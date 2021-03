Ab nach Strassburg Diese zwei Baselbieter Gemeinderäte vertreten die Schweiz neu im Europarat Der Baselbieter Einfluss bei Europas Mächtigsten wächst. Die Gemeindepräsidentin von Muttenz und ein Gemeinderat aus Duggingen gehören neu zu den zwölf Schweizer Stadt- und Gemeinderäten im Kongress der Gemeinden und Regionen des Europarats. Tobias Gfeller 31.03.2021, 05.00 Uhr

Muttenz' Gemeindepräsidentin Franziska Stadelmann wird bald europäische Politluft schnuppern können (im Bild der Europarat). Bild: Archiv bz

Die Muttenzer Gemeindepräsidentin Franziska Stadelmann (CVP) und der Dugginger Gemeinderat Matthias Gysin, der gleichzeitig Geschäftsführer des Verbands Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) ist, gehören neu zu den zwölf Stadt- und Gemeinderäten, welche die Schweiz im 648-köpfigen Kongress der Gemeinden und Regionen des Europarats vertreten. Dieser ist die institutionelle Vertretung der über 200’000 regionalen und lokalen Gebietskörperschaften der 47 Mitgliedstaaten des Europarats.

Franziska Stadelmann Bild: Zvg

Vollmitglied und Stellvertreter

Der Kongress verfolgt die gleichen Ziele wie der Europarat: den Schutz der Menschenrechte, das Eintreten für Rechtsstaatlichkeit und die Entwicklung der Demokratie in den Mitgliedstaaten. Als beratendes Gremium verfasst er kontinuierlich Berichte, Empfehlungen und Entschliessungen zu Fragen der Kommunal- und Regionalpolitik und richtet sie an das Ministerkomitee des Europarats, der rund 800 Millionen Menschen vertritt.

Während Stadelmann als Vollmitglied vertreten ist, amtet Gysin als Stellvertreter. Die Muttenzer Gemeindepräsidentin gibt zu, dass sie sich nach Eingang der Anfrage durch den Schweizerischen Städteverband zuerst damit befassen musste, was genau die Aufgaben des Kongresses sind. Doch jetzt sei sie voller Tatendrang.

«Bisher fand eine digitale Konferenz statt. Ich freue mich schon sehr, wenn dann hoffentlich im Herbst die Session vor Ort in Strassburg stattfinden kann.»

Matthias Gysin

Bild: Juri Junkov

Dass gleich zwei Baselbieter Gemeinderäte die Schweiz in Strassburg verträten, sei im Hinblick auf die gewollte geografische Verteilung der Schweizer Vertretungen aussergewöhnlich, mehrheitlich wohl aber Zufall, glaubt Stadelmann. Für sie und Matthias Gysin spräche ihre langjährige Erfahrung auf Gemeindeebene.

Nachdem beide vom Städteverband vorgeschlagen wurden, mussten sie noch durch Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) bestätigt werden. Für Stadelmann kommt die neue Aufgabe «einer grossen Ehre» gleich. «Ich freue mich vor allem auf den Austausch mit anderen Vertreterinnen und Vertreten von Kommunen in ganz Europa. Ich bin überzeugt, dass ich dadurch sehr viel lernen, aber auch einiges aus der Schweiz und besonders auch aus der Grenzregion Basel einbringen kann.»

Lokaler Hintergrund spielt keine Rolle

Über die Berichte und Empfehlungen haben Franziska Stadelmann und Matthias Gysin während der nächsten vier Jahre indirekt Einfluss auf Europas politische Schaltzentralen. Was das heisst, konnte die ehemalige Aescher Gemeindepräsidentin Marianne Hollinger (FDP) während über zehn Jahren erfahren, als sie eine der zwölf Vertretungen der Schweiz im Kongress der Gemeinden und Regionen des Europarats war.

Der Abschied aus diesem Amt sei ihr besonders schwer gefallen, verrät Hollinger.

«Die Zusammentreffen mit Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten aus ganz Europa waren für mich etwas Einmaliges.»

Neben den Sessionen in Strassburg behält Hollinger vor allem die vielen Reisen in Erinnerung. Als Vertreterin des Kongresses waltete sie mitunter als Wahlbeobachterin bei Kommunal- und Regionalwahlen in verschiedenen Ländern.

Die ehemalige Aescher Gemeindepräsidentin ist überzeugt, dass der Kongress etwas bewirken kann. Sie konnte auch für sich und ihre Arbeit viel mitnehmen. Dass sie aber lokale oder regionale Interessen aus dem Baselbiet nach Strassburg transportieren konnte oder umgekehrt, glaubt Hollinger indes nicht. «Ich denke nicht, dass es lokal keinen Einfluss hat, von wo die Gemeinde- und Stadträte kommen. Wichtig ist vielmehr, welches Land sie vertreten.»