Druckerei Lüdin druckt ein letztes Mal.

Fabian Schwarzenbach 25.12.2022, 05.00 Uhr

Die fast leere Digitaldruckerei Lüdin. Das letzte Stück wartet auf den Abtransport und auf den Neuanfang bei der druckbar. Roland Schmid

Zwei Transporteure ziehen und schieben einen Palettenrolli durch den engen Korridor im Gebäude der Druckerei Lüdin. Auf dem Palett liegt ein Teil einer Schneidemaschine. Sie passt knapp durch die Türrahmen. Es ist die grösste Maschine, die den Umzug an den neuen Standort am Fischmarkt mitmachen wird. «Gerade das Messer dieser Schneidemaschine ist heikel ein- und auszubauen», erläutert Roland Mangold. Dafür hat der Geschäftsführer der Lüdin AG Spezialisten engagiert.

«Alle anderen Maschinen sind geleast», erklärt er weiter. Deren Verträge laufen auf Ende Jahr aus, sodass sie von den Eigentümern zurückgenommen werden. Am neuen Ort kommen modernere Maschinen zum Einsatz. An der Schützenstrasse herrscht nun ein bisschen Tristesse. Eine grosse Containermulde wird mit allerlei demontierten Metallstangen gefüllt. Der letzte Druckauftrag lief gestern über die Maschinen.

Mangold, der schon seit 46 Jahren für die Firma Lüdin tätig ist, hat «ein mulmiges Gefühl im Bauch». In der Stimme des langjährigen Verantwortlichen der Druckerei schwingt eine hörbare Melancholie mit. Der Name Lüdin wird definitiv verschwinden. Der Digitaldruck wird neu «druckbar» heissen.

Neustart mit neuer Geschäftsführerin

Beatrix Schlebach-Schenk, die mit Unterbrüchen ebenfalls sehr lange bei der Druckerei Lüdin war, eröffnet den neuen Standort und amtet als zukünftige Geschäftsführerin. «Ich kann den Kundenstamm mitnehmen, sonst hätte ich mir die Geschäftsübernahme nicht zugetraut», sagt sie.

Zudem könne sie mit den modernsten Drucktechnologien starten. Mangold wird ihr die ersten drei Monate noch zur Seite stehen, um das neue Geschäft aufzubauen. Anschliessend wird er für die Immobilienfirma, die das Lüdin-Areal vor den bevorstehenden Änderungen betreut, noch Arbeiten übernehmen.

1852 hat Schützenhauptmann Matthias Lüdin, der für die Baselbieter in den Trennungswirren von 1833 gegen die Basler kämpfte, Druckerei und die Zeitung «Der unerschrockene Rauracher» gekauft. Zwei Jahre später wurde sie in «Basellandschaftliche Zeitung» (bz) umbenannt. Sie war ein Pfeiler der Kommanditgesellschaft Lüdin & Co, die 1925 die Lüdin AG wurde. Daneben verhalfen die Sparten Druckerei, Buchhandel und Papeterie der Firma zum Erfolg.

Auf alt folgt neu

Mathis Lüdin verkaufte 2007 die bz an die AZ Medien von Peter Wanner, nachdem die beiden Verlage schon ein Jahr vorher eine Kooperation eingegangen waren. Zwei Jahre später wurde auch der Zeitungsdruck nach Aarau verlagert. Der Buchhandel und die Papeterie wurden aufgrund des Strukturwandels 2013 aufgegeben.

Ende 2019 folgte der Verkauf des gesamten Lüdin-Areales an die Credit Suisse. Ein Jahr später übernahm die Hammel Invest AG, der Gebrüder Gilbert und Philipp Hammel, die Aktien der Lüdin AG. Jetzt folgt das geplante Ende der Druckerei. Auch die bz wird das Gebäude im Februar verlassen und im Stedtli ein neues Büro beziehen. Nächstes oder spätestens übernächstes Jahr werden die Baumaschinen das Areal in Beschlag nehmen. 2025 soll die neue Grossüberbauung «Altstadtblick» bezugsbereit sein.

