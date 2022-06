86 Ständeli Zwei Alphornbläser sind überall im Baselbiet unterwegs Bald werden Köbi Dolder und Jakob Bösch in allen Ortschaften dieses Kantons konzertiert haben. Wie ist diese Idee entstanden? Simon Tschopp Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Köbi Dolder (links) und Jakob Bösch blasen kräftig in ihre Alphörner. Kenneth Nars

Seit gut sechs Jahren gastiert das Alphornduo Köbi Dolder und Jakob Bösch immer wieder spontan in Baselbieter Gemeinden. Premiere war am 3. April 2016 in Aesch. Ziel der beiden ist, in sämtlichen 86 Kommunen mit einem Ständeli aufgewartet zu haben. Sie besuchen die Gemeinden in alphabetischer Reihenfolge; nur wenige Male wichen sie davon ab. Nun fehlen bloss noch die vier Dörfer mit einem Z: Zeglingen, Ziefen, Zunzgen und Zwingen.

«Bis im August wollen wir unser Vorhaben beenden», sagt der Reinacher Köbi Dolder, der zusammen mit Jakob Bösch aus Bottmingen seit rund einem Jahrzehnt das Alphornduo Surbaum bildet.

Alles geschieht spontan

Die Idee, alle Baselbieter Gemeinden mit ihrem Alphornspiel zu beglücken, stammt von Bösch, der als Bauernbub im Kanton Appenzell Ausserrhoden aufgewachsen ist. Damals praktizierte er das Zäuerlen, später spielte er Hackbrett. Im Appenzell ist das Alphorn weniger bekannt. Um es populärer zu machen, habe jemand vorgeschlagen, auf jeder Alp ein Alphornspiel zu organisieren. Der Erfolg sei ausgeblieben. Jakob Bösch erzählt:

«Jahre danach adaptierten Köbi und ich dieses Projekt fürs Baselbiet.»

Die Daten für seine Auftritte wählt das Duo bewusst ad hoc, auch wird im Voraus nicht dafür geworben. Die Plätze für ihre Konzerte in den Dörfern legen die zwei spontan fest. So entsteht kein Druck, und man kann sich nach dem Wetter richten. Deshalb kämen mal mehr, mal weniger Leute, um zuzuhören, «aber Jung und Alt», betont der 67-jährige Dolder, ein pensionierter Bus- und Carchauffeur.

Bösch beobachtet, «dass viele Väter mit Kinderwagen auftauchen – mehr als Mütter». Manchmal werde es so richtig lustig, hin und wieder stosse jemand mit einer Flasche Wein oder Kaffee dazu. Die Resonanz auf ihre Darbietungen ist durchwegs positiv, die Leute haben Freude. Einzig in Münchenstein habe sich ein Mann wegen ihrer Einlage beschwert. Dieser sei jedoch von anderen Personen zurechtgewiesen worden und dann von dannen gezogen, berichten die beiden unisono.

Auch am Nationalfeiertag und in Altersheimen in Aktion

Das Repertoire des Alphornduos Surbaum umfasst rund 40 Stücke. Etwa die Hälfte davon, die es besonders gut beherrscht, spielt es öfters. Jakob Bösch und Köbi Dolder treten zudem stets am Nationalfeiertag auf und besuchen regelmässig Altersheime, um mit ihren Klängen die Pensionäre zu erfreuen. Sie gehen hin zu ihren Auftrittsorten und beginnen gleich mit ihren Ständeli. Dazu erklärt Dolder:

«Am Anfang harzt es zwar jeweils ein wenig, aber das spielt keine Rolle, denn es kommt von Herzen.»

Köbi Dolder war schon als kleiner Knabe vom Alphorn beeindruckt. Während Ferienaufenthalten bei seiner Grossmutter im Emmental kam er oft mit Alphornbläsern in Kontakt. Das Instrument liess ihn nicht mehr los. So richtig packte es Dolder vor einem Vierteljahrhundert: Er kaufte eines und begann zu üben.

Vom Didgeridoo zum Alphorn

Der 80-jährige Jakob Bösch, früherer Chefarzt der Externen Psychiatrischen Dienste Baselland und heute mit eigener Praxis, lernte nach seiner Pension zuerst Didgeridoo. Damit hoffte er, mit der darauf angewendeten Zirkularatmung seine Schlafapnoe zu besiegen, was aber nicht gelang. Danach wechselte er aufs Alphorn, das ihm näher war.

Im Gegensatz zu Jodelchören kennt die Alphornszene kein Nachwuchsproblem. «Viele Junge blasen Alphorn, sie beginnen schon in der Schule damit», meint Bösch, der mit seinem Partner ebenfalls an kleineren, regionalen Schwingfesten spielt. Das «Eidgenössische» in Pratteln von Ende August, das von Brauchtum und Tradition lebt, könnte dem Alphorn zu einem weiteren Schub verhelfen. Jakob Bösch wird den Grossanlass nicht persönlich besuchen:

«Ich verfolge ihn im Fernsehen, derart gigantische Veranstaltungen sind nicht mein Ding.»

