Absage wegen corona Trotz nur einer Durchführung seit 2015: «Mit den Dittinger Flugtagen aufzuhören, stand nie zur Diskussion» Wie viele Veranstalter von Grossanlässen erlebte auch die Segelfluggruppe Dittingen ein unerfreuliches Déjà-Vu: Die Organisatorin der Dittinger Flugtage musste die Veranstaltung nach 2020 wegen der Pandemie erneut absagen. OK-Präsidentin Regina Weibel erklärt, welche Konsequenzen der Ausfall hat. Dimitri Hofer 26.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Frühestens 2022, vier Jahre nach den letzten Flugtagen, sollen solche Kunststücke wieder über Dittingen zu sehen sein. Bild: Juri Junkov (25.08.2018)

Regina Weibel, die Segelfluggruppe Dittingen entschied vor wenigen Tagen, die Dittinger Flugtage ein zweites Mal abzusagen. Wie weit waren die Planungen für den Grossanlass, der Ende August hätte stattfinden sollen, bereits fortgeschritten?

Deutlich weniger weit als im vergangenen Jahr. Damals hatten wir vieles schon aufgegleist, als wir von der Pandemie überrascht wurden. Dieses Mal waren wir von Anfang an zurückhaltender, da wir fast damit rechnen mussten, dass die Flugtage letztlich nicht stattfinden können. Dennoch erhielten wir einige Zusagen von Formationen des Schweizer Militärs, die nach Dittingen gekommen wären. Auf die Suche nach Sponsoren sind wir aber nicht gegangen, da wir diesen nicht versprechen konnten, dass die Flugtage auch durchgeführt werden.

OK-Präsidentin Regina Weibel Bild: zvg

Wieso war eine Durchführung der Dittinger Flugtage in diesem Jahr unrealistisch?

Wir hatten mit vielen Unsicherheiten zu kämpfen. Zu überprüfen, ob das Schutzkonzept auf dem Gelände der Flugtage von allen eingehalten wird, wäre bei Tausenden Besuchern fast nicht möglich gewesen. Das finanzielle Risiko, die Planungen voranzutreiben und dann wenige Wochen vor dem Anlass trotzdem absagen zu müssen, war uns zu gross.

Dittinger Flugtage ohne Besucher vor Ort, sondern für einmal nur für Zuschauer auf den Balkonen im Laufental, war keine Option?

Das ist nicht möglich, da die Segelfluggruppe auf die Einnahmen aus den Eintritten angewiesen ist. Hier hätte man sich eine andere Art der Finanzierung der Flugtage überlegen müssen. Wir haben einige Alternativen geprüft, etwa eine Reduktion der Anzahl Besucherinnen und Besucher. Da wir aber einen Grossteil der Infrastruktur unabhängig von der Besucherzahl benötigen, entschieden wir uns dagegen.

Welche finanziellen Auswirkungen hat die zweifache Absage der Flugtage für die Segelfluggruppe Dittingen?

Den laufenden Flugbetrieb in Dittingen können wir in der Regel durch unsere Mitgliederbeiträge und den Restaurantbetrieb stemmen. Die Einnahmen aus dem Restaurant sind jedoch aufgrund der coronabedingten Schliessung tiefer als sonst. Für Investitionen in den Flugplatz, in Gebäude und in neue Segelflieger sind wir jedoch auf die Erträge aus den Flugtagen angewiesen. Dringende Investitionen stehen derzeit aber nicht an.

Im Jahr 2015 kam bei einem Absturz an den Dittinger Flugtagen ein deutscher Pilot ums Leben. Seither konnten Sie nur noch einmal – im Jahr 2018 – die Flugtage durchführen. Wie ist die Stimmung im Team?

Die fehlende Planungssicherheit und das finanzielle Risiko, das die Absagen auch mit sich bringen, können an den Nerven zehren. Gleichzeitig belastet uns die Situation auch emotional: Wir hätten gerne wieder ganz normale Flugtage organisiert wie früher. Vor allem im letzten Jahr nahm uns die Absage schon mit.

Beginnen Sie nun nach der Absage der diesjährigen Ausgabe bereits mit der Organisation der Flugtage 2022?

Wir sind noch nicht sicher, ob die nächsten Dittinger Flugtage im Jahr 2022 oder 2023 stattfinden werden. Im kommenden Jahr steht mit dem Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln ein Riesenevent in der Region an. Hier müssen wir uns Gedanken machen, ob es sich lohnt, auch noch die Flugtage durchzuführen. Wir möchten jedoch, wenn möglich, an der Durchführung alle zwei Jahre festhalten.

Stand jemals zur Diskussion, ganz mit den Dittinger Flugtagen aufzuhören?

Nein. Dafür lieben wir die Flugtage viel zu sehr. Es ist ein riesiger Aufwand, macht aber auch sehr viel Spass.