Absage Der Laufner 1.-Mai-Markt findet trotz Corona-Lockerungen nicht statt Ein weiteres Jahr wird das Städtchen Laufen auf sein berühmtes Volksfest verzichten müssen. Aus Angst vor einem zu grossen Ansturm haben sich die Organisatoren gegen eine Durchführung entschieden. Eva Oberli 23.04.2021, 05.00 Uhr

Beim 1.-Mai-Markt entern jeweils Tausende das Stedtli in Laufen. Juri Junkov (01.05.2019)

«Es ist nicht nur eine Warenschau, sondern auch ein geselliger Anlass», sagt der Laufner Stadtrat Simon Felix, der die Marktkommission präsidiert. «Der 1.-Mai-Markt ist eine Institution.»

Tatsächlich könnte man den Markt auch als das alljährliche Volksfest Laufens bezeichnen. Alle Geschäfte im Stedtli sind an diesem Tag geöffnet, gegen 300 Stände warten am Antiquitäten-, Floh- und Warenmarkt mit Angeboten auf. Die Besucherinnen und Besucher erwarten ausserdem Kinderattraktionen, Livemusik an mehreren Standorten und Verköstigungen jeglicher Art für das leibliche Wohl.

Die potenzielle Besucherzahl ist zu hoch

20’000 Besucherinnen und Besucher strömten jedes Jahr am Tag der Arbeit in den Ort, so Felix. Und das ist im Grunde schon die Antwort auf die Frage, wieso Laufen die diesjährige Ausgabe absagte: Der 1.-Mai-Markt hat ein zu grosses Stammpublikum. Selbst wenn dieses Jahr nur ein Viertel der gewohnten Besuchermenge den Anlass besuchen würde, wären das bereits 5000 Menschen. Es kommt dazu, dass der erste Mai dieses Jahr auf einen Samstag fällt und ansonsten in der Region nichts los ist. Diese Faktoren liessen eine schwindelerregend hohe Besucherzahl vermuten.

Die Organisatoren fürchteten, überrannt zu werden

Natürlich habe man sich überlegt, ob man den Markt mit einem umfassenden Schutzkonzept durchführen könnte. Immerhin finden die Monatsmärkte unter einem solchen schon seit März wieder statt. Ein entsprechendes Sicherheitskonzept wäre bei der Grösse des 1.-Mai-Marktes aber schlicht nicht umsetzbar gewesen, meint Felix.

«Wir bedauern diesen Entscheid natürlich sehr», sagt Stadtpräsident Pascal Bolliger zur Absage. Der Entscheid sei aber mehr als verständlich.

«Die Abwägung, einen solchen Anlass durchzuführen oder sein zu lassen, ist im Moment ein Ritt auf Messers Schneide»,

findet Bolliger. Gerade wegen der zunehmenden Coronamüdigkeit in der Bevölkerung. «Alle Regeln bringen nichts, wenn sich ein grosser Teil der Leute nicht mehr daran halten will.»

Entweder ganz oder gar nicht

Der Entscheid der Marktkommission sei in Laufen gut aufgenommen worden. «Wir konnten unsere Entscheidung gut begründen und ich glaube, die Leute haben Verständnis für die Situation», so Simon Felix. Es gelte die Devise: ganz oder gar nicht. Felix erläutert:

«Wir wollten auch die Leute nicht enttäuschen, die eine grosse Sache erwarten.»

Anstatt den Markt so weit einzuschränken, bis er zwar den Coronarichtlinien entspricht, aber seinen Wiedererkennungswert als geselliger Grossanlass verloren hat, warte man in Laufen lieber zu.

Trotz der Aufschiebung freut man sich auf nächstes Jahr. Stadtpräsident Pascal Bolliger ist zuversichtlich: «Wenn der 1.-Mai-Markt nach so einer langen Pause wieder stattfindet, werden noch mehr Menschen als sonst zu uns nach Laufen kommen. Davon bin ich überzeugt.»

Immerhin: Laufen muss nicht gänzlich auf ein Markttreiben verzichten. Seit März darf der Monatsmarkt wieder wie gewohnt stattfinden.

Eine zusätzliche Maiausgabe des Monatsmarkts wird es als Trostpflaster für den abgesagten 1.-Mai-Markt am darauffolgenden Dienstag, den 4. Mai, geben.

Ein Berner Überbleibsel

Die Wurzeln des 1.-Mai-Markts liegen in Laufens ehemaliger Zugehörigkeit zum Kanton Bern. Dort wird am «Tag der Arbeit» tatsächlich gearbeitet. Mit dem Kantonswechsel zu Baselland wurde der 1. Mai in Laufen plötzlich zu einem Feiertag. Und dieser sollte zukünftig der Tag des Sonntagsverkaufs sein, wie die beiden Interessensgemeinschaften Birs Center und Stedtli im Jahr 2000 entschieden.

Seit jeher findet in Laufen jeweils am ersten Dienstag im Monat der sogenannte Monatsmarkt statt. Als der 1. Mai vor 21 Jahren auf einen Dienstag fiel, kombinierte die Stadt den Monatsmarkt und den Sonntagsverkauf kurzerhand zum 1.-Mai-Markt.