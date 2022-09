Abstimmung Am Ebnetweg scheiden sich die Geister von Titterten Das Bergdorf befindet sich in einer Referendumsabstimmung über eine Erschliessungsstrasse. Mit welchen Folgen? Simon Tschopp 08.09.2022, 05.00 Uhr

Der Ebnetweg (gelb) als Erschliessungsstrasse und Verbindungsstück zwischen Bielgasse (links) und Hauptstrasse (rechts). zvg/Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

Mit dem neuen Ebnetweg soll in Titterten Bauland erschlossen werden. Dafür bewilligte die Gemeindeversammlung Ende März mit 55 Ja- gegen 13 Nein-Stimmen einen Kredit von 850’000 Franken. Nun muss am 25. September über das Projekt an der Urne entschieden werden, weil das Referendum mit 65 Unterschriften zu Stande gekommen ist.