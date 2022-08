Baselbieter Gemeindewappen: Sechster Teil der Serie

6. Teil der Serie Baselbieter Gemeindewappen: Hof, Tor, Burg – Dorfwahrzeichen aufs Wappen gebracht Der sechste und letzte Teil der Serie widmet sich Gemeindewappen, die durch ihre Darstellung spezieller Gebäude oder Naturbegebenheiten auffallen. Boris Burkhardt Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Wappen von Seltisberg auf Pflastersteinen. Zvg

In die letzte Kategorie dieser Serie fallen Gemeindewappen, die meist einzigartig sind, weil sie spezielle Gebäude oder Naturbegebenheiten darstellen, die es nur als Alleinstellungsmerkmal in ihrer Gemeinde gibt. Auf die Spitze treibt diese Art von Wappenmotive das Gemeindewappen von Hausen im Wiesental: Es zeigt in Grün das Wohnhaus von Johann Peter Hebel. Solche originalgetreuen Wiedergaben sind äusserst selten, da Wappen mit stilisierten Bildern und Figuren arbeiten.

Im Wappen von Zunzgen ist der Heidenbüchel mit der einstigen Burg als Dorfwahrzeichen mit einem schwarzgemauerten Zinnenturm auf rotem Berg in Gold dargestellt. Nach dem selben Muster steht die silberne Zinnenmauer in Blau auf grünem Dreiberg, überhöht von einer gesichten, geflammten goldenen Sonne, für die Chastelenflue in Arboldswil.

Die Gemeindewappen von Zunzgen (l.) und Arboldswil. (zvg)

Das Wappen von Muttenz. Zvg

Muttenz stellt die drei Schlösser auf dem Wartenberg durch eine rote dreitürmige Burg in Silber dar, der sie den wachsenden roten Löwen aus dem Wappen derer von Wartenberg hinzustellt.

Auch die Kantonstrennung ist verewigt

Das Wappen von Hersberg. Zvg

Eine Besonderheit des Baselbiets ist die Darstellung von Höfen, aus denen sich die Gemeinde entwickelte: Im Wappen von Hersberg stellt der rote Stufengiebel auf grünem Dreiberg in Silber diesen Hof dar; ergänzt wird es vom rot-silbern geschachteten Schildhaupt, der für die Zugehörigkeit zum Kloster Olsberg steht.

Das Wappen von Liedertswil. Zvg

Liedertswil stellt im Wappen in Gold drei Baselbieter Dreisassenhäuser mit blauem Dach pfahlweise übereinander. Sie symbolisieren die alten Einzelhöfe, von denen der niedere, mittlere und hintere Hof bis heute ihren Namen behalten haben. Der Begriff «Baselbieter Dreisassenhaus» ist aus dem Baselbieter Wappenbuch von 1984 übernommen: Er ist aber sonst nirgends zu finden, weshalb es fraglich ist, ob er tatsächlich eine speziell festgelegte heraldische Figur ist.

Das Wappen von Diepflingen. Zvg

Der Schwibbogen der Zollstelle von Diepflingen ist als eine silberne Tormauer mit rotem Tor und rotem Ziegeldach auf grünem Boden in Schwarz. Ein Vergleich mit dem Original ist nicht mehr möglich, weil der Schwibbogen 1907 nach einem Brand abgebrochen wurde.

Das Wappen von Lauwil. Zvg

Das Baselbieter Wappenbuch nennt für die drei roten Flammen auf grünem Fünfberg in Silber im Wappen von Lauwil das Dorfwahrzeichen, die Hochwacht, als Vorlage. Auf diesem Aussichtspunkt wurden während der Kantonstrennung 1833 vergeblich Signalfeuer entzündet, um Basel zur Hilfe für die bedrängten Gemeinden des Reigoldswilertales zu rufen.

Bezüge auf einzelne Flurnamen sind selten

Das Wappen von Tecknau. Zvg

Einige Gemeindewappen beziehen sich auf hydrologische Ortsbegebenheiten, in erster Linie also Flüsse und Bäche (seltener Seen). Da diese aber einfach zu Wellenformen stilisiert werden, kann man sich streiten, ob es sich dabei nicht doch um Wappen mit geometrischen Figuren (Folge 2) handelt. So symbolisiert das Wappen von Tecknau offiziell den Eibach: Für den unbedarften Betrachter zeigt das Wappen aber lediglich in Grün einen silbernen Wellenpfahl.

Das Wappen von Reigoldswil. Zvg

Die Wasserfallen werden im Wappen von Reigoldswil lediglich durch einen silbernen Wellenschrägbalken in Blau dargestellt, der im geteilten Schild oben immerhin noch vom blau und silbern gefehten Froburg-Adler mit roten Fängen in Blau begleitet wird.

Das Wappen von Zeglingen. Zvg

Ein echter Rätselspass in seiner Deutung ist das Wappen von Zeglingen, das nicht mehr zeigt als eine silberne Deichsel in Rot: Die Deichsel soll aber die Gabelung des Eitals symbolisieren. Laut dem Baselbieter Wappenbuch könnte die Deichsel als Teil einer Kutsche aber wie in Oltingen und Buckten (Folge 5) auch für den Verkehr am Fusse des Hauensteins stehen.

Das Wappen von Birsfelden. Zvg

Eine schöne Interpretation ist das Wappen von Birsfelden: Dort ist zwar auch die Birs nur durch einen silbernen Wellenbalken in Rot dargestellt; die drei goldenen sechsstrahligen Sternen im Verhältnis zwei zu eins darunter stehen aber für den Flurnamen Sternenfeld. Ein Bezug auf einen einzelnen Flurnamen ist in der Heraldik selten.

Die silberne Margerite mit goldener Mitte in Blau steht für den Übernamen der Rünenberger. Dieser entstand laut Baselbieter Wappenbuch Mitte des 19. Jahrhunderts, als im Dorf die Kleegraswirtschaft gefördert werden sollte und die Wucherblume vermehrt auftrat. Hinweise auf diesen Übernamen sind aber schon älter. Die Seltisberger tragen die silberne Erdbeerblüte mit goldener Mitte und grünen Kelchblättern in einem geteilten Schild von Rot und Silber in ihrem Gemeindewappen: Sie wurden laut dem Wappenbuch als «Ärdbeerischnitzer» bezeichnet.

Die Wappen von Rünenberg und Seltisberg. (zvg)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen