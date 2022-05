Abstimmung Baselbieter Ombudsperson: Nebenjob wird jetzt möglich 86 Prozent sind für die Baselbieter Ombuds-Verfassungsänderung. Damit werden über 35 Jahre alte Bestimmungen angepasst. Kelly Spielmann 15.05.2022, 18.57 Uhr

Seit zwei Jahren teilen sich zwei Frauen das Baselbieter Ombudsamt (Symbolbild). Gaetan Bally

Die Änderung der Baselbieter Kantonsverfassung betreffend Ombudsperson wurde mit 86,4 Prozent angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 38,15 Prozent (72'710 Stimmen). Mit dem Entscheid werden die mehr als 35-jährigen Bestimmungen über die Ombudsperson aktualisiert.

So war es bisher beispielsweise nicht erlaubt, neben dem Amt einer anderen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit nachzugehen. Dies, weil die Ombudsstelle bis vor zwei Jahren ausschliesslich von einer Person im Vollamt wahrgenommen wurde. Seit 2020 teilen sich zwei Frauen das Amt im Jobsharing.

Dafür erweise sich das strikte Verbot einer weiteren Berufs- oder Gewerbetätigkeit als nicht mehr zeitgemäss, hiess es in den Abstimmungsunterlagen. Der Landrat verankerte das Jobsharing-Modell im April dieses Jahres auch im Ombudsgesetz.

Wortlaut wird geschlechtsneutral

Neben der inhaltlichen Änderung wird in der Kantonsverfassung auch der Wortlaut von vier weiteren Verfassungsbestimmungen über die Ombudsperson geschlechtsneutral angepasst. Inhaltlich bleiben diese jedoch unverändert. Der höchste Ja-Anteil zur Verfassungsänderung wurde mit 93,44 Prozent in Kilchberg gezählt, der niedrigste mit 67,07 Prozent in Häfelfingen.