.»

Tatsächlich hält Paragraf 53 des Raumplanungs- und Baugesetzes fest: «Während der Zeit, in welcher der Erlass oder die Änderung von Richt- und Nutzungsplänen vorbereitet wird, können Planungszonen für das ganze Gemeindegebiet, Teile davon oder einzelne Parzellen beschlossen werden, um Vorkehren zu verhindern, welche die Verwirklichung der laufenden Planung verunmöglichen oder erschweren könnten.»

In Zunzgen jedoch wurden die Zonenpläne Landschaft und Siedlung erst gerade frisch revidiert. Und der Planungskredit zur Einführung eines Kaskadenmodells, das den Bau von Mobilfunkantennen primär ausserhalb von Wohnzonen vorgesehen hätte, war von den Zunzgern abgelehnt worden.

Kämpft der grösste Zunzger 5-G-Kritiker weiter?

Wüthrich hält fest: «Bis zur nächsten Zonenplanrevision dauert es mindestens zehn Jahre. Erst dann könnte eine Planungszone wieder zum Thema werden.» Wobei: Gegen den Entscheid der Regierung kann innert zehn Tagen vor dem Kantonsgericht Beschwerde erhoben werden. Wenig überraschend verzichtet der Gemeinderat selbst darauf. «Rund 8000 Franken haben wir mit dem Verfahren in den Sand gesetzt», mahnt Wüthrich.

Gemeindeverwalter Cristiano Santoro sagt aber auch: «Ich kann mir vorstellen, dass die vehementesten Zunzger 5-G-Kritiker wie Martin Kanwar Beschwerde erheben.» Kanwar steht am Ursprung des Widerstands: 2018 hatte er Einsprache gegen das Baugesuch der Swisscom für eine neue Antennen­anlage in der Nähe seines Hauses erhoben und auch beim Kaskadenmodell und der Planungszone war er eine treibende Kraft. Für die bz war Kanwar am Donnerstag nicht zu erreichen. Gemäss seiner Frau müsse er sich aber sowieso erst noch Gedanken dazu machen.

Swisscom rechnet nicht mit Gang vors Kantonsgericht

Die Swisscom, die sich auf Anfrage erfreut zeigt, glaubt nicht an weiteren Widerstand: «Der Entscheid des Regierungsrates ist sehr gut begründet, weshalb wir nicht davon ausgehen, dass dagegen ein Rechtsmittel ergriffen wird», so Sprecherin Sabrina Hubacher. Nicht nur brauche es für eine Planungszone eine Planungsabsicht, die Zone müsse auch in sachlicher und räumlicher Hinsicht verhältnismässig sein: «Das war vorliegend nicht gegeben.» Ein Verbot auf gesamtem Gemeindegebiet widerspreche übergeordnetem Recht.

Mit dem Entscheid dürfte auch die nach wie vor hängige Einsprache gegen das Baugesuch der Swisscom von 2018 vorankommen. Allerdings bremst Santoro die Erwartungen:

«Bis eine neue Antenne in Zunzgen steht, kann es noch lange dauern.»