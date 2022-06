Strafgericht Postraub in Oberdorf: Sechs und fünf Jahre Gefängnis gefordert Die Staatsanwaltschaft will mehrjährige Freiheitsstrafen für die Posträuber von Oberdorf. Patrick Rudin 15.06.2022, 05.00 Uhr

Das Fluchtfahrzeug wurde angezündet. Zvg / Oberbaselbieter Zeitung

Im Prozess um den Postraub vom November 2020 in Oberdorf hatten am Dienstag die Staatsanwaltschaft und die Verteidiger das Wort. Staatsanwältin Ludovica Del Giudice forderte für den 28-jährigen Hauptangeklagten eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren sowie einen anschliessenden Landesverweis von zehn Jahren. Er sei bei dem Raub in Oberdorf dabei gewesen und habe nach der Festnahme mehrmals seine Aussagen geändert und auch unwahre Geschichten aufgetischt.

Der in Oberdorf wohnende Mann hatte vor Gericht beteuert, lediglich am Rande mitgeholfen und die Post selber an jenem Morgen gar nicht betreten zu haben. Auch habe er das gestohlene Fluchtfahrzeug nicht angezündet. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft sind dies allerdings rein taktische Behauptungen, da der Raub sowie die Brandstiftung beim Strafmass am stärksten ins Gewicht fallen.

Unterschiedliche Höhe der Strafen nicht direkt vergleichbar

Die unterschiedliche Höhe der Strafen für die drei Männer ist nicht direkt vergleichbar, weil beim 28-Jährigen auch noch ein gescheiterter Ausbruchsversuch im Gefängnis Muttenz dazukommt. Sein Verteidiger fand, eine Freiheitsstrafe von vier Jahren wäre insgesamt angemessen.

Der 31-jährige Mitangeklagte soll für fünf Jahre ins Gefängnis, Del Giudice gewährte ihm für sein Geständnis und die Kooperation mit den Ermittlern einen Rabatt von vier Monaten. Das reicht nicht, fand Verteidiger Matthias Aeberli, die Strafe sei im Vergleich zum Hauptangeklagten stärker zu mildern. Auch sei auf einen Landesverweis zu verzichten, sein Mandant lebe seit zwölf Jahren in der Schweiz und habe hier zwei Töchter im Alter von fünf und sieben Jahren.

Auch der 28-Jährige wehrt sich gegen einen Landesverweis: Der frischgebackene Vater reichte am Dienstagmorgen noch eine Vaterschaftsanerkennung ein, seine Lebenspartnerin verfolgte den Prozess im Zuschauerraum. Das Gericht muss entscheiden, ob er damit als Härtefall gilt. Allerdings spricht er kaum Deutsch und verfügt schon über mehrere Vorstrafen.

GPS-Ortung wurde Räubern zum Verhängnis

Die beiden Angeklagten sind nicht gut aufeinander zu sprechen, auch schieben sie sich gegenseitig die Schuld für die Gewalttaten in der Post zu. Die Opfer hatten übereinstimmend ausgesagt, der grössere der beiden Männer habe zugeschlagen, vom Körperbau her wäre dies eindeutig der 31-Jährige.

Ironischerweise wollte er das Fluchtfahrzeug nicht anzünden, um keine Aufmerksamkeit zu erregen, auch warnte er vor der Verwendung von modernen Autos mit eingebauter GPS-Ortung. Genau dies wurde den Räubern allerdings zum Verhängnis: Einem Passanten fiel das von einer Baufirma ausgeliehene Fluchtfahrzeug in der Nähe des brennenden ersten Fluchtfahrzeugs auf, der Rest war akribische Ermittlungsarbeit. Zwei Wochen nach dem Überfall klickten die Handschellen.

Eine Nebenrolle spielte der dritte Angeklagte im Alter von 44 Jahren, der beim Überfall kurzfristig nicht mitmachte: Er soll eine teilbedingte Strafe erhalten. Die fünf Richter fällen die Urteile nächste Woche.